Policejní prezident Švejdar ke středočeskému gangu: Nehodnoťte nás podle jedné série vloupání

Policejní prezident Jan Švejdar prozradil nová čísla k sérii vykradených domů ve středních Čechách. Stejný zlodějský rukopis nese jen 65 činů. Dosud se přitom se záhadným gangem spojoval dvojnásobek případů. „Opatření zafungovala. Pachatele odradila," říká Švejdar. Proč ale dosud zloděje nedopadli? Nepodcenila středočeská policie sérii vloupání? A kdy spustí centrální analytický útvar? I na tyto otázky odpovídá v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 10:54 23. ledna 2020

Spolek Nové Habří vám na konci prosince poslal otevřený dopis, ve kterém si stěžoval na sérii vykradených domů v okolí Prahy. Co jste jim odepsal?

Starostům se na tuhle situaci špatně odepisuje. Policie by ráda, ale nemůže sdělit úplně všechno. Jsem přesvědčen, že lepší komunikací na teritoriální úrovni se těmhle dopisům dalo předejít. Je to velmi nepříjemné, těch případů je dneska přes 60 a policie je podrobně analyzuje. Jsou tam přijata určitá opatření.

Na druhé straně od konce loňského roku žádné vloupání nepřibylo. Můžeme se domnívat, čím to je. Může to být těmi opatřeními anebo taky shodou dalších okolností. Ale ta současná opatření evidentně zabrala. Policie na tom ale stále pracuje, je tam hodně informací, které policie analyzuje. Jsem velký optimista a věřím, že se to povede.

Tím dopisem jste se tedy zabýval vy osobně?

Samozřejmě. Nebyl to ale jeden dopis, bylo jich víc. Tamější starostové jsou opravdu rozzlobeni. Tohle ale není obyčejná trestná činnost. Je to věc, která je velmi kvalifikovaná. Pachatelé jsou drzí a odvážní, protože i když loupí za tmy, je to v denní dobu. Jejich postup není úplně standardní.

Opravdu kvalifikovaná trestná činnost? Tomu bychom rozuměli, pokud byste mluvil o korupci či kyberzločinu. Tohle jsou ale přece vloupačky…

Nemáte všechny informace a ani je mít nemůžete. A já je nechci zveřejňovat. To skutečně nejsou zloději, kteří by přišli, rozbili okno a vlezli dovnitř a hned ven. Ba naopak. Ti dotyční musí mít určitou dávku odvahy a znalostí, aby se do těch domů dostali.

Zmiňoval jste, že této skupině přičítáte 60 vykradených domů…

… oficiální číslo je 65.

V médiích se ale s odkazem na policii skloňuje cifra 120.

Trestná činnost se těžko řadí do nějaké série. Číslo, které jsem řekl, je naše oficiální informace. Jsou to krádeže, o kterých si myslíme, že patří do jedné série. Vloupání do domů může být víc, ale do téhle série jich podle nás patří zhruba těch 65.

Říkáte, že vloupání ustala. Jak si to vysvětlujete, když jste je nedopadli?

Vysvětluju si to tím, že preventivní opatření policie pachatele odradila. Mohli se přesunout na jiné místo, ale zatím se nám nikde nic podobného neobjevilo. Mohli se leknout, mohlo se stát cokoli.

Cizinci? Mně to nezapadá

Mohou ty případné přesuny napovídat tomu, že jde o občany jiného státu? I to před časem problesklo médii.

Nejsem o tom úplně přesvědčen. Nemůžeme to potvrdit, ani vyloučit.

Překládáme si to správně, že si nemyslíte, že by to byli cizinci? Že se jen prostě přesunuli do jiného revíru?

Může to tak být. Byli vidět na kamerových záznamech, ty záběry byly následně zveřejněny a už tohle může pachatele vylekat a bojí se. Ale nevím…

Jan Švejdar (*1967) U policie začal pracovat v roce 1987, kdy nastoupil k pohotovostnímu pluku VB Praha Hrdlořezy. O rok později přešel do obvodního oddělení policie v Peci pod Sněžkou.

Mezi lety 1989 až 1993 působil na oddělení obecné kriminality v Trutnově, kde se stal i vedoucím.

V roce 1993 začal velet kriminální policii v Hradci Králové.

