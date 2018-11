Bezprecedentní útok na Babiše je způsoben tím, že je úspěšný v Evropě, říká Volný z ANO

Poslanci i vedení hnutí ANO jednomyslně stojí za premiérem a svým předsedou Andrejem Babišem, tedy alespoň podle výroků představitelů hnutí, které se objevily v médiích. Skutečně není ve straně nikdo, kdo má pochybnosti v kauze Čapího hnízda? Proč hnutí ANO neuznává žádné argumenty opozice, která vyzvala premiéra k odchodu? Hostem Marie Bastlové v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl místopředseda poslaneckého klubu ANO Jan Volný. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 9:05 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Volný, místopředseda poslaneckého klubu ANO | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Říkáte, že hnutí ANO stojí jednomyslně za svým předsedou. To jsou výroky, které zaznívají od představitelů hnutí ANO. Skutečně tedy všichni poslanci vašeho poslaneckého klubu v pátek při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě kabinet Andreje Babiše podpoří?

Já jsem pevně přesvědčen, že to tak bude. Měli jsme na toto téma minulý pátek setkání klubu, kde nám pan premiér Babiš celou kauzu osvětlil. Nemyslím si, že by někdo měl v úmyslu hlasovat proti této vládě.

A byl tam někdo, kdo měl pochybnosti o vysvětlení, které vám Andrej Babiš nabídl?

Rozhodně to nikdo neprojevil, to znamená, nikdo to neřekl. Ano, jsou tam poslanci, kteří mají na některé věci trošičku odlišné názory, ale to jsou marginálie, které nemají vůbec nic společného s tím, jak se bude hlasovat a nemají vůbec nic společného s pevnou podporou pana předsedy Babiše.

Abychom zůstali u vás, vy nemáte pochybnosti vůbec žádné?

Ani nejmenší.

Co byl ten hlavní argument, který od Andreje Babiše zazněl a který vás přesvědčil, že skutečně není vůbec o čem pochybovat?

S panem Babišem se znám 20 let. Myslím, že 15 nebo 12 let můžu říct, že jsme i přátelé. Já jsem toho od něj nemusel moc slyšet, akorát vyhodnocuji tu situaci, která je. Ten mediální humbuk. A řídím se zdravým rozumem. To, co se teď děje, je prostě absolutně bezprecedentní útok na to, aby pan Babiš odstoupil. Aby nepokračoval ve svých reformních krocích, aby nebyl nebezpečný tím, jak je úspěšný v Evropě, jak pro Českou republiku dělá úžasnou politiku v Evropě.

Pane poslanče, říkáte, že se řídíte zdravým rozumem. Jak byste zdravým rozumem vysvětlil cestu Andreje Babiše mladšího na Krym? Na území, které je okupované Ruskou federací?

Paní redaktorko, nesměšujme, kam jel. Říkejme, že prostě odjel na zdravotní dovolenou, kam ho vzal pan Protopopov, což je jeho kolega a nějakým způsobem i společník v této jeho těžké chvíli. A je to Rus. Četl jsem tu zprávu a dlouhý článek minulý týden v Právu, kde to pan Protopopov jasně vysvětluje. On je Rus, má tam zázemí, umí se tam pohybovat. V případě nějakého problému ví, kam zavolat a jak řešit jeho zdravotní stav. Tak se to nabízí, že jel prostě do Ruska.

Pane poslanče a vám to přijde normální? Aby muž, který má majetek v řádu miliard korun – hovořím o Andreji Babišovi – poslal svého nemocného syna s mužem, který ani není profesionálním ošetřovatelem, na okupované území?

Paní redaktorko, zase jeden omyl. On nikoho nikam neposlal, to bylo rozhodnutí pana Protopopova a jeho syna, že prostě vyjedou někam mimo republiku a zvolili Rusko.

Ptám se znovu, pane poslanče, přijde vám to normální využít právě takovou destinaci?

Tak nehodnoťme destinaci, já jsem…

Ale hodnoťme destinaci, o tu jde.

