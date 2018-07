Pospíšilův asistent Zedník kvůli byznysu s levnými byty na Mostecku pozastavil členství v ODS

Asistent předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila v Evropském parlamentu Jan Zedník pozastavil své členství v ODS a stáhl kandidaturu v komunálních volbách kvůli kritice za to, že skoupil se svými partnery desítky bytů, často v lokalitách, kde většina nájemníků žije ze sociálních dávek, jak upozornil Český rozhlas Plus. Zároveň ale odmítl, že by se dopustil něčeho nemorálního.

Praha 14:04 24. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít