Samozvaný gynekolog v Plzni. Úřady neví, jak jeho služby ženám potrestat, ani jak je ukončit

Na Plzeňsku působil a možná ještě působí falešný gynekolog. Jmenuje se Jan Simbartl a s manželkou Monikou založili s.r.o. Celostní Gynekologie a Magický Porod. Simbartl není členem České lékařské komory, jeho žena je sice porodní asistentka ale ani ona nemá licenci. Jejich firma není registrovaná jako zdravotnické zařízení. Radiožurnálu to potvrdil krajský úřad, který povolení uděluje. Přesto firma nabízela ženám gynekologické služby. Plzeň 7:00 23. července 2021

Radiožurnál získal svědectví matky jedné z pacientek, které samozvaný gynekolog vyšetřoval a třeba ji vystavil i těhotenský průkaz.

Na zahradě rodinného domku v Plzni sedí velmi mladě vypadající žena, která se ale za chvíli stane babičkou. Stále ještě působí překvapeně. „Dcera neměla žádné podezření. Její těhotenská průkazka vypadá stejně jako ta, co jsem měla já. Gynekolog s ní dlouho a prý zasvěceně mluvil, posílal ji na další vyšetření, neměla důvod si myslet, že to není lékař.“

Jana K. ale pojala podezření, když se dcery vyptávala na detaily. Přišlo ji divné, že mluvil o sobě a o svých alternativních názorech na těhotenství a porod. Na internetu pak zjistila, že se gynekolog označuje i jako lidový léčitel.

„Řekla jsem dceři, že asi nechodí k doktorovi. Jenže ona měla argumenty od něj. Netajil se tím, že má nějaké problémy, že nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Označoval to jako spolčení konkurence a zákulisní machinace, které mu mají škodit.“

Jana K. vytahuje z kabelky telefon a ukazuje sonografický snímek, u kterého je jméno Jan Simbartl. Pak pouští videozáznam sonografie plodu. „Tady je vidět, otáčí se k nám zády,“ vysvětluje ženský hlas. Ten patří Monice, manželce samozvaného gynekologa. Je porodní asistentka, ale také nemá licenci na zdravotnické služby a může poskytovat pouze poradenství.

Dvojice měla ordinaci v činžáku na Karlovarské třídě v Plzni. Na stejném adrese měla praxi i zavedená gynekoložka Helena Jahnová. „Byli tady asi půl roku, já jsem s nimi nemluvila, ani jsem neměla žádné podezření. Nejsem tu od toho, abych někoho kontrolovala.“

Tohle zbylo na schránce na Karlovarské třídě v Plzni, kde ordinace sídlila. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Neúspěšné vyšetřování

Dvojici vloni v létě na základě vlastních zjištění prošetřovala policie s podezřením na trestný čin neoprávněné podnikání. Podle mluvčí Michaely Raindlové na konci září případ odložila. „Nezjistili jsme protiprávní jednání.“

Nejmenovaný policista obeznámený se spisem Radiožurnálu řekl, že žádná poškozená žena případ neohlásila. „Kde není žalobce, není soudce.“

Naopak podezření měli lékaři z gynekologicko-porodnického oddělení Mulačovy nemocnice, kde přijali pacientky, které před tím byly u Jana Simbartla. Ve stejné nemocnici je zaměstnaná i Monika Simbartlová, podle ředitele Jaroslava Zimmermanna je už ale několik let na mateřské dovolené.

Právě Zimmermann ohlásil podezření Krajskému úřadu, který vydává licence ke zdravotnickým službám. „My musíme jako zdravotnické zařízení splnit tolik povinností a tady je někdo, kdo si jen tak bez všeho ordinuje. Proto jsem informoval Krajský úřad, jestli to bylo legální, jestli tam bylo pochybění, ale dodneška zpětnou vazbu nemám.“

Krajský úřad se na podnět ředitele Mulačovy nemocnice pokusil na podzim vykonat předem ohlášenou kontrolu. Podle mluvčí Krajského úřadu Evy Mertlové ale Simbartlovi požádali o její odložení. „K další kontrole kvůli epidemii koronaviru nedošlo, a jelikož to není zdravotnické zařízení, nemají licenci, tak my ani nemáme, co kontrolovat.“

Nejmenovaný úředník Radiožurnálu řekl, že ohlášené kontroly se v takovém případě dají udělat stěží. „Naše inspektorka si může nechat třeba vyšetřit zrak u optika a pak ho konfrontovat s tím, že nemá licenci. Ale jak to má udělat na gynekologii?“

Hrazená vyšetření

To všechno se odehrálo na podzim, ale ještě v zimě podle zjištění Českého rozhlasu posílal samozvaný gynekolog ženy na genetické vyšetření, které si hradily samy. Na jaře pak prokazatelně „ordinoval“.

