Senátor Pirk: Nechme lidi investovat do svého zdraví v rámci připojištění. To není diskriminace chudých

Senát se příští týden sejde k první oficiální schůzi v novém složení vzešlém z nedávných voleb. Už nyní se ale intenzivně jedná o tom, kdo zasedne ve vedení horní komory a jak si senátoři rozdělí práci. „V Senátu panuje zcela jiná atmosféra než v Poslanecké sněmovně. Vše se řeší dohodou a nejspíš se neodehrají žádné politické boje," popisuje pro Český rozhlas Plus nový senátor Jan Pirk zvolený za koalici Spolu. Interview plus Praha 23:33 24. října 2022

Pokud jde o volbu předsedy Senátu, má prý jeho hlas jistý dosavadní předseda Miloš Vystrčil (ODS). Sám Pirk o kandidatuře do vedení komory neuvažuje, chtěl by ale působit ve výboru pro zdravotnictví a zároveň si ponechat místo v IKEMu.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Jan Pirk, přední český kardiochirurg a nově též senátor za koalici Spolu

„Myslím, že to půjde dobře skloubit. V IKEMu si snížím úvazek, abych se mohl věnovat obojímu. Samozřejmě, že budu operovat méně a blíží se i doba, kdy z fyziologických důvodů budu muset přestat operovat úplně,“ poznamenává přední český kardiochirurg.

V předvolební kampani se Pirk podle svých slov zaměřoval na to, jak zlepšit fungování zdravotnictví a jak vést zejména mládež ke zdravému životnímu stylu. Už na základních školách by se prý měla daleko větší pozornost věnovat hodinám tělocviku, které by měly být delší a pod vedením trenérů, což by znamenalo vyšší kvalitu výchovy.

Pandemické roky prý zásadně zhoršily vztah lidí ke sportu a k pohybu, zejména u dětí. „Moje děti už jsou dospělé, ale snažili jsme se, aby byly co nejméně u počítače a sportovaly. A my jim teď ukázali, že celý život se dá absolvovat v posteli v pyžamu jen s počítačem. A to je špatně,“ podotýká.

Připojištění je fér

Pirk se v uplynulých letech dostal do sporu s některými kolegy z lékařské obce o vhodnosti a přiměřenosti protipandemických opatření. Dnes říká, že covid je uzavřená kapitola a zdravotnictví má jiné závažné problémy.

„Jsou zanedbané ortopedické vady, nádory a onemocnění srdce. V dubnu jsem operoval jednoho pána, opravil mu srdce a on odcházel domů a kulhal. Prý je objednaný na náhradu kolenního kloubu na říjen roku 2023. Z toho člověka bude navždy invalida, protože bude rok a půl chodit nakřivo. Takových lidí jsou stovky, ne-li tisíce,“ zdůrazňuje.

Výdaje státního rozpočtu na zdravotnictví jsou v Česku zhruba na úrovni sedmi procent hrubého domácího produktu, což je podle Pirka srovnatelné se Spojenými státy, kde ovšem stejná částka navíc jde i ze soukromého sektoru.

„Nejsem zastáncem zvýšení spoluúčasti pacientů. Jsem zastáncem toho, že když někdo má péči o své zdraví na předním místě svého hodnotového žebříčku, měl by mít možnost si platit připojištění,“ vyzývá Pirk a uvádí příklad Izraele, kde vymezili úkony hrazené ze zdravotního pojištění a vše mimo tento koš si musí lidé platit.

„To nepovažuji za diskriminaci chudých lidí. Za diskriminaci považuji, že lidem, kteří si třeba nekoupí značkové kalhoty, ale obyčejné, a chtěli by ty peníze investovat do připojištění, v tom bráníme. Já si myslím, že to není úplně fér,“ uzavírá.

