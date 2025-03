Černochová o víkendu navštívila Ukrajinu. Předala pomoc a uctila památku padlých vojáků v Sokolovu

Tento víkend jsem navštívila v Charkovské oblasti na Ukrajině několik míst včetně obce Sokolovo, která je hluboce spojená s československými vojenskými tradicemi a historií.



8. března tomu bude 82 let, co na tehdejší východní frontě poprvé do bojů zasáhla samostatná čs. vojenská… pic.twitter.com/L1xDK06DLF — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 2, 2025 Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) tento víkend navštívila Ukrajinu. Uvedla, že v Charkovské oblasti zavítala na místa spojená s československou vojenskou historií, uctila památku vojáků padlých během druhé světové války i současné rusko-ukrajinské války. Pro jednu z charkovských brigád ozbrojených sil, která nyní brání zemi proti ruské agresi, předala materiální pomoc jako zimní oblečení, boty nebo obvazy. Praha 15:17 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ukrajina bojuje tuto válku i za nás a je naší morální povinností ji dál podporovat,“ uvedla Černochová s tím, že jejím největším přáním je, aby seznam jmen padlých nenarůstal a současná válka co nejdřív skončila.

Ministryně podle svého vyjádření navštívila v Charkovské oblasti několik míst včetně obce Sokolovo a připomněla, že 8. března to bude 82 let, co na tehdejší východní frontě poprvé do bojů zasáhla samostatná československá vojenská jednotka.

Podle ní historici i po tak dlouhé době nachází vzácné artefakty z bojového nasazení československých vojáků a zmínila nedávný nález zapomenutých původních vojenských zákopů, které navštívila.

„Místním historikům se systematickým vyhledáváním a porovnáváním nových i starých map a fotografií povedlo najít zapomenuté původní zákopy našich vojáků na nejsevernějším úseku této bitvy,“ uvedla ministryně.

S představiteli okresu Zmijiv a spolku Sokolovo se poklonila památce padlých vojáků v Sokolovu, Taranowce a Zmijivě. „V parku, kde se v Sokolovu nachází válečný hrob a hlavní památník bitvy z roku 1943, jsem se poklonila i u zcela nového pietního místa věnovaného místním hrdinům, padlým při obraně Ukrajiny proti barbarské agresi Ruska,“ doplnila.

Ukrajina se brání ruské agresi třetím rokem. V Londýně se v neděli za účasti více než deseti evropských zemí uskuteční summit o Ukrajině.

Odletěl na něj i český premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého musí být cílem na Ukrajině spravedlivý mír, který vydrží a nikdo ho nebude obcházet a zpochybňovat. Uvedl, že k takovému míru povede jen vojenská podpora Ukrajiny, která zemi posílí v aktuálním konfliktu i do budoucna.