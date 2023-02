Nebýt Marvanové, byla by v Praze vláda Spolu a ANO. Za to jsem jí poděkovala, říká budoucí náměstkyně

Krajské fórum Pirátů v těchto dnech schvaluje návrh koaliční smlouvy nové pražské rady. Právě za Piráty má být Jana Komrsková novou náměstkyní primátora pro životní prostředí a klimatický plán. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětluje, jak se koalice Spolu, Pirátů a STAN skládala, jaká bude pro ně spolupráce s ODS nebo jak vidí situaci s odstavenou Hanou Kordovou Marvanovou. Rozhovor Praha 5:00 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máme před sebou návrh koaliční smlouvy nové pražské rady. Předpokládáte, že jej krajské fórum Pirátů schválí?

Jsem o tom víceméně přesvědčena, v interní diskusi to tam máme od soboty dopoledne. Jsou tam desítky komentářů a zatím jsem nenarazila na jediný výraznější odpor, spíš naopak pochvalu, že jsme tam dostali velkou část z programu.

Během vyjednávání jste získali gesce dopravy, majetku, výzkumu a inovací a životního prostředí. S těmito čtyřmi portfolii jste spokojení?

Jsou to gesce, o kterých jsme mluvili od začátku. Z velké části odráží náš program. S vyjednanými podmínkami jsme spokojeni.

Je nějaká gesce, kterou jste chtěli a nakonec nedostali?

Můžeme třeba hovořit o školství. Asi není tajemství, že Danu Mazurovi, současnému předsedovi vzdělávacího výboru, je gesce školství blízká. Dává ale smysl, že školství dostali v STAN i kvůli tomu, že mají v celostátní vládě ministra školství. Za mě je to takto v pořádku. Ne vždy se ale dal tento přístup uplatnit.

nová pražská rada primátor Bohuslav Svoboda (ODS) – gesce bezpečnosti, energetiky a zahraničních vztahů

1. náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) – doprava

náměstkyně Alexandra Udženija (ODS) – sociální věci, bydlení a zdravotnictví

náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) – kultura, cestovní ruch, památková péče, výstavnictví, animal welfare

náměstkyně Jana Komrsková (Piráti) – životní prostředí a klimatický plán

náměstek Petr Hlaváček (STAN) – územní a strategický rozvoj

člen rady Zdeněk Kovářík (ODS) – finance, rozpočet, fondy a podpora podnikání

člen rady Michal Hroza (TOP 09) – infrastruktura

člen rady Adam Zábranský (Piráti) – majetek, transparentnost a legislativa

člen rady Daniel Mazur (Piráti) – ICT, Smart City, věda, výzkum a inovace

člen rady Antonín Klecanda (STAN) – školství, sport a volný čas

Budoucí bývalý primátor

Ano, třeba dopravu má v celostátní vládě ODS, zatímco v Praze ji budete mít vy. Konkrétně ji pod sebe dostane dosluhující primátor Zdeněk Hřib, který bude nově 1. náměstkem. Jak moc jste dopravu chtěli? V kampani před volbami to byla jedna z nejvýraznějších třecích ploch mezi na jedné straně ODS a na druhé straně Piráty a Prahou Sobě.

Mně to u něj dává velký smysl z jednoho prostého důvodu – v minulém volebním období dopravu prakticky řešil z pohledu dotazů a nepříjemných konotací této gesce, která sice připadala Adamu Scheinherrovi z Prahy sobě, ale pan Hřib to stejně musel komunikovat nejvíc.

Teď byste mluvila trochu za pana Hřiba, ale budou se Piráti snažit pokračovat v práci započaté panem Scheinherrem z uplynulých čtyř let? Anebo lze očekávat výrazné změny v tom, jak se bude v Praze doprava pod pirátským vedením řešit?

Nedokážu si představit, že by se přestalo pracovat na metru D nebo že by se přestal opravovat Barrandovský most. Takže odpověď je ano, rozjeté projekty se samozřejmě dokončí a ty připravované se budou připravovat i ve spolupráci se současnými koaličními partnery.

