Mohli bychom být kousavější, kdyby byl předseda aktivnější, říká kontrolor Outlý z dohledového úřadu

Chybějící vnitřní předpisy i kontroly ve skluzu. Tak popsal současný stav Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí v rozhovoru pro Český rozhlas Plus jeho člen Jan Outlý. „Pohnout s tím může jen předseda a ten to nedělá," řekl v pořadu Interview Plus. S obdobnou kritikou šéfa úřadu Vojtěcha Weise už dříve vystoupil také další kontrolor František Sivera. Weis tehdy možná pochybení odmítl. Audio Praha/Brno 16:30 19. září 2018

Úřad pro dohled by měl mimo jiné kontrolovat a dohlížet na správnost výročních a finančních zpráv politických stran. Taky ale jejich hospodaření sám kontrolovat. To ale podle Outlého vázne. „Zatím reagujeme hlavně na podněty zvnějšku, ze strany veřejnosti nebo médií. Vlastní kontrolní činnost úřadu neprobíhá,“ uvedl.

Problém vidí v řízení úřadu. „Dosud nemáme ani dopracované metodiky kontrol. Teď v září jsme se nakonec shodli na metodice kontroly sněmovních voleb, ale ani ona není platná, protože musí být vydána jako vnitřní předpis. A metodika kontroly prezidentských voleb ještě ani nezačala,“ popsal.

Outlý současně tvrdí, že kontroloři nemají ani elementární nástroje, jak dohled na hospodařením politických stran vůbec realizovat. „Nemáme software pro rozkrývání vlastnických struktur nebo na monitoring reklamy. Monitoring Facebooku jsme teď, v závěru aktuální předvolení kampaně, konečně dostali. Po mnoha urgencích.“

Úkoly od předsedy drhnou

Úřad přitom funguje skoro dva roky, dosud však podle Outlého nejsou vyjasněné třeba kompetence jednotlivých členů. „Neujasněné vnitřní předpisy a pravomoci členů legislativa nijak neřeší a vlastně ani nemáme žádnou pravomoc vůči samotným zaměstnancům úřadu. Nikdo se nemusí našimi závěry řídit, pokud to tedy nedostane jako úkol od samotného předsedy. To je ale kámen úrazu,“ pokračoval.

Outlý tak upozorňuje, že vše závisí na aktivitě předsedy Weise: „Společným jmenovatelem našich problémů jsou chybějící vnitřní předpisy, možnost vstupovat za úřad do právních vztahů, vypisovat výběrová řízení nebo zakázky. To může jen statutár, tedy předseda.“

„My jako členové na stav opakovaně upozorňujeme, nabízíme dokonce součinnost, ale až na nějaké výjimky marně. Nechci, aby to mělo nějakou osobní rovinu, ale objektivně a bez ohledu na to, kdo je právě předsedou, s tím doopravdy může pohnout pouze předseda. A ten to nedělá,“ doplňuje kontrolor.

Kdyby byl předseda aktivnější, mohl by být podle Outlého i úřad „kousavější“. „Už bychom jistě měli za sebou kontroly sněmovní kampaně, mohli bychom upozornit na případné problémy s nepovolenými zahraničními donátory a podobně a být kousavější. Ale pokud je volební zákon a zákon o politických stranách bezzubý, tak není jaksi čím kousat.“

Kontrola původu peněz

Podle Outlého by bylo navíc potřeba, aby kontroloři měli možnost prověřit původ peněz, které tečou jednotlivým politickým stranám a hnutím. „Potřebovali bychom nahlížet do účetnictví dárců, do jejich daňových přiznání, a to by mohl být první indikátor, ze kterého by bylo dost jasné, jestli sponzor takové peníze vůbec mít mohl, nebo ne."

„Potřebovali bychom ale taky nástroj, aby dotyčný měl povinnost úřadu sdělit, kde k těm penězům vůbec přišel. Je to hodně o legislativní rovině, která by tuto oblast mohla pomoci rozkrýt,“ dodal.

Poprvé v historii navíc hrozí některým stranám a hnutím v České republice úřední zánik kvůli špatnému účetnictví. Až bude po podzimních volbách, bude možná rozpuštěno 18 neparlamentních uskupení, která opakovaně nedodala finanční zprávu. Jde ve všech případech o malé a vesměs neznámé strany a hnutí.