O Faltýnkově jednání o mýtném jsem věděl. Byl to zajímavý tah, velký kus práce, říká Volný z ANO

Poslanci ve čtvrtek řešili kauzu mýtného systému. Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO sněmovně vysvětloval svoji roli v případu. O mýtu prý jednal proto, aby odvrátil hrozbu, že hnutí ANO nezvládne kauzu vyšetřit. Je správné, že věc řešil místo ministra dopravy? A věří hnutí ANO, že jeho místopředseda jednal v souladu se zákony? Hostem pořadu Radiožurnálu byl místopředseda poslaneckého klubu ANO a člen předsednictva strany Jan Volný. dvacet minut Radiožurnálu Praha 10:16 15. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda poslaneckého klubu ANO Jan Volný vidí jednání svého stranického kolegy Faltýnka jako přínosné | Foto: Filip Jandourek

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vylučuji, že by Faltýnek ovlivňoval zakázky, říká Jan Volný

Pane poslanče, jak po tom dnešním (čtvrtečním, pozn. red.) projednávání v Poslanecké sněmovně vidíte kauzu mýto a roli Jaroslava Faltýnka?

No, rozdělme to. Na kauzu mýto a to, co vyšetřuje v současné době policie - vypadá to, že je to vztah mezi ÚOHS (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, pozn. red.) a Kapschem. Pan Faltýnek je tam zatím vedený jako svědek a já si myslím, že to je správně, že to tak zůstane. Myslím, že dnešní den ukázal, že pan Faltýnek měl logické vývody k tomu, že se toho v roce 2015 ujal, a že cítil spoluzodpovědnost za mýto v první etapě i v druhé etapě. Myslím si, že to bylo v pořádku.

Těmi logickými důvody tedy myslíte snahu zachránit hrozící fiasko v celém příběhu kauzy mýto?

Ano. Já v té době byl součástí koaliční rady i té malé koaliční dopravní rady, takže jsem to prožíval stejně jako pan kolega Faltýnek. Opravdu hrozilo, nebo respektive pan premiér hrozil, že pokud to nevyřeší ANO, tak ANO jako politické straně nebo hnutí odvolá jejího ministra, a to by pro nás bylo velice těžko stravitelné. Proto se do toho pan Faltýnek velice razantně – a myslím si, že velice dobře – zapojil.



Výstup z koaliční rady

Vy jste o tom v té době věděl, že se pan Faltýnek do té věci zapojuje, a že se angažuje v kauze mýta?

V roce 2015 ano, věděl jsem o tom. Vždyť to byl v podstatě výstup z té koaliční rady, tam to řekl pan Faltýnek naprosto otevřeně před panem premiérem, před panem ministrem Ťokem a před kolegy z KDU-ČSL a sociální demokracií, že se prostě do toho zapojí, že se to pokusí nějakým způsobem dát dohromady a spravit to, co se napáchalo v minulých vládách. Protože tam byl opravdu naprosto nepřijatelný objem smluv, které vlastně neumožňovaly vypsat řádné výběrové řízení, a to se muselo napravit.



Pane poslanče, a nezní vám trochu divně to, že problém zachraňuje předseda zemědělského výboru, váš místopředseda Jaroslav Faltýnek, a nikoliv sám ministr dopravy? Že v podstatě o svém ministru dopravy hovoříte jako o někom, kdo nebyl schopen problém řešit, a proto se do toho zapojili další?

Já bych nechtěl říct, že nebyl schopen. Samozřejmě bylo to vyvěrání nějaké situace v té době a pan Faltýnek řekl, že se toho ujme, že se to pokusí nějakým způsobem domluvit. A povedlo se mu to. Víte, že ty smlouvy, které by vlastně zabránily předání celého projektu výběrovému řízení, bylo by ze strany Kapsche zrušeno, což kdyby Kapsch nechtěl udělat, tak jsme měli dodneška problémy. V rámci toho jsme ušetřili ročně půl miliardy, za ty tři roky vlastně miliardu a půl. Já si myslím, že to byl velice zajímavý tah a udělal velký kus práce.



VIDEO: ‚Hrozila ostuda, že to ANO nezvládne.‘ Faltýnek vysvětloval poslancům schůzky ohledně mýta Číst článek

Jaké další věci pan Faltýnek řeší? Mimo jeho obor?

