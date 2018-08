Přehled tisku: rekordní prodeje piva, dívky z Palachovy fotografie a změny ve vybírání dovolené

Ve středečním tisku se dočtete o tom, že ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny ve vybírání dovolené. Píší o tom Hospodářské noviny. Mf Dnes si všímá rekordních prodejů piva a deník Právo přináší informace o pátrání historiků po dívkách z fotografie, kterou v roce 1968 pořídil Jan Palach. Více v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 22. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít pivo, pípa, hospoda, alkohol (ilustrační foto) | Foto: Martin Svozílek | Zdroj: Český rozhlas

E15

Statisíce obchodníků stále nemají terminál na placení kreditní kartou. Vyplývá to z článku deníku E15. Jde především o menší firmy v regionech. Lidé přitom s možností platit kartou počítají stále častěji a hotovost sebou někdy ani nenosí. Už brzy by se ale situace měla změnit. Domácí banky totiž letos přišly s nabídkou právě pro menší podnikatele. Bezkontaktní platební terminály jsou pro ně dostupné jenom za měsíční paušál, bez poplatků za jednotlivé platby. A například Komerční banka nabízí pronájem terminálu, za který obchodník v prvních měsících nemusí platit nic, všímá si E15. Od konce loňského roku nabízí podobnou službu i Česká spořitelna

Mf Dnes

V Česku se prodává rekordní množství piva. To je téma Mf Dnes. V červenci se prodeje v obchodech zvýšily o sedm procent. Díky teplému létu se ale dařilo především nealkoholickým a ovocným pivům. Jen za červenec utratili Češi za pivo přes miliardu a půl korun. Největší růst zaznamenala plechovková piva. Ve srovnání s červencem 2016 u nich stoupl obrat až o 85 procent. Podle Mf Dnes se daří i výčepním pivům s nižším obsahem alkoholu. Letos v červenci tvořily 51 procent prodaných piv. Je to především díky horkému počasí, které přeje slabším nebo nealkoholickým pivům a radlerům.

Hospodářské noviny

Ministerstvo chystá velké změny ve vybírání dovolené, tak zní titulek Hospodářských novin. Článek mluví o návrhu resortu práce a sociálních věcí. Podle něj by si zaměstnanci mohli na vlastní žádost převést nevyčerpanou dovolenou do následujícího roku. V praxi to nejčastěji bude týden, v některých firmách i dva. Ministerstvo ale upozorňuje, že i nadále bude termín volna určovat zaměstnavatel. Dovolená delší než čtyři týdny patří podle Hospodářských novin mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity. Až 25 dní dovolené teď může čerpat polovina pracovníků, mezi dělníky je to dokonce 59 procent. Část zaměstnanců si ji ale z různých důvodů nevybírá celou.

Právo

Historici pátrají po dívkách z fotografie, kterou v roce 1968 pořídil Jan Palach. Článek deníku Právo přináší příběh šesti dívek z Nového Boru na Českolipsku, které v srpnu držely hladovku proti sovětské okupaci. Palach fotku pořídil v době, kdy byl na návštěvě u svého bratra Jiřího. Ten bydlel v Kamenickém Šenově, jen kousek od Nového boru. Fotku zveřejnil na sociálních sítích historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek. Chtěl snímek rozšířit a pokusit se dívky dohledat. Fotku historikovi poskytl Ladislav Žižka, který s Janem Palachem studoval na Vysoké škole ekonomické, informuje Právo.