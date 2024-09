Nabídka od hnutí ANO je pro ODS zajímavá, říká Skopeček, dál ale jedná i s hejtmankou Peckovou

Ve středočeském kraji skončila koalice Spolu v krajských volbách třetí, přesto teď rozhoduje o vedení kraje. Při vyjednávání o krajské vládě dostala nabídky jak od vítězného hnutí ANO, tak od druhého hnutí STAN, se kterým kraj teď vede. „Jsem trošku zklamaný z toho, že hnutí STAN vzkazuje, co je, a co není přijatelné pro partnera prostřednictvím médií, nikoliv prostřednictvím jednání,“ řekl Radiožurnálu lídr koalice Spolu poslanec Jan Skopeček. Rozhovor Praha 9:14 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Skopeček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dosavadní hejtmanka Petra Pecková z hnutí STAN nabídla vaší koalici Spolu pět míst v radě a další ve vedení výborů. Starostové by si ponechali šest radních, včetně postu hejtmanky. Přijmete tuto nabídku?

Rád bych nejprve poděkoval voličům, kteří nejen ve středních Čechách podpořili ODS nebo koalice, kde ODS byla. Moc si každého hlasu vážíme, to je první věc. A druhá věc: co se týče situace ve Středočeském kraji, jednání teprve začala prvním setkáním po sobotním sečtení volebních výsledků.

Dostali jsme, jak správně říkáte, nabídku od hnutí STAN i od hnutí ANO. S hnutím STAN jsme jednali jako s prvním subjektem, protože to byl náš dosavadní koaliční partner, a jednání budou pokračovat dál.

Není to jen o počtu radních nebo o křeslech, ale také o tom, jakým způsobem bude Středočeský kraj dál fungovat. Nevýhodou případné koalice se STAN je velmi křehká většina jednoho hlasu, což je v realitě vládnutí zastupitelstva opravdu složité. Nicméně jsme připraveni se STAN dál jednat.

Jednání dnes budou pokračovat a uvidíme, jak se posuneme. Samozřejmě nabídka od hnutí ANO je pro ODS zajímavá, ale jak jsem již řekl, jednání teprve pokračují. Dnes budeme dále jednat se STAN o tom, jakým způsobem dál tu jejich nabídku zpracovávat a jakým způsobem pokračovat v práci na tom, aby Středočeský kraj mohl stabilně vládnout a fungovat.

Potkali jsme se teprve poprvé, dneska se budeme potkávat znovu, tak abychom jako vyjednávací tým měli mandát pro pokračování jednání, abychom i od našich kolegů věděli, jakým směrem se jednání budou ubírat. Myslím si, že jsme na začátku.

Podle vaší spolupráce se STAN byste možná mohl ty obrysy už tušit z minulosti. Podle dosavadní hejtmanky Petry Peckové by mělo hnutí Starostů a nezávislých zůstat právě v této koalici. Ostatně nám to také řekla v nedělním speciálu Radiožurnálu: „Pozici hejtmana nabídnout nemůžeme, protože Spolu skončilo až za námi. Získali jsme historicky největší výsledek, 27 procent jsme neměli ani před čtyřmi lety a je to velký mandát ze strany našich voličů. Současně jsem získala 18 tisíc preferenčních hlasů, což je o 11 tisíc více než pan Skopeček. Takže pozici hejtmana nenabízíme.“ Na rozdíl od hnutí ANO vám tedy hnutí STAN pozici hejtmana nenabízí. Jaká je vaše reakce?

Jsem trošku zklamaný z toho, že hnutí STAN vzkazuje, co je a co není přijatelné pro partnera prostřednictvím médií, nikoli prostřednictvím jednání. Byl jsem tím během víkendu zaskočen. Jednání jsme vedli velmi korektně, velmi otevřeně. S hnutím STAN jsme začali jednat jako první, poslechli jsme si jejich nabídku.

Následně jsme slyšeli další vzkazy přes média nebo sociální sítě, včetně vyhrožování od jedné paní poslankyně. Myslím si, že to není úplně korektní způsob jednání o koalici ze strany STAN. Budu dnes apelovat na kolegy, aby se v tomto směru zklidnili a abychom si neposílali vzkazy přes média, protože to určitě nepřispívá k dosažení dohody.

Co se týče preferenčních hlasů, je to věc hnutí STAN v tuto chvíli, ale při minulém vyjednávání, kdy Martin Kupka, který tehdy vedl ODS a také nás STAN o nějaká procenta porazil, měl více preferenčních hlasů než paní Pecková. Přesto to pro ně tehdy argument nebyl.

Takže si myslím, že je potřeba se na to jednání soustředit, ale být korektní, nevzkazovat si věci před média, nevyhrožovat si a jednat racionálně a v klidu.

Máme druhý den po volbách. Paní Pecková volby nevyhrála a skončila druhá. Kdybychom měli postupovat podle její logiky, nárok na hejtmana by měl mít kolega z hnutí ANO, které nad paní Peckovou výrazně vyhrálo.