Myslím, že samozřejmě jeho hlavní práce je práce s poslaneckým klubem. V této nové etapě nebo respektive po volbách 2017 se mu ta zodpovědnost daleko ztížila, protože místo 48 poslanců máme 78 a ukočírovat 78 poslanců, to je obrovský kus práce. On je tady opravdu od rána od sedmi do večera do sedmi každý den, i když nezasedá sněmovna. Myslím si, že toho má až nad hlavu.



Takže nic dalšího neřeší, říkáte. Toto byla výjimka? Jednou zkrátka v průběhu zhruba tří let řešil mýto, jinak nic dalšího?

Nevím o tom, samozřejmě asi víte, a není to tajemství, že jeden čas se taky politicky zapojil do problémů Prahy. To znamená, že se snažil nějakým způsobem udržet a srovnat nějaké emoce na magistrátu Prahy. To se mu taky povedlo, ale o ničem jiném já nevím.



Opoziční poslanci dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) při jednání v Poslanecké sněmovně namítali nebo řekněme divili se, proč se Jaroslav Faltýnek v médiích nechlubil tím, že dokázal na mýtném systému ušetřit, jak on říkal, 1,5 miliardy korun. Jak si to vysvětlujete vy?

Já si to vysvětluju tak, jak to řekl pan Faltýnek. Já jsem si shodou okolností nechal od našich „píáristů“ vytáhnout články z toho období a tam se mluvilo o tom, že je změna placení za mýto. Jenom v jednom článku bylo napsáno, že stát ušetří miliardu, a dokonce 800 milionů, ale jinak tam je napsáno, že Kapsch za tři roky dostane 6 miliard. Ale už není napsáno, že podle původní smlouvy by dostal 7,5 miliardy. Myslím si, že to je opravdu tím, že média, včetně vás, prostě ne úplně rádi zveřejňujete pozitivní věci, protože nejsou pro lidi zajímavé. Nemyslím to ve zlém, že byste něco chtěli tutlat, ale prostě nejsou zajímavé pro posluchače, diváky, tak se prostě nezveřejňují pozitivní čísla.



Tenhle argument jsem ve sněmovně slyšela od pana Faltýnka, mimo jiné, ale proč on sám tu věc nezveřejnil? Jak o tom mají média psát, když pan poslanec Faltýnek nevystoupil s tím – přátelé, já jsem zachránil 1,5 miliardy korun na mýtném systému?

Nevím, proč by říkal – já, my jsme prezentovali a ministerstvo dopravy prezentovalo – my jsme ušetřili dokonce miliardu 800 milionů.



‚Když něco hoří, tak to spraví‘

Ano, já tomu rozumím. Mně jde o roli pana Faltýnka.

Nevím, proč by měl říkat – já, Faltýnek jsem ušetřil, protože pan Faltýnek se vždycky chová jako člen týmu.

Babiš: Pokud Faltýnek udělal něco proti principům ANO, okamžitě skončí Číst článek

Tak to politici dělávají.

Tak asi nejsme politici. On se vždycky cítí jako člen týmu a když někde něco hoří, tak to spraví a nemyslím, že má potřebu někde vykřikovat – já, Faltýnek, jsem tohle to zařídil.



Takže ze skromnosti, říkáte.

Já to dělám stejně, taky jsem se na tom podílel a myslím si, že se ta práce velice povedla a je asi jedno, jestli to bude Faltýnek nebo ministerstvo dopravy, protože ono, abych to řekl úplně na pravou míru, on to nezařizoval všechno pan Faltýnek. On byl ten motor, ale výkonnou práci v tom jednání dělal v podstatě náměstek ministra dopravy pan Feranec a náměstek, který měl celé výběrové řízení, i to první, i to druhé, na starosti na ministerstvu dopravy. To znamená, oni oficiálně jednali a pan Faltýnek byl ten motor, který říkal – pánové, tak tady dost a tady se to musí takhle udělat.

Mimochodem, pane poslanče, když vy jste byl členem té koaliční dopravní rady, neangažoval jste se v tom? Vás nenapadlo, že byste pomohl také svému ministru dopravy?

