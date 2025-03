Služba v uniformě by lidem měla dát společenský status. Vojákům přidáme tisíce, slibuje Černochová

Vojáci si od července polepší. „Můžu říct, že ty změny budou v tisícikorunách, ne ve stovkách,“ říká ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Pomoci má novela zákona o vojácích z povolání, která čeká na podpis prezidenta. V rozhovoru pro Radiožurnál Černochová připustila obhajobu ministerského postu v dalším období. Naopak údajné zneužívání ministerské inspekce či vztahy se Skupinou D s odkazem na probíhající vyšetřování komentovat nechtěla. Rozhovor Praha 6:00 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Náčelník generálního štábu Karel Řehka nedávno zmínil průzkum mezi vojáky, ze kterého vyšlo, že 75 procent lidí v nižších, poddůstojnických hodnostech má problém vyjít s penězi. Dodal, že si je jistý, že se teď povede vojákům platy navýšit, bavili jste se o tom spolu?

Naprosto se shodujeme s panem generálem, že potřebujeme udržet vojáky, kteří chtějí dál sloužit v armádě, aby neodcházeli do civilu třeba po patnácti letech, kdy mají nárok na výsluhy.

Zrovna dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) jsme seděli s náčelníkem generálního štábu, s ředitelem Vojenského zpravodajství a s náčelníkem Vojenské policie a řešili jsme zvýšení stabilizačních příplatků, zvýšení příspěvků na bydlení nebo změnu způsobu vyplácení jízdného.

To jsou věci, které nám umožní změnit novela zákona o vojácích z povolání, kterou, doufejme, v dohledné době podepíše pan prezident.

Začínáme pracovat na tom, aby to opravdu nebyly kosmetické změny, ale aby každý voják ve své výplatě k 1. 7. změnu zmiňovaného zákona pocítil.

Když jsem se stala ministryní, dostala jsem na stůl průzkum od armádní Agentury personalistiky, který neřešil jen finance, ale i důvody, proč vojáci odcházejí.

Data byla ze září 2022 a za nejdůležitější důvod pro opuštění armády považovali vojáci náklady za dojíždění, tam to bylo 42 procent, naopak platy poddůstojníků označilo za nejdůležitější důvod pro odchod pouze 19 procent respondentů, špatnou bezpečnostní situaci pak pět procent dotázaných.

Že si vojáci pro sebe dělají dílčí průzkumy, jim nevyčítám, ale byla to nějaká výseč, která se věnovala finančním otázkám, tedy spokojenosti vojáků s příjmy. Když se zeptáte kohokoliv, jestli je spokojený se svým platem, tak vám všichni řeknou, že by samozřejmě chtěli víc.

Těm vojákům, které zmiňoval generál Řehka a kteří mají finanční problémy, byste tedy vzkázala, ať vydrží, protože od 1. 7. se jim všem zvedne plat?

Ano, netýká se to jenom armády, ale i vojenských policistů nebo příslušníků Vojenského zpravodajství. Můžu jako ministryně obrany říct, že všichni vojáci od 1. 7. výrazným způsobem pocítí změnu a nebudou to stokoruny.

Armáda pak bude zase konkurenceschopná na trhu práce? Mám pocit, že povolání vojáka je náročné, má spoustu omezení, ale už to není vyrovnané velkými penězi. Takže to by se mohlo změnit?

Chceme, aby služba v uniformě obecně byla něčím, co lidem dává nějaký status nejenom společenský, ale i finanční. A to si myslím, že je náš společný cíl s panem ministrem vnitra.

Byť jsem ministryně obrany, tak z toho nechci vyjímat příslušníky bezpečnostních sborů, protože když si vezmete policisty, tak ti také prakticky každý den jsou v uvozovkách ti, kteří slouží na ulici, a jsou v ohrožení života, protože nevědí, jestli jim tam někdo nevrazí dýku pod žebra.

Takže jako ministři se v tomto musíme k sobě chovat férově a z toho důvodu se bráním tomu, abych teď říkala něco dopředu, než to projde meziresortním připomínkovým řízením, ale můžu opravdu říct, že ty změny budou v tisícikorunách, že nebudou ve stovkách.

Proč nešlo přidat peníze vojákům dřív?