No, já si myslím, že Rusko je hezká země, tak jako...

Já se neptám na Rusko, já se ptám na okupovaný Krym.

Tak tam se dostal potom, následně. Co já mám informaci – nemám důvod tomu nevěřit – s tou svojí partnerkou, kterou tam našel, protože ona tam má nějaké zázemí, odjeli na Krym a…

Ano, v nějakém městě Krivoj Rog, který sám pan Protopopov popisuje jako velmi nebezpečné místo.

No, dobře, ale pokud se tak rozhodl a ta jeho přítelkyně, s kterou má asi hezký vztah a určitě mu v té jeho nemoci pomůže…

Těžko říct. On ji téměř neznal, právě ten jeho kamarád, pan Protopopov, mu ji přivedl. Těžko říct, jak se dlouho znají...

Dobře, tak asi k sobě něco našli, jinak by s ní určitě nikam neodjel a nějakým způsobem se s ní dál nestýkal, takže…

Pane poslanče, přijde vám rozumné, že syn českého premiéra odjel na území, které je pod velmi přísnou kontrolou tajných služeb Ruské federace, kde vypadává elektřina, občas tam nejde voda? Je to skutečně území, na kterém se žije poměrně složitě. Nemůže to být nějaké bezpečnostní riziko pro českého premiéra?

Znova opakuji, že o této cestě, nebo o směru, kam vycestuje, pan premiér nerozhodl a já v tom nevidím problém. Jezdí tam celá škála ministerských předsedů vlád…

Na Krym?

Do Ruska.

Ale já hovořím o Krymu, pane poslanče. Držme se Krymu, prosím.

Dobře, ale pokud se svobodný člověk rozhodne jet na Krym a není to nic proti ničemu, tak já v tom nevidím problém. Nechtěl bych to hodnotit, jestli byl v Emirátech, na Seychelách, nebo jestli byl v Rusku. To asi není téma, kterým bychom se měli teď zabývat, protože to je jejich soukromá, absolutně soukromá věc.

Ne, pane poslanče, my se tím zabýváme, protože podle expertů na bezpečnost tento fakt může být bezpečnostním rizikem pro českého premiéra. Proto se tím zabýváme. Skutečně není lhostejné, jestli syn českého premiéra je na Seychelách, nebo na Krymu. Vy v tom necítíte rozdíl?

Já v tom rozdíl necítím, to je můj soukromý názor. A vůbec nevím, proč bych se tím měl nějak hlouběji zabývat.

Pane poslanče, vy jste včera krátce hovořil na vlnách Českého rozhlasu Plus a tam jste na téma Čapího hnízda a aktuálního vývoje událostí řekl: „Já jsem neslyšel, že by se policie snažila vyslechnout Andreje Babiše mladšího. Policie to zatím neměla v úmyslu a já jsem to nikde neslyšel.“ Pane poslanče, to ale není pravda, že?

Reagoval jsem tak na poznámku pana redaktora, že se rok snaží Policie České republiky vyslechnout Andreje Babiše mladšího a to je nepravda. To jsem neslyšel ani z médií a neslyšel jsem to ani z tiskové konference policie. Já jsem slyšel, že věděli, kde je, znali jeho adresu, kterou si ověřili přes Interpol, přes kolegy ve Švýcarsku, a že neměli v úmyslu ho v té době vyslechnout. Pokud teďka v nové kauze, nebo respektive v nějaké diskusi o únosu – neúnosu, to je ale úplně jiná přece... To je jiná baterie, než je to Čapí hnízdo.

Dobrá, já vám tedy rozšířím informace tady v této oblasti. Policisté totiž předvolali Andreje Babiše mladšího k podání vysvětlení a to ještě předtím, než sdělili obvinění jednotlivým obviněným postavám v kauze Čapího hnízda, takže chtěli od Andreje Babiše mladšího vysvětlení.