My jsme to nebrali, jako že pomáháme ministru dopravy. My jsme říkali – pomáháme ministerstvu dopravy a pomáháme hnutí ANO, aby v tom nezůstalo, aby se opravdu nenaplnilo to, čím vyhrožoval pan premiér. Jestli by to tak dopadlo, nebo nedopadlo, to už teď jsou spekulace. Ale v té době to bylo opravdu velice napjaté a naši političtí oponenti tvrdě prohlašovali, že to nezvládneme, že to bude průšvih, že stát nebude vybírat mýto, že přijdeme o 10 miliard ročně a takové dramatický scénáře se přece dávaly na stůl.



Ale já jsem se ptala, proč jste do toho nezapojil vy?

Tak já jsem se, co jsem mohl, já jsem v té době se také kolem dopravy trochu...

Byl jste člen té komise.

Byl jsem člen té komise, taky jsem tomu pomáhal, ale říkám znova, ten motor...

A jak jste tomu pomáhal? Zajímalo by mě, jestli jste se také scházel se zástupci Kapsche, jednal jste o tom?

Se zástupci Kapsche jsem se vyloženě nescházel, ale taky jsem působil a tlačil na lidi na ministerstvu. Říkal, pojďte s tím něco dělat, je potřeba s tímhle hnout a je třeba to dotáhnout, ti lidé dělají dobrou práci, a nakonec to zvládli. Já bych to teď nebral, kdo to udělal, kdo byl ten lídr, že se to povedlo. Prostě se to povedlo a pan Faltýnek, včetně mě, z toho politického pohledu, jsme tomu určitě jenom pomohli.

Pane poslanče, na půdě sněmovny při tom dnešním (čtvrtečním, pozn. red.) vyjednávání nezazněla informace, která by vysvětlovala schůzky vašeho 1. místopředsedy Jaroslava Faltýnka se zástupci firmy Kapsch a se šéfem antimonopolního úřadu v listopadu 2017. To je jiný příběh než oněch 1,5 miliardy korun. Proč ty schůzky?

To je jiný příběh, máte pravdu. Předpokládám, že samozřejmě ani já, ani vy nevíme, o čem tam bylo diskutováno, protože jsme ještě neviděli přepisy odposlechů, ale já předpokládám, že se dotazoval na to, jak to vypadá, jak to probíhá a zda se to někde nezasekne. Zda to opravdu dopadne dobře, tak, jak to má dopadnout. To znamená, že se vybere nový kvalitní a nejlevnější provozovatel mýta, a nakonec se to povedlo. Nakonec to ani není firma Kapsch, je to úplně jiná firma a ušetřilo se za deset let 15 miliard korun pro daňové poplatníky. Ten konec je velký úspěch.



Z jakého mandátu v této situaci Jaroslav Faltýnek jednal se zástupci Kapsche a ÚOHS? Opět chtěl pomoci Danu Ťokovi?

Nemyslím, že to šlo úplně z tohoto gardu. Je to poslanec a myslím, že má právo na informace. Vcelku vylučuji, že by to nějak ovlivňoval, že by říkal něco – máte jít doprava, máte jít doleva. Ale má právo na to, že se případně zeptal v jakém je to stádiu a jestli tam není nějaký velký problém. Myslím, že jako poslanec – a mám pocit, že to je i ze zákona – má právo se doptat těchto institucí na to, jak to probíhá.

Pane poslanče, a přijde vám v pořádku, když se takto vyptával (podle informací policie, které zveřejnil deník Právo) ve dvou brněnských hotelech, když se takto zmíněných osob vyptával v průběhu výběru dodavatele nového mýtného systému? V době, kdy byla vypsána zakázka? Kdy probíhala soutěž?

Já bych zatím opravdu nechtěl spekulovat na tom, co napsal deník Právo.

Ale shodneme se na tom, že toto je podstatné v tom příběhu.

Tak nejspíš nějaké ty schůzky proběhly a já opravdu nevím, jaké tam bylo téma. Mohlo to být naprosto náhodné, přátelské. To opravdu, tohle to vám neumím zodpovědět a tady bych opravdu nechal, abychom se dozvěděli něco od orgánů činných v trestním řízení. Podle informací, které mám, samozřejmě taky spíš vyvozuji, tak je to spíš problém mezi Kapschem a ÚOHS a možná i dál. Ale to nechme, co se vyšetří.