O 13 let později se stal ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování na pražském policejním prezidiu. V roce 2007 se vrátil do Hradce Králové jako náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování na místním krajském ředitelství.

Mezi lety 2012 až 2018 působil jako ředitel krajských ředitelství v Hradci Králové a Pardubicích.

V roce 2018 nahradil ve funkci policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který rezignoval.

Prezident Miloš Zeman ho v roce 2019 jmenoval brigádním generálem.

Spekulovalo se i o tom, že je to cizojazyčný gang, který se pohybuje napříč celou Evropou. A že v minulosti už jednou v Česku působil.

Spekulovat ale můžu i já. A kdyby to bylo tak, jak říkáte, tak proč by se pohybovali v jednom teritoriu na území České republiky? Mně to do toho nezapadá.

A můžete tedy aspoň potvrdit, že na případu nespolupracujete s policejními jednotkami v zahraničí?

Zatím nemůžu sdělit žádné konkrétní informace. Tohle vám tedy ani nepotvrdím, ani nevyvrátím. Čistě teoreticky, pokud takové případy jsou, tak se porovnávají s případy v zahraničí.

Náměstek středočeského policejního ředitele Jan Krejčí na začátku ledna prohlásil, že vyšetřovatelé zároveň vyhodnocují i starší případy. Podařilo se vám najít nějaké podobnosti?

To se dělá vždycky. Nemůžu říct, že je tam jednoznačná shoda. Tím myslím stejný způsob, stejný počet pachatelů.

Zmínil jste bezpečnostní opatření. Jaká jste vlastně v postižených obcích zavedli?

Lidé už si určitě všimli, že koncentrace policistů v dané lokalitě se zněkolikanásobila. A pak tam jsou další opatření, která nechci veřejně sdělovat.

Posílili jste i vyšetřovací tým?

Ano, stoprocentně.

Můžete nám říct alespoň podrobnosti o tom, jak si domy tipují?

Ne, víc podrobností už vám nesdělím.

Jak se vám jako policejnímu prezidentovi poslouchají zprávy o tom, že lidé zřizují sousedské hlídky, najímají si ochranku a svým způsobem suplují práci policie?

Samozřejmě se mi to neposlouchá dobře. Mohla tam být trošku lepší komunikace s veřejností. Na druhou stranu, policie vždycky „honí kočku za ocas“. A v okamžiku, kdy se vám někdo objeví a začne páchat trestnou činnost, tak policie na to musí umět reagovat. Tohle si myslím, že je ten případ.

Krádeže a vloupání nám několik let po sobě klesaly. Najednou vám vyběhne takový případ. Policie na tom ale pracuje. Je to nepříjemné pro nás, pro veřejnost, ale jsem odpůrcem jakékoli domobrany.

Občan si musí chránit svůj majetek, to ano. Ale jsem zapřisáhlý odpůrce toho, aby se národ ozbrojoval. Od toho je tady policie. Nechci bagatelizovat tuhle sérii vloupání, ale byly tady i případy, kdy jich bylo několikanásobně víc, ale i tehdy se s tím policie poprala. Policie Středočeského kraje se tomu věnuje a už jenom to, že se tomu páchání zamezilo, tak to nějaký výsledek je.

Meziročně ale ta vloupání vzrostla o 4,7 % už v roce 2018.

To bylo v celostátním měřítku pár případů.

V roce 2019 vám ty počty ale vystřelí mnohem výš…

Ano.

Podchytila to středočeská policie podle vás už v počátku? Jste s postupem vyšetřovacího týmu spokojen?

Na začátku nikdy neodhadnete, jestli to bude pět nebo deset domků. V okamžiku, kdy to začne narůstat do několikadesítkové série, tak je to signál k tomu, že je tam něco špatně. Policie na to reagovala, vytvořila vyšetřovací tým, přijala nějaká opatření. Ta nejdřív nezabrala, tak se přijala jiná a ta zafungovala.

Ale pachatele se dopadnout zatím nepodařilo.

Kdyby se podařilo každého pachatele dopadnout, tak máme stoprocentní objasněnost. To se vám nepovede nikdy, nemá to žádná policie na světě.

Tady máte ale sérii případů, které se počítají v desítkách. To se přece musí odrazit i v zajištěných důkazech. Navíc je to mediálně nasvícený případ.