Je to vázané na novelu zákona o vojácích z povolání. Nejdřív jsme šli cestou změny některých vyhlášek, které se pozitivním způsobem také odrazily ve finančním ohodnocení vojáků, ať už to byla valorizace nebo snížení nákladů za ubytovny a další věci, které jsme mohli udělat bez změny zákona.

Drony bez komentáře

Seznam Zprávy nedávno napsaly, že dva inspektoři ministerstva obrany, kteří prošetřovali spolupráci armády se Skupinou D, údajně čelili nátlaku šéfa inspekce Josefa Skleničky, aby „něco našli“. Skupina D dodává drony ukrajinské armádě a záštitu jí dal mimo jiné Karel Řehka. Ministerstvo obrany nepopřelo, co Seznam Zprávy napsaly, naopak oznámilo, že se tím bude zabývat státní tajemník. Tak už prověřil, co se v inspekci stalo?

Musím odmítnout, že by někdo cíleně vyvíjel na inspekci tlak. Není ani pravda, že tím, že to řeší státní tajemník, tak že by to znamenalo, že jsme něco nepopřeli.

Přece je logické, že když se pan Kroupa (Janek Kroupa, reportér Seznam Zpráv a autor zmiňovaného textu, pozn. red.), který je mimochodem bratrem členů Skupiny D, odvolává na údajná svědectví, takže je namístě, aby to pan státní tajemník prošetřil.

A to prošetřování stále probíhá, a až budou výsledky, tak o nich budeme informovat, ale já se k té záležitosti víc prostě vyjadřovat nebudu.

A vy jste o tom se šéfem inspekce Skleničkou mluvila? Na začátku jste totiž řekla, že odmítáte, že by tady byl tlak na inspekci ministerstva obrany.

Ano, já to odmítám z principu, protože inspekce je nezávislý orgán. Já se s těmi inspektory nevídám. Vídávám se s panem Skleničkou na poradách vedení resortu, stejně jako se vídám s jinými řediteli odborů a sekcí nebo náměstky nebo zástupci armády.

Ještě bych zůstala u Skupiny D. Byly to opět Seznam Zprávy, které napsaly, že spoluzakladatel Skupiny D Ondřej Vetchý podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který měl o jeho spolku šířit lži. Vetchý také požadoval, aby kvůli tomu policie vyslechla i vás. Kontaktovali vás policisté?

Já se k dronům Nemesis (sbírka na drony Skupiny D se jmenuje drony Nemesis, pozn. red.) ani k nějakým obviněním nebudu vyjadřovat, protože právo poskytovat veškeré informace v tomto ohledu si vyhradil státní zástupce. Takže nezlobte se na mě, ale já tyto věci nebudu a nechci komentovat.

Já se úplně neptám na to prošetřování, o kterém vám státní zástupce zakázal mluvit. Spíš se ptám na trestní oznámení pana Vetchého, které, pokud vím, není součástí trestního řízení.

Opět opakuju, vzhledem k tomu, že si na kauzu dronů Nemesis vyhradil právo vyjadřovat se státní zástupce, já nebudu drony Nemesis vůbec komentovat.

Takže se nechcete vyjádřit k tomu, když pan Vetchý ve svém trestním oznámení tvrdí, že vy opakujete některé nepravdy o Skupině D?

Už jsem řekla dvakrát, že se k tomu vyjadřovat nebudu.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Skočím teď k Vojenské zdravotní pojišťovně. Ta má problémy, jak nedávno informoval Český rozhlas. Vyčerpala rezervy a za své pojištěnce platí nemocnicím se zpožděním. Ze zákona jsou právě u této pojišťovny všichni vojáci. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) loni připustil, že by se vojenská pojišťovna kvůli tomu mohla sloučit s nějakou jinou. Mluvili jste o tom spolu?

Ministerstvo obrany není zřizovatelem této pojišťovny, ale určitě můžu říct, že je v jeho zájmu, aby fungovala, byla finančně zdravá a k tomu jsme vyvíjeli úsilí na všech jednáních, která na toto téma probíhala.

Že by mělo k nějakému sloučení dojít, teď není v procesu rozhodování. Pokud mě osloví zástupci z ministerstva zdravotnictví nebo financí, abychom se tím zabývali z hlediska našich pojištěnců, tak jsme na to připraveni, ale teď nebudu říkat něco o tom, co vlastně nevím, jestli je vůbec na stole.

