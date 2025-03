Černochová chce od července zvýšit vojákům výplaty o několik tisíc. Metnar kritizuje načasování

Vojákům se od července zvednou platy. „Nebudou to stokoruny, ale tisícikoruny, které budou mít vojáci od 1. července ve svých výplatách,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Změna souvisí s novelou zákona o vojácích z povolání, která teď čeká na podpis prezidenta Petra Pavla. Resort tak chce podpořit nábory a zastavit odchody vojáků do zálohy. Praha 19:52 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ke koncepci armády do roku 2035 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Můžu jako ministryně obrany říct, že všichni vojáci od 1. července výrazným způsobem pocítí změnu a nebudou to stokoruny,“ řekla ministryně Černochová ve čtvrtečním rozhovoru pro Radiožurnál.

O jaké částky přesně půjde, Černochová zatím nechtěla upřesnit. „My nad tím teď sedíme s panem generálem (náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou). Až bude návrh připravený a projde vnitroresortním a meziresortním připomínkovým řízením, tak to oznámíme všem novinářům a vojákům. Teď to říkáme obecně, že to nebudou stokoruny, ale tisícikoruny, které budou mít vojáci od 1. července ve svých výplatách,“ doplnila s tím, že se to dotkne nejen vojáků v armádě, ale i těch, kteří slouží ve Vojenské policii nebo Vojenském zpravodajství.

„Jakékoliv navýšení platů vojáků velmi vítám, je to něco, co my vojáci chceme a na co upozorňujeme. Generální štáb to aktivně diskutuje s ministerstvem obrany. Zejména u nižších hodnostních sborů je situace ekonomicky složitá a je potřeba těm vojákům pomoct,“ řekl Radiožurnálu šéf armády Řehka.

Generální štáb si nedávno zpracoval dotazník, kde se vojáků napříč armádou ptal na jejich finanční situaci.

„Třeba v kategorii poddůstojníci a mužstvo má 75 procent lidí problém jako domácnost vyjít s příjmem. Navíc většina z nich dojíždí na velké vzdálenosti, musí si platit ubytovny, vedou dvě domácnosti, prostě je to náročné. A u těch, kteří nemají zaopatřené děti, je to dokonce 85 procent,“ citoval z průzkumu v pořadu Seznam Zpráv Ptám se já Řehka.

Metnar kritizuje načasování

Platy vojáků by měly vzrůst díky novele zákona o vojácích z povolání, kterou už schválil Parlament a čeká na podpis prezidenta Petra Pavla. Ta přináší třeba vyšší stabilizační příplatky a příspěvky na bydlení.

Ve hře je ale také možné navýšení služebních tarifů, tedy základu platu vojáka. Podrobnější ale ministryně Černochová ještě být nechtěla. „Nebudu předbíhat, protože diskuze teď běží,“ řekl k tomu Řehka.

Více peněz pro vojáky vítá také předseda výboru pro obranu Lubomír Metnar (za ANO), vadí mu ale načasování, které považuje za součást předvolební kampaně.

„Navýšit peníze vojákům mohla ministryně už dávno nařízením vlády, takže nevím, na co čeká. To, že to udělala před volbami, beru jako politickou kampaň,“ myslí si bývalý ministr obrany Metnar. Podle Černochové bylo ale nutné počkat právě na zmiňovanou novelu zákona o vojácích z povolání, která by měla nabýt účinnosti letos 1. července.