‚Myslím si, že se na to zapomnělo,‘ říká bratr Jana Zajíce. Praha 1 slibuje, že pamětní deska bude v létě

Před rokem politici slibovali, že na Václavském náměstí bude stálá připomínka Jana Zajíce. Zatím ho u domu, kde se v roce 1969 na protest proti komunistickému režimu upálil, vždycky jen pár týdnů připomíná provizorní pamětní deska. Zatímco rodina Jana Zajíce je tak z tichého vývoje umístění připomínky rozčarovaná, Praha 1 naopak trvá na tom, že od plánu neupustila a iniciativa je blízko svému uskutečnění. Praha 10:27 24. února 2020

„Myslím si, že se na to zapomnělo, anebo jsou v tom majetkoprávní vztahy,“ říká bratr Jana Zajíce Jaroslav. S ním se zástupci Prahy 1 a magistrátu před rokem domluvili, že se o vznik trvalé připomínky upálení Jana Zajíce zasadí.

„U příležitosti 50. výročí nás se sestrou oslovili, jestli bychom neměli nic proti tomu, aby se deska umístila na dům na Václavském náměstí, kde bratr zemřel. My jsme řekli, že souhlas dáme, ale rádi bychom viděli, jak to bude provedeno. Mělo by to být něco prostého, pouze malá připomínka. Od té doby s tím nic nebylo,“ vysvětluje Jaroslav Zajíc.

Praha 1 však tvrdí, že současný starosta Petr Hejma z uskupení My, co tady žijeme je s rodinou ve spojení. „Pan starosta se rozhodl po svém nástupu převzít iniciativu a kontaktoval rodinu pana Zajíce. Po dohodě je nyní vyhlášena soutěž pro studenty středních a vysokých uměleckých škol na ztvárnění a výrobu pamětní desky. Minimálně pan Jaroslav a možná i sestra pana Zajíce budou přizváni do hodnotící komise,“ říká Petr Bidlo z tiskového oddělení.

Převzetí iniciativy

Dřívější vytvoření pamětní desky radnice podporovala, závazek ale dát nemohla. „Iniciativa vznikla mimo Prahu 1, ta byla ale připravena projekt podpořit. Když došlo ke změně rady, bylo rozhodnuto, že Praha 1 převezme celou iniciativu. K instalaci by mělo dojít letos 3. července v den nedožitých 70. narozenin pana Jana Zajíce,“ uvedl Bidlo.

Předseda magistrátního zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil, který je jedním z iniciátorů stálého památníku za Jana Zajíce, je s konečným termínem opatrnější. „Na narozeniny budeme spíše znát jen vybranou variantu pamětní desky, která by se teprve během léta odlila a zavěsila. Pokud vše půjde rychleji, budu velmi rád. Důležité je, jaká pamětní deska nebo plastika má ozdobit místo, kde Jan Zajíc realizoval svůj hrdinský čin a kde se upálil,“ řekl Pospíšil.

Jaroslav Zajíc je za snahu vděčný a doufá, že deska skutečně brzy vznikne. „Moje zkušenost z minulých dob je taková, že takto zpožděné věci se nakonec uskuteční,“ dodal. Případné zavěšení nové pamětní desky by tak doplnilo již existující pomník před budovou Národního muzea připomínající činy Jana Zajíce a Jana Palacha.