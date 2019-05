Únik utajených informací? ‚Žádal jsem podle infozákona,‘ brání se kritice ANO policista Šmíd

Zatímco oponenti mluví o možném úniku utajených informací, kriminalista argumentuje žádostí podle informačního zákona. To je pokračovaní kauzy důstojníka protimafiánské centrály Jana Šmída, který spolupracoval s Piráty a sedí za ně i v děčínském zastupitelstvu. Upozornil totiž na dřívější stíhání nového zástupce města ve vedení tamního dopravního podniku. Podle děčínského primátora Jaroslava Hroudy (ANO) je ale celá záležitost podezřelá. Původní zpráva Děčín 6:00 19. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podplukovník Národní centrály proti organizovanému zločinu Jan Šmíd (bez politické příslušnosti). | Zdroj: web Česká pirátská strana

„Jediná kauza, kterou chtěl enormně probírat, byla žádost o odvolání jednoho našeho zástupce v dopravním podniku na základě jakéhosi získaného dokumentu o jeho trestním stíhání, který veřejně přístupní není,“ řekl serveru iROZHLAS.cz primátor Děčína Jaroslav Hrouda (ANO) na dotaz, zda považoval jednání Šmída v rámci zastupitelstva za nestandardní.

Případem policisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu se bude příští týden zabývat bezpečnostní výbor sněmovny a poslanci z hnutí ANO na něj přizvali právě i svého spolustraníka z Děčína. „Je to pro dokreslení situace, která nastala. Má k tomu co říct z toho pohledu, že pan Šmíd aktivně vystupoval na zastupitelstvu,“ uvedl člen výboru Robert Králíček (ANO).

Podle primátora Hroudy totiž existuje podezření, že Šmíd k informacím přišel neveřejnou cestou díky své profesi. „To je asi jediný bod, kdy jsme se mohli všichni domnívat, kde k takovému dokumentu přišel a jak se o jeho existenci dozvěděl. Běžný, standardní občan se asi k jakýmkoli rozsudkům nemůže dostat,“ doplnil.

Tendr na auto

A o co konkrétně jde? Nové vedení Děčína po komunálních volbách loni na podzim odměnilo vedení tamního dopravního podniku. Do čela městské firmy usedl také zástupce koaličního partnera hnutí ANO ve městě Náš Děčín Roman Stružinský, ředitel tamní základní školy, který původně kandidoval do zastupitelstva z šestého místa, mandát ale nezískal.

Šmíd během březnového zastupitelstva upozornil, že Stružinský má škraloup z minulosti a požadoval jeho odvolání. Čelil totiž trestnímu stíhání kvůli sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Podle obžaloby v tendru, kdy jeho škola soutěžila nákup nového auta, jednomu z účastníků prozradil, jaká má být maximální částka. Daný zájemce pak zakázku skutečně získal.

Vyplývá to z usnesení Okresního soudu v Děčíně. Ten v roce 2014 rozhodl tak, že stíhání podmíněně zastavil. Stružinskému uložil pokutu 20 tisíc korun a zkušební dobu na dva roky. Vzhledem k danému řešení neměl ani zápis v trestním rejstříku.

A tímto dokumentem argumentoval Šmíd na děčínském zastupitelstvu. Přímo ze zápisu z jednání přitom vyplývá, že neoperoval s utajenými skutečnostmi, ale získal je s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, na jehož základě se soudní rozhodnutí běžně zveřejňují. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil i sám Šmíd.

„Jednalo se o uzavřenou kauzu. Sledoval jsem veřejný zájem, jako zastupitel jsem tedy jednal v zájmu města. Pokusil jsem se nejdříve věc řešit s primátorem, který to ignoroval, pak přes radu města,“ reagoval Šmíd. Jeho žádost podle informačního zákona, ve které se na celý případ dotazoval, lze dohledat také na webu soudu.

Problematické informace

Redakce proto znovu oslovila primátora Hroudu a zeptala se ho, proč považuje usnesení soudu získané podle zákona o svobodném přístupu k informacím za problematické. Ten nejdříve položil telefon s tím, že nemá čas. Posléze se ozval zpátky.

„Nejsem právník, ale jako občan mám pocit, že když si budete chtít třeba na mě vyžádat nějaký spis, musíte nejdříve znát číslo jednací,“ reagoval s tím, že odpověď soudu je navíc v anonymizované podobě. „Jak tedy víte, že se toto rozhodnutí týká pana Hroudy? Advokáti řekli, že je to zvláštní. On měl jistotu,“ doplnil.

Šmíd ovšem tvrdí, že ho na případ Stružinského upozornil redaktor Děčínského Deníku. Z komunikace se soudem, kterou redakci iROZHLAS.cz poskytl, navíc nevyplývá, že by disponoval detaily. Doptával se přímo na osobu Stružinského. „Byl jsem dotázán novinářem Děčínského Deníku, zda je mi to známo a dále na podmínky tzv. podmíněného zastavení trestního stíhání,“ doplnil.

Opoziční zastupitelé ale nakonec věc na program zastupitelstva neprohlasovali, Stružinský tak zůstává ve vedení dopravního podniku i nadále. Primátor Hrouda si stojí za tím, že Stružinský je odborníkem na svém místě, a nevadí mu ani jeho škraloup z minulosti, byť o něm původně nevěděl. „Zabývali jsme se tím, máme vyjádření pana Stružinského a vnímáme to jako účelové očernění,“ dodal.

Spoluprací severočeského kriminalisty s Piráty se bude bezpečnostní výbor sněmovny zabývat v úterý. Vládní poslanci se obávají mimo jiné možného zneužití informací z otevřených kauz. Na Šmídovo angažmá upozornil deník Právo. Policejní prezident Jan Švejdar na twitteru uvedl, že spojení Šmída s politickou stranou považuje za nepřípustné.

Doplnil také, že jednání policisty řeší ředitel protimafiánské centrály Jiří Mazánek. „Já osobně jej považuji za zcela nepřípustné, navíc zákon o služebním poměru působení policistů ve prospěch jakékoliv politické strany striktně zakazuje,“ uvedl policejní prezident.

Šmíd by navíc mohl přijít o místo u policie. „Pokud se věc prokáže, směřuje k propuštění policisty ze služebního poměru,“ dodal Švejdar. Mazánek Právu ve středu sdělil, že se věcí zabývá a že podle něj podobné angažmá není v pořádku.