To, že je případ mediálně známý, neznamená, že se nám ho podaří objasnit. Pachatel může být natolik inteligentní, šikovný a zároveň může mít štěstí a my na něj nikdy nepřijdeme.

Ale když někdo udělá podobnou věc stokrát po sobě, tak se dá očekávat, že ho to štěstí opustí.

Myslím, že i tady k tomu dojde. Nechte nás pracovat.

Hodnocení podle jedné série

Má tenhle případ nějaký vedlejší efekt? Na sociálních sítích se objevily postřehy starousedlíků. Lidé upozorňují na neznámé osoby s baterkou na zahradě a podobně. Přibyla tahle upozornění? Vedlo to k objasnění jiných případů?

To se musíte zeptat policie ve Středočeském kraji. Komunikace s veřejností ale samozřejmě ovoce přinesla. Lidé nám volají, že se tam děje něco podezřelého. Shodou okolností jsem mluvil se dvěma lidmi, kteří říkali, že přijeli domů a stálo tam policejní auto. Tak za nimi šli a ptali se, co se děje. Oni mu jen vysvětlili, že jsou tam preventivně.

Jak dlouho tam budou policisté ještě hlídat postižené ulice?

Nevím, teď vám to neřeknu.

Tak jinak: jak dlouho budete mít peníze na posílené hlídky?

Středočeská policie na to má rezervy.

Nejnovější údaje policie o vloupáních ve Středočeském kraji. Podkladová mapa: Mapy.cz | Zdroj: Policie ČR, koláž iRozhlas.cz

Vypovídá tento případ něco o kondici české policie?

Nerad bych, aby tady zanikl zbytek naší práce. Nechci to bagatelizovat, ale je to několik desítek případů v porovnání s několika tisíci případy, které se povedlo objasnit. Chápu, že je to nepříjemné pro dotčené. Je na nás vyvíjen abnormální mediální tlak, který nám ne vždycky pomáhá. To je taky potřeba si říct. Jeden konkrétní případ nám v téhle věci hodně uškodil, ale nemůžu ho tady jmenovat.

Je to pro nás velmi nepříjemné, ale policie má několik desítek tisíc policistů, kteří dělají svou práci dobře. Byl bych velmi nerad, aby se policie hodnotila podle jedné série vloupání do rodinných domů.

V Jesenici před několika dny podali veřejnou výzvu, ve které se zmiňují, že ve Středočeském kraji je „deficit počtu policistů“, a žádají o systémové řešení. Souvisí to s tou sérií?

To je pravda. Policii České republiky chybí několik tisíc policistů. Středočeský kraj je jedním z těch, které jsou nedostatkem postiženi nejvíc. Na druhou stranu středočeská policie je posilována několika desítkami, možná stovkami policistů z jiných krajů, ale nestačí to. Střední Čechy jsou specifické tím, že lidi už se nevejdou do Prahy a stěhují se do prstence okolo. Několikanásobně stoupla doprava, stoupá počet obyvatel.

Je to pro nás velmi složité, i když se snažíme reagovat. Je to pro nás nová situace, se kterou se musíme porvat. Když bude opravdu potřeba, tak jsme schopni na to místo přesunout policisty z jiné části republiky.

A už jste přesouvali?

Už se přesouvá.

Úniky informací? Bývávalo

Před rokem vznikla vaše pracovní skupina s názvem Reforma, která zvažovala i rozdělení Národní centrály proti organizovanému zločinu. Konkrétně se měla vydělit sekce kyberkriminality a boje proti terorismu. Zároveň má vzniknout centrální analytický tým. V jaké fázi to je?

Tým Reforma, který má za úkol podívat se na naše trestní řízení z širšího pohledu, svou práci neskončil, jsou z toho dílčí výstupy. Projekt, ve kterém plánujeme vytvořit centrální pracoviště na analytiku, je v chodu s pracovním termínem 1. dubna. Jsem přesvědčen, že bude velkým přínosem nejen pro policii. Samozřejmě za dodržení všech zásad bezpečnosti a zachování linie trestního řízení.

Co se týče reorganizace některých útvarů na centrální úrovni, tak myslím, že je předčasné se o tom bavit. Jde o velmi obsáhlou analýzu, kterou děláme velmi poctivě. Je to komunikováno navenek policie, hlavně se státním zastupitelstvem.