Faltýnek: O mýtu jsem jednal, protože Sobotka hrozil Ťokovi odvoláním. Pověření jsem nepotřeboval Číst článek

Dobrá, ale i bez ohledu na to, že neznáme ani já, ani vy obsah těch schůzek, tak samotný fakt, že Jaroslav Faltýnek jedná s jedním z uchazečů soutěže na nový mýtný systém a zároveň jedná se šéfem antimonopolního úřadu, ke kterému se Kapsch obracel se svojí stížností na soutěž, to vám přijde v pořádku? Že v průběhu takto důležitého tendru se vrcholný politický představitel hnutí ANO schází s angažovanými subjekty?

Já si myslím zatím, že v tom nevidím žádný problém. Samozřejmě důležité je, jaký byl obsah těch rozhovorů, ale když to vidím z tohoto pohledu, tak si nemyslím, že to je něco proti něčemu.

Takže když dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura říkal, že podle něj je to jednoznačný důvod pro zrušení tendru, pokud by se ty informace objevily bezprostředně v médiích, tak to vy si tedy nemyslíte? Vy to za takový problém nepovažujete?

Já si to tak úplně nemyslím, a dokonce neumím vyloučit, že pan ředitel firmy Kapsch nekontaktoval, nediskutoval i s jinými politickými lídry a on prostě...

Počkejte, o tom máte nějaké informace?

Nemám, vůbec nemám, ale prostě dovedu si to představit, protože on samozřejmě naprosto logicky měl zájem, aby uspěl a mohl se poradit. Samozřejmě, pokud by tam byl nějaký náznak korupce, je to tragédie, je to špatně a asi bychom i my vyvodili důsledky. Ale tohle tomu zatím nenasvědčuje a nevidím v tom nic nenormálního.

Pane poslanče, rozhovor v tuto chvíli předtáčíme, až bude vysílán v rádiu, tak vy budete zrovna sedět na jednání předsednictva hnutí ANO. Budete se kauzou Jaroslava Faltýnka zabývat na jednání předsednictva?

Nevím, jestli vyloženě kauzou pana Faltýnka. Myslím si, že ne, protože dneska to dostatečně vysvětlil a opravdu my tam zatím nevidíme, čím by se měli zabývat. Budeme se zabývat návrhem brněnské, nebo respektive rozhodnutím brněnské organizace místní, oblastní i krajské o vyloučení dvou členů. To budeme určitě diskutovat a o tom budeme rozhodovat. (Volný zmiňuje rozhodování o obviněných v kauze Brno-střed Jiřím Švachulovi a Petru Liškutinovi, jak dopadlo jednání si můžete přečíst zde.)

‚Není, na co se ptát‘

Je to tedy tak, že vy jako poslanecký klub, řekněme, protože na této platformě už jste měli jednání o případu pana Faltýnka, že všichni panu Faltýnkovi věříte? Že jste spokojeni s vysvětlením, které jste od něj dostali?

Nemáme jiné informace, proč bychom mu neměli věřit.

Zajímalo by mě, na co jste se ho ptali, když vám tu kauzu vysvětloval na poslaneckém klubu. Kam mířily vaše otázky?

Paní redaktorko, já ani nevím. Jednak to bylo teda uzavřené jednání klubu, tak nevím, jestli bych měl něco vynášet, a dělat to nebudu, ale mám dojem, že těch otázek moc nebylo, protože ono v podstatě není, na co se ptát. On to tam popsal, nepopřel, že se sešel s těmito dvěma pány a jako že bychom měli nějaké penzum otázek, já osobně, a to jsem velký šťoural, bych ani nevěděl, na co se mám v současné době zeptat.

Tak třeba na to, o čem se bavili?

No, nevím, jestli mi to přináleží se ptát, o čem se bavili. Myslím, že mi to zatím nepřináleží.

Počkejte, jste politický reprezentant té samé politické strany, předpokládám, že vám záleží na tom, jakou má ta vaše politická strana pověst, řekněme, koho reprezentujete v politice, tak z toho titulu ta otázka je asi na místě.

Nevím, jestli je na místě, já jsem se neptal, takhle to řeknu.

Kroupa: Policie o korupci v Brně věděla před třemi lety, ale byla laxní. Faltýnek hrál už tehdy klíčovou roli Číst článek

Napadlo vás, nebo byl tam vznesen požadavek na to, že byste si třeba na poslanecký klub zavolali předsedu antimonopolního úřadu pana Rafaje, který podle policie je v té kauze také prověřován?