Dvorek před domem, kde Simbartlovi bydlí | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák netuší, jak takový případ řešit. „Divím se, že v tom kraj nevidí žádný problém. Česká lékařská komora na něj nemůže, protože není lékař. Já si myslím, že velkou roli v tom bude mít jeho manželka, která je porodní asistentka, která o gynekologii něco ví, tak ho asi nějak zaučila. Jestli ženám říká, že není doktor, tak se obávám, že na něj nebude každý krátký.“

Co ženám samozvaný gynekolog říká, nevíme. Radiožurnál se to pokusil zjistit přímo v jeho bydlišti ve vesnici Přestavlky jižně od Plzně.

Dvojice žije s dětmi v obyčejném starším domě, který patří otci Jana Simbartla. Na dvoře parkoval kočárek se spícím kojencem a na zazvonění vyšla pouze Monika Simbartlová. Odmítla, že by porušovali zákon. „My jsme nedělali zdravotnické výkony. A jak to všechno víte, proč si to o nás zjišťujete?,“ začala se rozzlobeně ptát sedmatřicetiletá žena.

Když jí Radiožurnál konfrontoval s tím, že nemají licenci a prováděli třeba sonografii nebo vystavovali těhotenské průkazky, rozhovor ukončila. „Mám nahoře děti, musím domů. Kde je teď manžel, nevím. Napište mi otázky.“ Na SMS už ale nikdo neodpověděl.

Přitom zákon podle mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Evy Mertlové hovoří jasně. „Poskytovat zdravotnické služby může jen fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování a úhradě zdravotních služeb. Popisované činnosti jako je vyšetření sonografem, vystavení těhotenského průkazku, posílán pacientky na další genetická vyšetření a pak zpracování výsledků patří mezi zdravotní služby a nelze je vykonávat bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb a nelze za ně brát úplatu.“

Jenže právě za úplatu Simbartlovi gynekologické služby nabízeli. Nemají smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou a na webu to uvádějí.

Jana K. se domnívá, že peníze byly hlavním motivem. „Dcera platila za hodinovou konzultaci dva a půl tisíce korun.“ Na dotaz, proč se se svými informacemi neobrátila třeba na policii, odpovídá. „Já jsem si myslela, že to někdo řeší, alespoň se to ke mně dostalo z Mulačovy nemocnice. Hlásit to na policii, mne vůbec nenapadlo. Dcera by mi to neodpustila.“

Konfrontace se Simbartlovou

Jan Simbartl sice na webech neuvádí, že je MUDr., ale pouze Dr., ovšem celá prezentace působí dojmem solidní ordinace včetně seznamu výkonů, které ale může poskytovat jen lékař.

Advokát Ondřej Mánek se domnívá, že by se mohlo jednat o trestný čin poškození cizích práv. „To že někdo někoho uvedl v omyl, že je lékař, dopouštěl se předstírané lékařské činnosti na cizí osobě. Trestní sazba může být až do pěti let odnětí svobodu.“

Radiožurnál kvůli konfrontaci použil figurantku, která se skrytým mikrofonem požádala Jana Simbartla o konzultaci. Telefon vzala jeho žena Monika, s figurantkou rozebírala její těhotenství, ale na žádném termínu se kvůli vlastní mateřské dovolené nedomluvili. „Jsme ve fázi, kdy jsme ordinaci v Plzni pustili a hledáme novou. Narodilo se mi dítě,“ vysvětlila figurantce Monika Simbartlová.

Právě porod byl zřejmě důvod, proč samozvaný gynekolog asi přerušil činnost. Na rozdíl od své ženy porodní asistentky nemá žádné uznávané zdravotnické vzdělání.

Janu Simbartlovi je 29 let, údajně studoval několik semestrů medicíny a také o sobě uvádí, že je lidový léčitel. Čím se živí, není jasné. Podle oslovených sousedů v Přestavlkách prý pomáhá svému otci na farmě. Celostní Gynekologie a Magický Porod s.r.o. stále existuje a na webu nabízí služby.