Černochová vyzvala k vystoupení Česka z OSN. ‚Nerozmyšlené, spíše impulzivní,‘ hodnotí odborník

„Stydím se za OSN. Dle mého názoru nemá Česká republika v organizaci, která fandí teroristům a nerespektuje základní právo na sebeobranu, co pohledávat. Vystupme,“ napsala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu večer na sociální síti X (dříve Twitter).

Podle politologa Michala Parízka to byl nešťastný komentář. „Vystoupení z organizace by znamenalo zásadní nabourání schopností Česka svoje národní zájmy v OSN prosazovat,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Organizace by tím navíc nezmizela, pouze by Češi ztratili schopnost se v ní jakkoliv prosazovat.

Šéfka resortu obrany chtěla příspěvkem zdůraznit svou pevnou pozici, kterou drží za Izraelem. Vyjádřila se tak proti rezoluci OSN přijaté v pátek, která vyzývá k humanitárnímu příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás.

Tato rezoluce v OSN prošla, proti se postavilo 14 států (kromě samotného Izraele také Spojené státy, Česko, ale také třeba Guatemala). Většina států Evropské unie se hlasování zdržela, některé hlasovaly pro (třeba Španělsko nebo Francie).

„Problém výroku spočívá v tom, že nepůsobil rozmyšleně, spíše impulzivně. Což je v kontextu konfliktu, který probíhá a na kterém se štěpí stanoviska i jinak blízkých spojenců, asi ta nejvíce citlivá část,“ myslí si politolog Michal Parízek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Pro iROZHLAS.cz poukázal na to, že v extrémně polarizovaném problému – kterým se stalo dění na Blízkém východě po útoku Hamásu na Izrael a následné izraelské reakce – mají být prohlášení pronášena s rozmyslem a nejlépe po konzultaci ve vládě nebo aspoň ve shodě s ministerstvem zahraničí.

Odchod z OSN?

„OSN je jedinou platformou, na které probíhá alespoň nějaký dialog ohledně izraelsko-palestinského konfliktu a představa, že stát vystoupí z OSN proto, že se mu nelíbí nějaká konkrétní rezoluce, není politicky moudrá,“ dodal Parízek.

V praktické rovině je podle politologa vystupování Česka z mezinárodní organizace nemyslitelné. Významným českým zájmem v současnosti totiž je být aktivní, snažit se prosazovat národní pozici a podporovat postoj spojenců.

„Vystoupení z organizace by znamenalo zásadní nabourání schopností Česka svoje národní zájmy v OSN prosazovat,“ poukázal Parízek. „OSN by nezmizela, pokud by z ní Česko vystoupilo. Dál by pracovala, akorát bychom v ní ztratili schopnost své pohledy prezentovat,“ komentoval.

Nestálý člen Rady bezpečnosti

V létě oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), že má Česko zájem ucházet se o místo nestálého člena v Radě bezpečnosti OSN. Mohlo by se tak stát do deseti let, v období 2032 až 2033.

Po výzvě Černochové k vystoupení z organizace je však otázkou, zda to české kandidatuře neuškodí. Proces výběru a zákulisní vyjednávání totiž probíhají roky dopředu.

„Chtěl bych věřit tomu, že komentář paní ministryně zůstane co nejvíce mimo zorné pole mezinárodního společenství. A pokud by se tak nestalo, doufám, že mezinárodní společenství bude chápat, že se jedná o vyjádření, které – jak věřím – nereflektuje pozici České republiky,“ uvedl Parízek.

„Ohrožení pozice Česka při kandidatuře jako nestálého člena Rady bezpečnosti, je možné, ale nepovažuji to za vysoce pravděpodobné. Myslím, že mezinárodní komunita pochopí, že českou pozici vyjadřuje ministerstvo zahraničí, premiér nebo prezident, ne ministryně obrany,“ dodal.

Politické reakce

Vládní představitelé na výrok Černochové začali reagovat během neděle dopoledne. Šéf diplomacie se odvolal na to, že bude hostem poledního pořadu Otázky Václava Moravce, kde se k situaci vyjádří, do té doby komentář poskytnout nechtěl.

Na sociální síti X (dříve Twitter) napsal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), že rozhořčení Černochové rozumí, ale odchod z OSN mu nedává smysl. „Takový krok by neprospěl ani České republice, ani OSN a ve výsledku ani samotnému Izraeli,“ uvedl s tím, že reforma společenství je z jeho pohledu namístě.

I stranický kolega šéfky resortu obrany Marek Benda chápe rozhořčení „OSN dlouhodobě pokládám za organizaci, která je ovládána převážně nedemokratickými státy a její rezoluce jsou mnohdy naprosto nepřijatelné. Přesto si nemyslím, že máme teď vést diskusi o tom, jestli vystupovat z OSN nebo ne,“ komentoval pro Radiožurnál poslanec a člen zahraničního výboru Sněmovny. ODS to prý nijak vnitřně nekonzultovala.

„Myslím, že to byla přehnaná reakce paní ministryně. Rezolucí, se kterými nemusíme souhlasit, OSN za tu řádku let udělalo několik. Ale přestože mám spoustu výhrad k tomu, jak OSN funguje a k tomu, jak je to dnes nereformovatelná instituce, pořád dělá spoustu záslužných věcí. Spolupráce napříč světem být musí,“ uvedl pak také pro Radiožurnál Jaroslav Bžoch (ANO), který je členem zahraničního výboru a zároveň stínovým ministrem zahraniční.

„Pokud to od paní ministryně nebyla nadsázka, tak si myslím, že aby ministr vlády říkal toto, je to špatně,“ řekl poslanec hnutí ANO s tím, že ale podle něj není tento výrok ničím zásadním.