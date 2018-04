Jan Ruml se vrací do politiky. Chce kandidovat do Senátu jako příznivec Pirátů

Polistopadový ministr vnitra a později senátor Jan Ruml se chce po čtrnáctileté pauze vrátit do aktivní vysoké politiky. U Pirátů usiluje jako registrovaný příznivec strany o kandidaturu do Senátu v obvodu, který zahrnuje okresy Rokycany a Plzeň-sever a západní část okresu Beroun. V současné době se konají primárky. Praha 19:39 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Ruml | Foto: Martin Svozílek | Zdroj: Český rozhlas

O tom, zda Piráti Rumla jako svého kandidáta vyberou, rozhodnou příští týden členové strany v Plzeňském kraji elektronickým hlasováním, řekli v úterý Ruml a předseda krajského sdružení Pirátů Lukáš Bartoň.

„Demokratické síly dostávají na prdel a je potřeba je stmelit a spojit a bojovat dál,“ řekl Ruml. I když po ukončení mandátu v Senátu v roce 2004 nebyl aktivním politikem, zcela se od veřejného života neodstřihl. „Já jsem přednášel, jezdil na besedy,“ řekl.

Jiří Drahoš ohlásil kandidaturu do senátu. Zakládá i spolek Společně pro Česko Číst článek

Připustil ale, že po politice se mu stýskalo. „Ideje, za které jsme bojovali proti komunismu, a potom já, jako ministr vnitra v 90. letech, pomalu mizí. Jsem nakloněn tomu za ty ideály zpátky bojovat. Demokratické síly by se měly spojovat a vzájemně na sebe spoléhat,“ dodal.

Podle Bartoně je Ruml na Rokycansku v primárkách jediným kandidátem Pirátů pro senátní volby. Aby byl skutečně oficiálně nominován jako kandidát, musí v elektronickém hlasování dostat nadpoloviční většinu všech hlasujících členů strany v kraji. To samé platí i o dalším uchazeči v Plzeňském kraji Viktoru Krutinovi, který usiluje o kandidaturu do Senátu na Domažlicku a Klatovsku.

Pokud by kandidát v primárkách nezískal nadpoloviční většinu hlasů, nominaci by nedostal. Podle Bartoně by se tak mohlo i stát, že by strana senátního kandidáta vůbec neměla, případně by se hledal nový kandidát.

Pětašedesátiletý bývalý disident Ruml je jednou z nejvýraznějších postav české, respektive československé politiky 90. let. Někdejší vlivný člen ODS a ministr vnitra stál po rozkolu ODS u zrodu Unie svobody. Senátorem za obvod zahrnující Prahu 6 byl v letech 1998 až 2004, v letech 2000 až 2004 byl místopředsedou Senátu.