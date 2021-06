Černochová: Chybí nám omluva ze strany Ruska. Pro začátek nových vztahů by měla jasně zaznít

Pondělním odletem ruského speciálu se završil odchod více než šesti desítek pracovníků ruské ambasády a jejich rodin. Výsledkem je paritní zastoupení na ruské ambasádě v Praze a české v Moskvě. Poslankyně Jana Černochová (ODS) je ráda, že se odjezdu podařilo dosáhnout. „Chybí nám ale omluva ze strany Ruské federace. Ta by pro začátek nových diplomatických vztahů měla jasně zaznít,“ tvrdí. Praha 16:13 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Černochová na setkání ODS a prezentace koalice SPOLU 1. května na Petříně. | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Omluva za podobné útoky bohužel nepatří k bontonu Ruské federace, dodává občanská demokratka a předsedkyně výboru pro obranu.

Černochová také připomíná v souvislosti s vrbětickou kauzou často skloňované jméno dvojitého agenta Sergeje Skripala a události v britském Salisbury.

„Myslím, že Britové měli dostatek důkazů, které nezpochybňovala ani královna a premiér, když použiju analogii s námi, a přece se Ruská federace za útok neomluvila,“ připomíná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jindrák: Označení Česka jako státu, který neprovádí přátelské kroky vůči Rusku nelze přehlížet

Co se týká označení České republiky jako státu, který neprovádí přátelské kroky vůči Rusku, jde podle ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka o závažnou věc, kterou nelze přehlížet. Usednout k jednacímu stolu a začít s Ruskem debatovat politické otázky je v tuto chvíli nereálné, domnívá se.

„Nelze se tvářit, jako by se nic nestalo – že byznys jede dál a Česko se tím nemusí nijak zabývat. Tak to prostě není. Ruská strana musí to označení vypustit.“

Jindrák přitom nevylučuje, že na seznamu zemí „neprovádějících přátelské kroky“ se vedle České republiky a USA v budoucnu objeví i další státy. „Protože ta ruská politika je v současné době vůči některým zemím velmi asertivní.“

‚Myslí si, že jsou v právu‘

Český ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek už vyzval Rusko ke zrušení zmíněného seznamu.

A politický geograf Michael Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha připomíná reakci mluvčí ruské diplomacie Mariji Zacharovové: „Prohlásila, že vyhošťování ruských diplomatů z České republiky kvůli naší letité neschopnosti vyšetřovat vlastní incidenty je v rozporu s Vídeňskou úmluvou.“

Vídeňská úmluva, která upravuje diplomatické vztahy a mise, naopak podle Zacharovové nezakazuje nazývat věci pravými jmény, upozornila směrem k seznamu „ne přátelských“ zemí. Rusové jsou zkrátka přesvědčení, že jsou v právu, uzavírá Romancov.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.