‚Vyloučit to nejde‘

Premiér Petr Fiala (ODS) byl minulý týden na summitu v Paříži, kde se jednalo opět o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Už je jasné, čím by mohlo Česko přispět? Některé státy totiž rovnou vyloučily, že by jejich vojáci šli na Ukrajinu.

Tak daleko ještě nejsme. Vedeme debaty s náčelníkem generálního štábu, takže určitě víme, jaké máme možnosti jako Česká republika.

Je třeba možné, že bude požadavek, že se máme v rámci České republiky zaměřit na výcvik nějakého druhu vojska ukrajinské armády.

Nejprve potřebujeme ale znát požadavky. Jakmile to bude, necháme je posoudit vojákům, kteří nám řeknou, jaké máme možnosti. A pak nastane politické rozhodnutí, jak budeme postupovat dál.

Spojenými státy teď hýbe kauza, kdy někdo omylem přidal jednoho amerického novináře do skupiny v chatovací aplikaci Signal, ve které vysocí představitelé Trumpovy administrativy probírali útok na jemenské povstalce. Byl tam i váš protějšek, americký ministr obrany Pete Hegseth. Z toho, co ten novinář zveřejnil, je vidět, jak negativně tito lidé i v soukromí smýšlí o spojenectví s Evropou. Jak se vám to čte?

Nechci hodnotit slova svých protějšků, která nejsou úplně adresovaná širokému publiku. Já jsem člověk, který si doteď nepřehrál nějaké uniknuté odposlechy z různých kauz, které tady byly. Snažím se vyhýbat těmto věcem, které se dostávají ven, aniž by to ti lidé chtěli, protože je mi jasné, že se dá vždycky vytrhávat z kontextu něco, co se může někomu hodit.

Zbývá pár měsíců do voleb. Pro mnohé trochu nečekaně bývalý Pirát Jan Lipavský, současný ministr zahraničí, bude kandidovat společně s ODS. Jak jste ho nalákali?

Honzu Lipavského znám ještě z minulého volebního období, kdy mi dělal místopředsedu výboru pro obranu, takže i teď, když jsme spolu objížděli nějaké sněmy, tak jsem s naprosto čistým svědomím mohla říct, že jsem s ním vždycky vycházela velice dobře a že to je člověk, který uznává stejné hodnoty a má stejný pohled na svět, jako i většina členů ODS.

Myslím, že jako ministr zahraničních věcí vnímá tu neutěšenou geopolitickou situaci kolem nás velmi intenzivně, jako to vnímám já. A že prostě chce dál nějakým způsobem promlouvat do veřejného života.

Že mu dala ODS příležitost a dobré místo na kandidátce, považuji i za obrovský posun k tomu, že jsme se ji snažili složit z lidí, kteří mají něco za sebou, jsou známé jejich názory a víme, že budou konzistentní.

Teď je důležité být co nejúspěšnější ve volbách a pokračovat v tom, co jsme tady započali. Vláda Petra Fialy za sebou nemá jednoduché období a určitě nejsme ve finále, že bychom si mohli říct: tak a teď už jsme všechno zvládli a bude tady jenom líp, tak to bohužel není.

Situace tomu nenasvědčuje, byť bychom si to všichni přáli. Přáli bychom si, aby konflikt na Ukrajině skončil. A všichni tvrdíme, že jednání o míru se nemůžou konat o Ukrajině bez Ukrajiny, a na to potřebujeme silného ministra obrany a silného ministra zahraničí a to je to, co s Honzou Lipavským nabízíme.

Takže kdybyste po volbách sestavovali vládu, tak byste chtěla znovu být ministryní obrany?

Tohle samozřejmě záleží na strašně moc faktorech. Pojďme nejdřív vyhrát ty volby a pak si pojďme toto říkat.

Ale nevylučujete, že byste ráda na ministerstvu obrany pokračovala i ve druhém období?

Asi tím, že jsem lídr kandidátky za Prahu, tak to vyloučit nejde, nebylo by to fér vůči mým kolegům, kdybych teď něco vylučovala. Ve středu jsem dostala silný mandát a velmi si toho vážím.