No, já vycházím z té tiskové konference, která byla tuším minulý týden v pátek, kde jasně řekli, že ho neměli v úmyslu v rámci kauzy Čapí hnízdo vyslýchat a že komunikují s jejich obhájcem, nebo s jeho obhájci, a že jsou naprosto spokojení s tou konverzací. Já jsem někde neslyšel i že by ho chtěli vyslechnout a že by jim to bylo jakkoli zabráněno. A věděli, kde je. Myslím, že by nic nebránilo tomu, aby ho prostřednictvím asi švýcarských orgánů, protože on už je 10 let švýcarským občanem, to jistě víte, tak, že...

Já vám s dovolením ještě tedy doplním informaci, kterou tedy vy nevíte. K tomu, že policisté chtěli vyslechnout Andreje Babiše mladšího. Oni ho skutečně chtěli vyslechnout předtím, než sdělovali obvinění a v usnesení o zahájení trestního stíhání vůči obviněným osobám o tom policisté píší. O tom, že chtěli vyslechnout Andreje Babiše mladšího, ale ten nepřišel, protože advokátní zástupce Andreje Babiše mladšího ho, řekněme, omluvil z podání vysvětlení ze zdravotních důvodů. Nicméně policisté omluvě nevěří, v policejním dokumentu píší, a budu citovat, „policejní orgán omluvu hodnotí stejně jako v případě Adriany Bobekové, tedy pouze jako účelovou a obstrukční“. Co si o tom myslíte?

No, že to je samozřejmě nesmysl. Myslím si, že kdo viděl tu reportáž redaktorů ze Seznamu, tak musel cítit, že pan Andrej Babiš mladší není úplně v pohodě a že není úplně ve formě. Myslím, že na to je dostatek posudků a dostatek…

Jaké posudky, pane poslanče?

No, jednak je to ta paní doktorka Protopopová.

Ano, to je jedna jediná zpráva.

Ale v současné době se k tomu vyjadřuje další spousta psychiatrů, kteří potvrzují, že…

A tím myslíte, že mohou dělat posudky na základě krátkých záběrů v televizi, pane poslanče?

Ne, ne. Prostudovali tu zprávu paní doktorky a prohlásili, že nepochybila ve svém vyjádření.

Myslíte si, že každý psycholog nebo psychiatr může prozkoumat zprávu paní doktorky Protopopové? Neměla by to být osobní informace?

Myslím, že by si policie měla, pokud by měla zájem, vyžádat nový, jiný posudek.

Ano, o ten policie zájem má.

Opět tady spekulujeme a zase tady rozehráváme nějakou hru, která je nepodložená, která je prostě jenom ve fázi domněnek a 'co kdyby' a 'jestli'.

Ne, ne, pane poslanče, nepodložené jsou vaše výroky. Když jste jasně řekl, že policisté ani jednou neměli v úmyslu předvolat Andreje Babiše mladšího na výslech, nechtěli od něj slyšet žádnou verzi toho příběhu. To není pravda?

Váš pan redaktor řekl, že celý rok se…

Pane poslanče, bavíme se o tom, co jste řekl vy, prosím.

Ne, ale já jsem reagoval na to, že vás redaktor řekl „celý rok se neúspěšně snažila Policie České republiky vyslechnout Andreje Babiše mladšího“, a to já tvrdím, že je nepravda...

Ano, protože už je to rok a půl.

A zase je to zavádějící. Protože jsem slyšel tiskovou konferenci Policie České republiky, na té říkali, že to neměli zatím v úmyslu, tak jako…

Ano, ale v usnesení o zahájení trestního stíhání se píše, že byl předvolán k podání vysvětlení, kam se nedostavil s omluvou na zdravotní stav.

Já jsem tyto podklady samozřejmě neviděl a k těmto spisům jsem se nedostal.

Na vlnách Českého rozhlasu Plus jste včera také řekl: „Nespekulujme, máme vylhaný příběh, který potvrdilo i osvobození pana Faltýnka, kde to pro policii bylo už neudržitelné“. To jste myslel vážně, nebo jste žertoval?

