Pirk skončí jako přednosta kardiocentra IKEM, sám prý plánoval odejít později

Kardiochirurg Jan Pirk odejde na konci června z funkce přednosty kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM). Nemocnice o tom informovala na svém webu. Pirka na postu od 1. července nahradí Josef Kautzner, který je nyní jeho zástupcem a také přednostou kardiologické kliniky IKEM. Nemocnice uvedla, že končí po vzájemné dohodě. Pirk ale řekl, že končit nechtěl. Vedení řekl, že odstoupit nehodlá a že ho má odvolat.

Třiasedmdesátiletý Pirk, který je podle nemocnice vytížen i výukou studentů a řadou aktivit mimo své domovské pracoviště, bude v IKEM dále působit.

„Jsem rád, že nadále zůstává v IKEM, a to nejen jako nepostradatelný člen kolegia ředitele, ale především jako emeritní přednosta, který ze své pozice bude nadále pomáhat svým nástupcům,“ uvedl ředitel IKEM Michal Stiborek.

Podle něj Pirk zasvětil svůj profesní život institutu, a to nejen pacientům a kolegům, ale i rozvoji pracoviště a prezentaci IKEM navenek. „Velmi si vážím jeho způsobu vedení pracoviště, které se po právu stalo uznávaným doma i v zahraničí, jeho erudice a znalostí, které si zaslouží především úctu,“ konstatoval Stiborek.

Nemocnice uvedla, že Pirk končí ve funkci po vzájemné dohodě, lékař se ale proti takové interpretaci ohradil. „Pan ředitel řekl, že mě potřebuje odvolat v souvislosti se zahájením výstavby a vybavováním nového pavilonu. Aby to dělal někdo, kdo tady bude déle než já. Já řekl, že dobře, ale že neodstoupím, takže mě musíte odvolat,“ řekl Pirk.

Respektuje právo ředitele ho odvolat. „Chtěl jsem končit později. On říkal, že mě potřebuje odvolat k 1. červenci. Protože je to ředitel, tak jsem to akceptoval, v tomto smyslu byla ta dohoda,“ doplnil.

Pirkův nástupce

O deset let mladší Kautzner působí v IKEM téměř 25 let a 20 let vede kliniku kardiologie, která je součástí kardiocentra. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru arytmologie

Přednosta kliniky Josef Kautzner, ředitel IKEMu Aleš Herman a vedoucí lékař Oddělení akutní kardiologie Jiří Kettner při otevírání nového akutního příjmu IKEMu | Foto: IKEM

Jeho hlavním klinickým i výzkumným zájmem je katetrizační ablace, což je metoda, při které lékaři potlačují spouštěče srdeční arytmie. Věnuje se také tématu srdeční resynchronizační léčby a zobrazovacích metod v kardiologii. Je členem několika mezinárodních kardiologických společností a autorem nebo spoluautorem mnohých vědeckých a vzdělávacích publikací.

Pirk už před čtyřmi lety opustil post šéfa kliniky kardiovaskulární chirurgie, tam jej nahradil Ivan Netuka.

Kardiocentrum IKEM je jedno z nejstarších takových pracovišť v Česku. Zabývá se léčbou srdečních a cévních onemocnění dospělých pacientů. Skládá se ze čtyř částí, mezi které kromě klinik kardiologie a kardiovaskulární chirurgie patří také klinika anesteziologie a resuscitace a pracoviště preventivní kardiologie.