Jan Švejdar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tím připomínáte, že předchozí reorganizaci nikdo se státními zástupci nekonzultoval…

Pokud vám to tak přijde, tak to připomínám. Nechci si ale v tento moment absolutně připustit, že bychom to nekonzultovali.

U analytiky tedy už termín je, u té případné další reorganizace máte alespoň pro sebe nějaký termín?

To se musí dělat postupně. Bavíme se o živých lidech, živých trestních řízeních, která v těch útvarech jsou, taky o vztahu ke státnímu zastupitelství a k dalším orgánům státní správy. Opravdu jsem příznivcem toho, aby se tyhle věci pořádně vykomunikovaly.

Proč jste se do takové reorganizace tedy pustili? Můžeme si to přeložit tak, že protimafiánská centrála, ten moloch, se v téhle podobě nedá řídit?

NCOZ je jedním z největších policejních útvarů České republiky, který má dán do vínku to nejhorší, tu nejzávažnější trestnou činnost. Není to o tom, jestli je řiditelný, nebo ne, ale Reforma dělá celé trestní řízení od obvodních oddělení přes dopravní a cizineckou policii, obvodní a krajské kriminálky až po centrální úroveň. Zkoumají všechno.

Jsem přesvědčen, že výsledkem by mělo být to, že kriminální policii a vyšetřování vůbec posuneme na novou úroveň. Byl bych rád, kdyby se zlepšila komunikace uvnitř policie, k čemuž mimo jiné slouží i ta centrální analytika.

Sám jste připustil, že případy, na kterých centrála pracuje, jsou citlivé. Když se reorganizovala před třemi lety, kritizovalo se, že se roztrhaly funkční týmy, zbrzdilo se vyšetřování některých případů…

To právě nechci udělat. Rozsekat to je jednoduchá věc. U citlivých případů vůbec nepřipustím debaty o tom, že by se něco vyzradilo, skončilo nebo kvůli tomuhle nemohlo dodělat.

Obavy se ale týkají i centrální analytiky. Má to být místo, kde se budou kumulovat veškeré tajné informace. Jste přesvědčen o tom, že máte nastavené všechny pojistky tak, aby odtud informace neunikaly?

Ano, policie tohle umí. I dneska ty informace někde má. Jestli budou na jednom nebo na více místech, je o vnitřní struktuře policie. Nedostane se tam každý. Bavíme se o maximálně deseti policistech, kteří budou mít patřičnou prověrku, a vybere si je šéf týmu. Budou to lidé oprávnění podívat se do skoro všech věcí. Podotýkám, že se nebavíme o živých trestních řízeních. Jsou to informace, které dnes máme roztříštěné a dáme je na jedno místo.

Policii čekají příští rok změny. V dubnu vznikne kriminální úřad a pracoviště centrální analytiky Číst článek

I z živých kauz ale vyšetřovatelé dávají informace do nejrůznější informačních systémů.

Ano, ale existuje nařízení, kdy informace k některým případům nejdou dohledat ani v systémech. I když je to spíš výjimečné.

Současně ale víme, že v minulosti mnohokrát informace z policie unikly…

Kdybyste se podívali na ty úniky zpátky, tak zjistíte, že těch úniků od policisty bylo hrozně málo. Stává se to často od stran účastných v trestním řízení. Klasický únik z policejního spisu se nám naštěstí poslední dobou vyhýbá.

Připomeňme si třeba případ soukromého detektiva Igora Gáboríka, který podle obvinění získával policejní informace ve velkém.

Bývávalo. Ty případy tady byly. I proto je ta debata o analytice takhle dlouhá, protože tam musíme nastavit kontrolní mechanismy. Nemůžeme mít anonymní databázi s anonymními přístupy. Policie se vyvíjí a v tomhle udělala velký kus práce dopředu.

Můžete prozradit, kdo povede útvar centrální analytiky?

Můžu, ale nechci. Teď se zrovna zpracovává finální podoba. Pak to půjde k odsouhlasení ministrovi vnitra a až to podepíše, tak nic nebrání tomu, abych řekl, že v čele centrální analytiky si představuju tohohle člověka. Bude tam ale buď nabídkové, nebo výběrové řízení. Sice nějakou představu mám, ale musíme ctít zákon o služebním poměru.

Figuruje v té představě váš náměstek pro vyšetřování Jaroslav Vild?

Ne.