Myslím, že to bylo zprvu brané jako jeden případ, že jo. Byl obžalovaný pan Babiš, nebo respektive zván k odpovědnosti. A pan Faltýnek v podobné kauze. To znamená, jak vznikla firma…

Ve stejné kauze, pane poslanče.

Ano, ale pan Faltýnek byl osvobozen. Jsem přesvědčen, že tato kauza nemá charakter trestného činu, já to budu tvrdit do poslední chvíle, a to je můj soukromý názor. Samozřejmě policie to musí vyšetřit. Všichni bychom měli respektovat presumpci neviny a nechat to opravdu na policii. Nepřiživovat to zase novejma a novejma kauzama a pseudokauzama a pořád to rozdmýchávat. Nechme policii a státní zastupitelství dělat svoji práci a já předpokládám, že se v nejbližší době nějaký výsledek dozvíme a pak to na tom stavme.

Mně jde o to, jestli tu kauzu nepřiživujete i vy svými nepravdivými a nepřesnými výroky. Znovu se vrátím k tomu, co jste řekl: „Máme vylhaný příběh.“. Pane poslanče, jaký máte důkaz pro to, že to je vylhaný příběh?

To je můj soukromý názor, který je opřen o to, že pana Faltýnka osvobodili. Přesto to byla taky obrovská kauza a přečtěte si noviny, co se o panu Faltýnkovi v této kauze psalo – jak to všecko zfalšoval a jaké podvody dělal... A najednou ho osvobodili. Já osobně si myslím, že tato dotační kauza není vůbec kauza, která by se měla řešit trestním právem, a já předpokládám, že policie a státní zastupitelství dojde ke stejnému názoru. Je to můj soukromý názor.

Pane poslanče, jaký je váš soukromý názor na důkazy, které shromáždili policisté v kauze Čapího hnízda proti Andreji Babišovi a dalším obviněným?

Já je neznám, nemám přístup do spisu, paní redaktorko.

Tak to já samozřejmě také nemám přístup do spisu.

Asi jo, asi máte.

Ale to byste se divil, pane poslanče. Nemám. Nicméně se objevily informace z usnesení o zahájení trestního stíhání, ve kterých policisté mimo jiné píší, že za jeden z klíčových důkazů považují interní zprávu banky HSBC, která poskytla úvěr na financování Čapího hnízda a policisté parafrázují zprávu banky: „Z podkladů HSBC Bank bylo zjištěno, že Farma Čapí hnízdo je další společností ze skupiny Agrofert a že se jedná o společnost, která je přímo vlastněna Andrejem Babišem.“. Co říkáte na takový důkaz, který mají vyšetřovatelé v rukou?

Paní redaktorko, zase mně tlačíte tam, kde nechci jet. Myslím, že máme nějakou časovou posloupnost a v době, kdy se projednávala ta dotace a kdy byly vypsané dotační tituly, to vlastnila firma, kde byli syn a dcera pana Babiše. Já věřím tomu, že splnili všechny potřebné podklady, které při přidělení dotací jsou potřeba, a pokud toto splnili, tak dostali dotaci podle dotačního titulu jako dalších 100, 200 dalších žadatelů. Tato dotace byla devětkrát zkontrolována a devětkrát bylo jasně řečeno, že proběhla v pořádku a že tam není žádný důvod pochybovat o tom, že tato dotace byla udělaná po právu. Takže nevidím důvod, kde bychom tam hledali jakékoliv právní aspekty.

K tomu se ještě můžeme dostat, k těm kontrolám, protože to není přesná informace, co jste řekl. Nicméně vy říkáte, že vás do něčeho tlačím, pane poslanče, ale vy sám hovoříte o tom, že jde o vylhaný příběh, že pro policii ten příběh byl neurčitelný…

To je můj názor, to je můj absolutní názor.

Předpokládám tedy, že o tom něco víte, že to neříkáte jen tak, aniž byste tedy znal ten příběh. Proto se vás ptám na ty důkazy, které mají policisté.