Vůbec nás to nenapadlo a myslím, že by to nebyl vůbec šťastný krok. Myslím, že teď musíme vyčkat právě vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a podle toho potom můžeme zaujmout určité postavení. Slyšela jste i našeho předsedu, pana Babiše, který řekl – pokud by se opravdu ukázalo nějaké porušení zákona nebo nějaké konání, které se neshoduje s naší etikou, tak pan předseda a samozřejmě celé předsednictvo bude konat.

Pan předseda, když jste to sám zmínil, mám ten jeho citát připraven, řekl, že pokud by se skutečně prokázalo, že Jaroslav Faltýnek udělal něco proti principům vašeho hnutí, tak okamžitě skončí. Co jsou ty principy, pane poslanče? Co to přesně bude?

Nelhat, nekrást a poctivě pracovat pro občany této republiky.

Takže pokud by se ukázalo, že některé z těch vysvětlení, které dnes poskytl Jaroslav Faltýnek v Poslanecké sněmovně, třeba není tak úplně pravdivé, nebo by se ta verze v budoucnu pozměnila, tak už jde o porušení vašich principů? Je to ono lhaní?

Prosím vás, to je zase otázka, jestli to bude špatná interpretace nebo opravdu nějaký úmysl, já bych tohle nechal opravdu, až bude více informací.



To znamená až postoupí někam dále to policejní vyšetřování?

Jistě.



Mimochodem, to mě v té souvislosti napadá, ptali jste se na jednání poslaneckého klubu pana Faltýnka na to, proč policie chtěla jeho mobilní telefon a jeho počítač? Pokud jsou tedy informace z médií správné? Jak jsem se je dočetla?

Myslím, že tohle neví ani pan Faltýnek, protože i v tom podkladu, který on měl možnost vidět, a kde je citovaný jako svědek, věřím tomu, že policie si myslí, že v jeho telefonu nebo počítači může najít něco, co by je mohlo někam nasměrovat. Ale to je věc pana Faltýnka a jeho počítače a telefonu. Myslím, že on se k tomu postavil velice korektně, vše vydal, co bylo potřeba, a ať teď policie řekne, jestli to je něco špatně nebo dobře.

Jestli ty věci už má vráceny, to nevíte.

Zatím nemá.

Zajímalo by mě možná obecně, abychom věděli do budoucna, pane poslanče, jací další poslanci ve vašem poslaneckém klubu řeší problémy vašich ministrů? Ty problémy, se kterými si vaši ministři neví rady? Abychom v budoucnu věděli, koho sledovat? Koho se ptát na agendu jednotlivých resortů?

To je velice...



Tak třeba vy, pane poslanče, za koho vy co řešíte?

Tak za co já řeším? Já jsem místopředseda rozpočtového výboru a je spousta věcí, kde pomáhám ministerstvu financí v rámci prosazení určitých zákonů nebo pozměňovacích návrhů, s kterými souhlasí ministerstvo financí. Ve sněmovně lobbuji napříč celou Poslaneckou sněmovnou, abych na to získal hlasy. Víte, že jsme menšinová vláda, a není to jednoduché. Je to hodně práce, a to je taky věc, která je prostě trošičku možná mimo, mohl bych sedět a jenom zvedat ruku, ale zajímá mě to, protože si myslím, že paní Schillerová dělá neskutečně dobrou práci a rád jí pomáhám.

Mířila jsem svojí otázkou k tomu, zda to považujete za zcela transparentní, když bez toho, aby to bylo veřejně známo, jednotliví poslanci řeší agendu ministrů. Ministři jsou pod veřejnou kontrolou, u poslanců nevíme, pokud vy to neřeknete, že danou agendu řeší.

Myslím, že každý trošičku gramotný a obětavý a pracovitý poslanec v tom svém ranku, který zastává, je k ruce ministrovi a je připravený mu pomoct. Jako paní Maxová (poslankyně ANO Radka Maxová, členka výborů organizačního a pro sociální politiku, pozn. red.) určitě, já hodně v té sociální sféře, pan Kolovratník (poslanec ANO Martin Kolovratník, člen výboru hospodářského a volebního, pozn. red.) jistě taky v té dopravě dělá, co může, aby se spousty zajímavých a dobrých věcí prosadily a udělaly.