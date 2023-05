Ministryně obrany měla podezření na korupci v armádě, informovalo ji Vojenské zpravodajství

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) končí se zásahy do personální agendy armády, kvůli kterým se dostala do sporů s náčelníkem generálního štábu, řekla to v rozhovoru pro Radiožurnál. Ministryně doteď dohlížela třeba na výjezdy plukovníků na zahraniční kurzy nebo spolurozhodovala o jejich povyšování. Pravomoc si převzala krátce po nástupu do funkce poté, co ji Vojenské zpravodajství informovalo o korupčním chování některých vojáků. Praha 5:00 31. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a první zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík Ivo Střecha na pietním aktu u Českého rozhlasu, 5. května 2023 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Několik měsíců trvající spory ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a náčelníka generálního štábu Karla Řehky vyvrcholily na začátku května, kdy šéf armády šel za premiérem Petrem Fialou (ODS) s tím, že chce na své funkci skončit.

O schůzce informovaly jako první týdeník Respekt a Deník N. Podle zdrojů Českého rozhlasu obeznámených se situací se Černochová s Řehkou přou o povyšování vojáků, schvalování jejich zahraničních cest nebo o tom, kdo bude kde sloužit.

Minulý čtvrtek spory mezi nimi urovnával premiér Petr Fiala (ODS). Po schůzce na svém twitteru napsal, že se všichni tři shodli, že jejich společným cílem je „silná a moderní armáda“.

Podezření od zpravodajců

Proč ministryně zasahovala Řehkovi do toho, jak může „hýbat“ s plukovníky, vysvětlila poprvé v rozhovoru pro Radiožurnál:

„Když jsem nastoupila na ministerstvo obrany, tak jsem měla od zpravodajských služeb informaci, že je někde nějaký problém s nějakým korupčním jednáním. Týkalo se to vícero osob. Dostala jsem to k podpisu, že beru tu informaci na vědomí,“ popsala ministryně obrany.

Podle svých slov si pak vyžádala, že povyšování, přesouvání na jiné pozice či vysílání plukovníků do zahraničí bude dočasně kontrasignovat společně s náčelníkem generálního štábu.

„Za nějaký čas jsem v rámci pravidelného sezení nad vojenskými zámysly, kam koho přesouvat, zjistila, že některá jména z toho seznamu jmen, na které poukazovalo Vojenské zpravodajství, se ocitají v nějakém seznamu jmen, která by měla být někam přesouvána do významnějších pozic. Co s takovou záležitostí v tu chvíli vy můžete udělat?“ pokračovala Černochová.

Vše podle jejích slov začalo ještě za předchozího náčelníka generálního štábu Aleše Opaty. Šéfovi armády, minulému ani současnému, prý o informaci Vojenského zpravodajství říct nemohla. Proto to mohlo podle ní vypadat, že jim některé lidi „blokuje“. Nyní už plukovníky vrátila Řehkovi zpět.

„Tato kauza skončila minulý týden, když jsem se dozvěděla, že šetření (Vojenského zpravodajství) je u konce,“ uzavírá s tím, že se údajně s Řehkou dohodla, že pokud by jí vojenští zpravodajci znovu přinesli informace o „rizikových“ osobách, dá mu vědět, že o nich bude dočasně spolurozhodovat.

Dodala, že mu ale nebude moci sdělit, o koho jde, protože by vojenská tajná služba teoreticky mohla přinést také jeho jméno.

„Věřte mi, že já jsem člověk, který je zvyklý hodně pracovat, hodně času trávím v práci a věnuji se resortu hodně a já nemám důvod si přidělávat práci ani číst životopisy vojáků, byť to třeba může být zajímavé. (...) Já se musím chovat jako kontrola na ministerstvu. Takže v tom, prosím, nehledejte nic jiného,“ řekla ministryně.

Černochová zdůraznila, že pravomoc rozhodovat i o plukovnících má ze zákona. Ministr či ministryně ale obvykle řeší generály, rozhodování o plukovnících obyčejně náleží právě náčelníkovi generálního štábu. Jenže protože je generální štáb součástí ministerstva obrany, má ministr či ministryně teoreticky pravomoc nad všemi lidmi v resortu.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka se k situaci opakovaně odmítl vyjádřit. „Interní záležitosti armády ani resortu ze zásady nekomentujeme,“ uvedl mluvčí armády plukovník Ivo Zelinka. Ve stejném duchu odpověděl mluvčí Vojenského zpravodajství Jan Pejšek.

Nezvyklé zásahy

V uplynulých dvou týdnech několik médií, včetně Českého rozhlasu, informovalo o sporech mezi ministryní obrany a náčelníkem generálního štábu.

Podle zdrojů obeznámených se situací, se kterými Radiožurnál a server iROZHLAS.cz mluvily, má Řehka pocit, že jednání ministryně snižuje jeho autoritu v armádě a zároveň mu to ztěžuje prosazování vlastní koncepce.

„Oproti dřívější praxi (ministryně Černochová) nezvykle zasahuje a mění řadu předložených návrhů. A nejde jen o povyšování. Ale i o obsazování vedoucích míst na generálním štábu nebo vysílání do zahraničí na alianční posty nebo odborné kurzy,“ popsal Českému rozhlasu zdroj, který si nepřál být jmenován.

Týkat se to má vojáků až do praporčických hodností. Jestli o nich bude ministryně nadále rozhodovat, není jasné. Stejně tak není zřejmé, zda ze šetření Vojenského zpravodajství, které podle Černochové už skončilo, vyplynou nějaké následky pro prověřované vojáky.

Zpravodajské služby, včetně té vojenské, podle zákona předávají informace prezidentu republiky, premiérovi a příslušným členům vlády.