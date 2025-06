Unáhlené? V žádném případě, říká policie k šetření Masarykovy smrti. Nová není ani zpráva o injekci jedu

Prudká hádka se třemi muži nebo možná otrava jedem. Tyto informace přinesly ke smrti Jana Masaryka dosud neprobádané dokumenty ze zahraniční. Kriminalisté díky nim letos šetření záhadného úmrtí prvního poválečného ministra zahraničí znovu otevřeli. Jak iROZHLAS.cz zjistil, nejde o nic zcela nového. Údajná roztržka i injekce silného jedu jsou popsány v českém archivu. Policie odmítá, že by se unáhlila. Požádala také o další archiválie. Dokument Praha 6:00 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Masaryk | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

„V žádném případě,“ odmítl mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík, že by případ dosud nevyjasněné smrti Jana Masaryka kriminalisté znovu otevřeli předčasně. Šetření obnovili letos v lednu na základě nově získaných dokumentů z diplomatických archivů Spojených států amerických, Velké Británie a Francie.

„Samotná existence těchto materiálů, nikoliv konkrétní obsah jednotlivých depeší, byla jedním z důvodů, proč se orgány činné v trestním řízení rozhodly případ znovu otevřít. Tyto dokumenty totiž nebyly součástí původního prověřování,“ vysvětlil dále policejní mluvčí.

Otevření případu podle něj zčásti inicioval dozorový státní zástupce, zčásti policie. „Kdy jsme se tak rozhodli na základě vyhodnocení podnětů a doprovodných informací poskytnutých Společností pro výzkum zločinů komunismu,“ pokračoval Moravčík.

Zásadní zlom v případu Masarykovy smrti, od které uplynulo už 77 let, ale vyšetřovatelé neočekávají. „S narůstajícím časovým odstupem v opakovaně prověřovaném případu pouze na základě nově získaných dokumentů by to bylo příliš optimistické,“ uvedl mluvčí.

„Prověřování však pokračuje i v dalších směrech, které by v kontextu s dosud zjištěnými skutečnostmi mohly přinést alespoň dílčí výsledky. Ty nám pak mohou napomoci k přesnějšímu vyhodnocení pravděpodobnosti jednotlivých verzí, jak ke smrti osoby ministra mohlo dojít,“ doplnil Moravčík.

Hádka z letáku

České ministerstvo zahraničí získalo zmíněné dokumenty loni v srpnu, upozornil server Aktuálně.cz. Podle archiválií měl mít například Masaryk krátce před svou smrtí prudkou hádku se třemi muži. „Tohle pro vás neudělám. Podepíšu všechno, ale tohle ne. Udělám všechno, ale tohle se stane jen přes mou mrtvolu!“ křičel údajně.

„V této kauze představuje hodnocení věrohodnosti jednotlivých dokumentů a zdrojů klíčový, ale zároveň složitý úkol. Pracujeme s různými typy materiálů – od vyšetřovacích spisů z roku 1948 přes diplomatické záznamy až po svědecké výpovědi. Každý z těchto dokumentů nese informace, které nelze bez dalšího automaticky považovat za zcela věrohodné nebo nevěrohodné.“ Ondřej Moravčík (mluvčí, policejní prezidium)

Server iROZHLAS.cz s pomocí historika Petra Blažka ale zjistil, že k údajné roztržce lze dohledat informace i v českém Archivu bezpečnostních složek. Pochází z letáku odbojové skupiny kolem Josefa Vávry-Staříka, který nebyl podle historika příliš důvěryhodnou postavou. „Takže za mě to není nová informace, vše je digitalizováno,“ řekl.

Zmíněný leták lze v archivu dohledat v rámci vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti k protikomunistické odbojové skupině Světlana. „Kolem 21. hodiny navštívili Jana Masaryka tři muži. Komorník zůstal v koridoru v domnění, že je opět brzy vyprovodí zpět. Poněvadž se však jejich návštěva protahovala, sedl si a po delší době začal klímat. Asi kolem 23. hodiny byl probuzen křikem ve vedlejší místnosti, a pokud se probral ze svého polospánku, zaslechl Masarykovo: Ne, to neudělám, to na mně nechtějte, pánové,“ píše se v dokumentu.

O několik okamžiků později měl podle archiválie zazvonit zvonek. „Podle přání J. Masaryka přinesl pak komorník černou kávu a prohlašuje, že ještě nikdy nespatřil ministra tak rozčileného jako v oněch chvílích,“ stojí dále v letáku, pod kterým je podepsaný Milan Jaroš, což byl podle Blažka pseudonym pro Miloslava Choce, dalšího protikomunistického odbojáře, který byl stejně jako Vávra-Stařík nakonec popraven.

Injekce jedu

Dobový leták obsahuje také informaci o možné otravě jedem. Zmiňují se o tom rovněž zahraniční dokumenty. Podle nich Britská tajná služba měla zprávu o tom, že Masaryk mohl také dostat injekci kyanidu, a poté byl – už mrtvý – vyhozen z okna na nádvoří, kde byl posléze i nalezen.

V českém archivním dokumentu se k tomu píše: „Přesné události těchto kritických minut nebylo dosud možno zjistit. Jsou však náznaky, že ministr Masaryk na základě rozčilení dostal anginopektorální záchvat a místo srdce povzbuzující injekce byl mu byl vstříknut jed fench,“ stojí dále v letáku odbojové skupiny.

Možným vyhozením bezvládného těla Masaryka z okna jeho služebního bytu se kriminalisté zabývali během předchozího šetření v roce 2020. Tehdy to na základě mechaniky pádu vyloučili. K jednoznačnému závěru, zda šlo o vraždu či nešťastnou náhodu, ale i tak nedošli. „Aktivní účast další osoby při pádu nelze potvrdit, ani vyvrátit,“ uzavřela policie.

Nynější šetření je tak spíše jakýmsi dovětkem. Aktuálně se čeká na překlad všech získaných dokumentů. Policie však zároveň požádala zahraniční partnery o další balík dosud neprobádaných archiválií.

„V současnosti provádíme šetření v českých archivech a zároveň jsme prostřednictvím dozorového státního zástupce oslovili zahraniční partnery se žádostí o zpřístupnění dalších archivních dokumentů,“ nastínil mluvčí Policejního prezidia Moravčík.