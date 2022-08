Česko a Slovensko budou spolupracovat při nákupu švédských obrněnců CV90, důvodem je i nižší cena

Česká republika a Slovensko budou spolupracovat při nákupu švédských pásových bojových vozidel CV90. Ministři obrany Jana Černochová (ODS) a Jaroslav Naď, kteří v sobotu podepsali příslušnou dohodu, si od tohoto kroku slibují například nižší ceny kupované techniky nebo zapojení českých a slovenských firem do oprav a do výroby náhradních dílů. Bratislava 18:14 27. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojové vozidlo pěchoty CV90 od společnosti BAE Systems | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Česko v červenci zrušilo tendr na nákup pásových bojových vozidel pěchoty za více než padesát miliard korun a rozhodlo se oslovit přímo švédského výrobce BAE Systems. Slovenská vláda si už v červnu vybrala Švédsko jako dodavatele 152 obrněnců CV90 v hodnotě zhruba 1,69 miliardy eur (41,6 miliardy korun).

Nabídky Bratislavě v rámci připravovaného mezivládního kontraktu předložily také Maďarsko, Španělsko a Polsko.

„Tohle je ten nejlepší způsob pro obě země, a to nejen z hlediska bonusu v podobě nižších cen, ale v jednom regionu bude té techniky víc. Můžeme se spojit, abychom naše firmy zapojily do opravárenství, do výroby náhradních dílů,“ uvedla ministryně Černochová k dohodě se Slovenskem.

Dodala, že pro Česko je důležitá nejen cena obrněnců a termín dodávek, ale také zapojení jeho průmyslu do dodávek.

Modernizace armády

„Je to projekt, který je z hlediska své velikosti unikátní, jak pro Slovensko, tak pro Českou republiku. Pokud to dotáhneme do konce, vojáci budou mít stejnou techniku. Projekt směřuje k posílení obranných průmyslů, slovenského i českého. Společnou akvizicí dokážeme snížit celkovou cenu,“ uvedl slovenský ministr obrany Naď.

Zmíněnou dohodu Černochová a Naď podepsali poté, co dříve během dne spolu s polským ministrem obrany uzavřeli jinou dohodu ohledně pomoci Slovensku s ochranou jeho vzdušného prostoru.

Nákupem nových obrněnců Česko i Slovensko zmodernizují vybavení svých armád. Česká armáda se v NATO zavázala vybudovat do roku 2026 těžkou mechanizovanou brigádu s moderními tanky a bojovými vozidly. Podobný příslib dalo Severoatlantické alianci i Slovensko.

Česká a Slovenská republika budou spolupracovat při pořizování a provozování bojových vozidel pěchoty. Konkrétně půjde o švédskou platformu CV 90. Deklaraci o spolupráci v této oblasti dnes v Malackách podepsali ministři obrany @jana_cernochova a @JaroNad. pic.twitter.com/iAqTJXIRG5 — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) August 27, 2022