Pokud zprostili pana Faltýnka obvinění, tak to asi byl omyl. To si nebudeme nalhávat, prostě to obvinění oni nepotvrdili a zprostili ho obvinění. Je to pravda?

Jaroslava Faltýnka, ano.

Jaroslava Faltýnka.

Ano.

A byla to kauza, která se táhla v médiích, v novinách, v rádiu, v rozhlase, jak ten Faltýnek je vlastně strůjcem všeho zlého.

A co říkáte na výpovědi svědků, které nashromáždila policie? Rovněž se o nich zmiňuje v usnesení o zahájení trestního stíhání, kdy svědci, kteří se angažovali v době výstavby Čapího hnízda – stavební dozor, architekti a tak dále – na policii vypověděli, že to byl přímo Andrej Babiš, kdo na průběh stavby dohlížel, kdo chodil na jednotlivá jednání, chodil na kontrolní dny. Ani takové důkazy vás nepřesvědčují o tom, že Andrej Babiš byl spojen s farmou Čapí hnízdo v době získání dotace více, než přiznává?

Teď potvrzujete moje slova – nechme to na policii, ať udělá nějaký závěr. Ona to šetří a nemám důvod si myslet, že to nešetří poctivě a férově. Jestli má nějaké důkazy, ať je vyhodnotí, ať je dá státnímu zástupci. Ale nedělejme závěr jenom z toho, že někde něco někdo řekl a že někdo někde něco vynes. Nechme to, až to policie uzavře, a pak dělejme závěry. Já si myslím, že to je předčasný, je to opravdu kauza, která se zbytečně medializuje.

Tak jestli potom není předčasné i to, když vy říkáte, že jde o vylhaný příběh, pane poslanče.

To je můj soukromý názor a já jsem o tom plně přesvědčený, protože to byla běžná, normální dotace, kterou někdo zpolitizoval. Protože nevyšly akce dluhopisy, to byl prostě propadák pro naše oponenty a pro média, no tak se našla kauza Čapí hnízdo, která se živí už tři roky a pořád se nikam nehýbe.

A podle mého názoru a podle kolegů, kteří tomu rozumí, je to normální běžný postup při dotaci, kterou dostal na základě splnění určitých požadavků. Pro mě je to vylhaná kauza, protože to není kauza právní, je to naprosto řádná dotace, kterou dostala určitá firma.

Podezření na trestný čin v tom zřejmě vidí vyšetřovatelé, policisté a státní zástupce, a proto zahájili trestní stíhání.

A to je v pořádku, ať to vyšetří, padni komu padni. My tomu fandíme, na můj vkus to trvá trochu dlouho, protože si nemyslím, že je to tak složitá kauza, nicméně já jsem spokojen s tím, že věřím tomu, že se to poctivě vyšetřuje a čeká na výsledek.

Je nějaká možnost, že by hnutí ANO ustoupilo tlaku opozice a také mimochodem části sociálních demokratů? Ty hlasy dnes zaznívají, aby Andrej Babiš odešel z postu premiéra a svůj post přenechal třeba jinému zástupci hnutí ANO a to do doby, než se kauza Čapí hnízdo vyšetří.

Myslím, že by to nebylo asi dobře. Nebylo by to dobře pro Českou republiku, protože pan premiér Babiš dělá obrovský kus práce a ty lidi to musí cítit. Jednak cítí, že na žebříčku korumpovatelnosti, kterou udělala evropská asociace, republika klesá a myslím, že ekonomika jde nahoru. To, co předvádí v mezinárodní, evropské politice, je obrovský. Z mého názoru by to byla škoda. Já vám odpovím – my nemáme koho, vy pořád nabízíte pana ministra Brabce...

Já nikoho nenabízím.

No, dobře, tak média spekulují, že pan Faltýnek. Oba to v podstatě odmítli a vědí, že pan Babiš je prostě ten člověk na pravém místě, ví to celá členská základna ANO, ví to poslanecký klub. Já nevidím důvod, proč by se toto mělo měnit. Na základě těchto skutečností v žádném případě.