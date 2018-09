Malíře Mertu zadržela policie kvůli nápisu u stánku hnutí ANO. Musel slíbit, že chodník umyje

Malíře Jana Metru zadržela ve středu na pražském Andělu policie. Důvod? Na chodník maloval nápis jako protest proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO). „Zavolali na něj policii a on potom byl až do půlnoci na služebně,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz událost malířova manželka Lenka Mertová. Praha 12:57 27. 9. 2018 (Aktualizováno: 13:35 27. 9. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malíř Merta těsně předtím, než ho na pražském Andělu zadržela policie. | Foto: repro facebook art+antiques

O incidentu v centru Prahy informoval časopis Art+antiques.

„,Babiš podvádí a podvede i vás. Česká republika nepotřebuje führera. Jděte k volbám!‘ - nejnovější obraz Jana Merty, bohužel nedokončený. Uprostřed práce jej zadržela městská policie, která jej následně předala státní policii, aby posoudila, zda šepsem (podkladovou bílou barvou, pozn red.) provedený nápis je přestupkem, nebo trestným činem,“ píše se ve statusu na facebooku.

Událost serveru iROZHLAS.cz popsala umělcova manželka Lenka Mertová. „On se o politiku zajímá. Vždy chodil i na demonstrace s transparentem a je opravdu přesvědčen, že každý občan se má o politiku zajímat. Přes Anděl chodí do ateliéru a v posledních dnech tam často diskutoval s lidmi. Včera (ve středu) šel okolo stánku ANO a viděl, jak si tam lidé rozebírají letáky,“ řekla.

Citovala i to, co malíř uvedl do policejního protokolu: „V 15 hodin jsem procházel po Andělu směrem do svého ateliéru, zastavil jsem se u volebního stánku ANO a začal jsem diskutovat s politiky kandidujícími za tuto stranu. Jsem znechucen z neznalých reakcí členů týmu ANO a osob, které si vyzvedávaly volební materiály. Můj pocit byl takový, že lidé zobali dezinformace jako slepice zrní. Cítil jsem se bezmocně a přemýšlel jsem, co udělat.“

Do půlnoci na služebně

Lenka Mertová vylíčila, že její manžel posléze šel do ateliéru, vzal barvu a začal na chodník psát text, který ale nemohl dokončit. „Zavolali na něj policii a potom byl do půlnoci na služebně.“

Jan Merta se musel ve čtvrtek na místo činu vrátit. „V tuto chvíli je na Andělu, a i když to už asi hnutí ANO dalo umýt, tak on tam ještě šel čistit každý poslední zbytek barvy, protože to slíbil na policii,“ řekla umělcova žena po poledni.

Že k incidentu v centru Prahy došlo, potvrdila serveru iROZHLAS.cz i policie. „Ve středu 26. září v odpoledne jsme si na Andělu v Praze 5 od strážníků městské police převzali pětašedesátiletého muže, který na chodník namaloval nápis. Muž skončil na policejním oddělení, kde se k činu doznal a bylo mu sděleno podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Věc je zpracovávaná ve zkráceném přípravném řízení,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.