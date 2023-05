Pravomoci si vysvětlila velmi extenzivně. Černochová zasahuje do kompetencí Řehky, tvrdí analytik

V minulých dnech eskalovaly problémy mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz uvedly, že Řehka zvažoval rezignaci kvůli sporům s ministryní obrany o kompetence a pravomoci směrem k armádě. „Jsou vymezené mlhavě,“ tvrdí vojenský analytik Milan Mikulecký v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 21:54 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ze strany ministryně docházelo k zásahům do velitelské kompetence náčelníka generálního štábu,“ říká analytik | Zdroj: Profimedia

Smlouva o obranné spolupráci s USA, smlouva na nákup švédských obrněnců, společný nákup nové verze bojových tanků Leopard s Německem. To jsou všechno věci, se kterými musí být armáda spokojená, ne-li nadšená. Proč tu je nespokojenost, která už probublala na veřejnost?

Armáda si určitě zaslouží, aby pokračovala modernizace. Není to tak, že modernizace začala dnes. Nákup bitevních vrtulníků, transportních vrtulníků, radarů, protiletadlového systému Spyder, to všechno bylo i za předchozího ministra, takže bych řekl, že v modernizaci a nákupech se pokračuje.

To, co se podařilo současné ministryni a náčelníkovi generálního štábu je, že armáda konečně bude mít dvě procenta HDP, což považuji za veliký úspěch současné garnitury.

Nicméně to, že vztahy mezi ministerstvem obrany a generálním štábem nejsou ideální, není nová zpráva. Ta situace trvá už řadu měsíců. V tuto chvíli pouze eskalovala tím, že unikla informace o setkání mezi náčelníkem generálního štábu a předsedou vlády.

Politizace armády

Když se mluví o problémech v mezilidských vztazích a potřebě zlepšit spolupráci, o co konkrétně se jedná, v čem je problém?

Vzhledem k tomu, že ta jednání, mimochodem čtvrteční jednání proběhlo skutečně na půdorysu pouze tří aktérů, předsedy vlády, ministryně obrany a náčelníka generálního štábu, tak všichni můžeme pouze vycházet z informací, které nějakým způsobem uniknou ven.

Podle informací, které mám k dispozici a o kterých jsem přesvědčený, že jsou od lidí, kteří jsou skutečně blízko k dění, tak tam byl nesoulad hned ve dvou rovinách. První z nich je přílišná politizace armády. Ze strany ministryně docházelo k zásahům do velitelské kompetence náčelníka generálního štábu.

Druhá rovina se týkala některých nešťastných zásahů politického vedení do nastavování tenderů nebo často i výběru některé techniky, která se pro armádu pořizuje.

A jak by se tento problém dal vyřešit, když jsme ve čtvrtek slyšeli, že problém vlastně není a že se domluvili?

Tak problém tam evidentně je, jinak by k té schůzce samozřejmě nedošlo a nedošlo by ani k té schůzce předchozí. Ten problém má kořeny v minulosti. Není úplně přesně vymezená kompetence v tom, kam ministr zasahuje a co už je plně v kompetenci náčelníka generálního štáb

Je to vymezené tak mlhavě, že zatímco všichni předchozí ministři od roku 1993 respektovali přímou velitelskou pravomoc náčelníka generálního štábu, tak současná ministryně si tyto pravomoci vysvětlila velmi extenzivně.

Můžeme to přirovnat k tomu, když předchozí prezident Zeman velmi extenzivně vykládal svoje pravomoci.

S ministryní obrany @jana_cernochova a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou jsme probrali aktuální témata týkající se resortu obrany a řešili jsme, jak zlepšit spolupráci mezi civilní a vojenskou částí resortu. Všichni jsme se shodli, že naším společným a nejvyšším zájmem… pic.twitter.com/30OYPWTfDg — Petr Fiala (@P_Fiala) May 25, 2023

Zásahy do pravomocí náčelníka

Z druhé strany byla armáda mnohdy takovou černou dírou na peníze. Není logické, že si to chce současná ministryně ohlídat?

To, v čem vládly rozpory mezi náčelníkem generálního štábu a paní ministryní, se netýkalo v žádném případě peněz. To se týkalo skutečně zásahů do jeho výsostných pravomocí.

Znamená to, že pokud ministryně, a tak je to v pořádku, jmenuje generály, protože ona je navrhuje k povýšení, tak nižší hodnosti spadají do pravomoci náčelníka generálního štábu.

Armáda, jako každá jiná ozbrojená složka, funguje na principu nějaké pyramidy, kde jsou jasně dané pravomoci, jako je podřízenost a nadřízenost. Pokud do toho zasahuje nějaká složka zvenčí a narušuje základní stavební kameny bez vědomí vršku pyramidy, tak riziko, že systém nebude fungovat, je velké.

Je nutné si říct, že skutečně došlo k celé řadě odchodů velmi kvalitních lidí, ať už úředníků na úrovni náměstků, podivné odchody byly i na úrovni generálů, odešel generál Mikulenka jako velitel vzdušných sil, generálka Radka Šmerdová.

Odchody nebyly komfortní. Podle informací, které mám a za kterými si stojím, tak to bylo na přímou výzvu paní ministryně.

Podařilo se podle vás na té schůzce rozpory opravdu vyřešit, nebo spíše jen odložit v době, kdy tu je válka Ruska proti Ukrajině a to poslední, co potřebujeme, jsou spory v armádě?

Přesně tak. Nikdo z nás na té schůzce nebyl, takže je to mezi těmi třemi aktéry. Z fotografie, která byla zveřejněna na sociálních sítích Úřadu vlády, mluví řeč těla poměrně jasně. Myslím si, že je v zájmu všech, zejména naší republiky, aby nedocházelo k další medializaci a celá situace se vrátila do normálních kolejí.