Ale že by se to nějak strašně vychylovalo od toho, co tady, bylo, tak to ne. V rámci nastavení společného programu jsme tuto gesci pečlivě s ODS rozebírali, takže si myslím, že to má pan Hřib v rámci budoucí koalice velice pečlivě vykomunikované. Je zkušený a určitě to manažersky i technicky je schopen zvládnout.

Jak to ostatně pan Hřib nese? Dosluhuje jako šéf celé rady, nově bude až jako dvojka za primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS).

První náměstek je velice silné postavení. Za to jsem ráda. Jak to unáší, je otázka spíš na něho. On je velice silná osobnost, kvalitní manažer. Má veliký přesah informací a znalostí o Praze. Určitě bude pro radu přínosem, nikoliv brzdou. Určitě tam nebude říkat, že za něj se to dělalo líp.

Zdeňek Hřib a Jana Komrsková po povolebním vyjednávání s vyjednavači SPOLU. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když jste se ve vyjednávání dostali k personáliím, počítalo se s panem Hřibem vždy, že bude součástí nové rady?

Nevybavuju si, že bychom pana Hřiba hodili přes palubu, jak naznačujete.

To jsem ani nemyslel, že byste ho měli házet přes palubu, ale že by třeba sám nechtěl pokračovat.

S tím se mi nesvěřoval. Vždy ale o místo v radě stál, protože má o Praze velké znalosti a chtěl dokončit rozjeté projekty.

Neplánoval tedy ustoupit do pozadí, třeba i kvůli osobním sporům s budoucím primátorem Svobodou nebo Alexandrou Udženijou?

Ne ne, naopak kvituji, že sám několik schůzek jeden na jednoho s panem Svobodou inicioval. To pomohlo obrousit hrany. Nemyslím, že je spor nějak ostrý. V tomto případě musí jít ega všech stranou.

Zrod nové pražské vlády

Vyjednávání o nové pražské vládě trvalo řadu měsíců. Jaká je verze Pirátů, proč to trvalo tak dlouho?

Už jsme o tom hovořili několikrát. Spolu si to interně nastavilo mezi ODS, TOP 09 a KDU-ČSL v domnění, že budou mít volební výsledek 40 %. To se nestalo, měli necelých 25 %. To se pak ústupky dělají hůř.

My jsme celou dobu chtěli spravedlivé rozložení podle výsledků voleb. Když vyhrajete slabším výsledkem, než si naplánujete, tak potom musíte dělat ústupky. Věřím, že ve Spolu byly ústupky veliké, což není mezi třemi stranami jednoduché. I kvůli tomu to trvalo tak dlouho.

Po volbách jste s Prahou sobě vytvořili Alianci pro stabilitu a říkali jste, že do rady půjdete jedině společně. Nakonec jste je ale opustili a povládnete bez nich. Jsou na vás teď naštvaní, anebo chápu, jak se to nakonec vyvinulo?

Nevím, jestli jsou naštvaní, to je asi otázka na ně. Kdybychom ale v Alianci pro stabilitu zůstali a chtěli bychom rozšířenou koalici i s Prahou sobě, tak by asi doteď žádná nová koalice nevznikla. Případně bychom tím dali bianko šek opoziční smlouvě mezi Spolu a ANO. To už bylo na stole v prosinci a Spolu nám tehdy jako alternativu nabízelo horší podmínky.

Věříte, že nakonec půjde o funkční koalici, která vydrží zbytek volební období? Zejména mezi ODS a Piráty nejenom před těmito komunálními volbami, ale i před čtyřmi lety docházelo k velké nevraživosti. V nové radě se například sejdou jako náměstci Hřib a Udženija, kteří na sebe často útočili i velmi osobně.

Já bych to takto úplně černě nevěděla. Na Praze 10 jsem byla s ODS čtyři roky. Teď jsme každý na jiné straně, ODS tam dál vládne a my jsme v opozici. Když jste spolu v koalici, tak máte vztahy trochu jinak nastavené, než když jste v opozici. Opoziční neboli kontrolní role je dávat najevo jakýkoliv sebemenší přešlap, případně z malého problému udělat veliký. To je standardní způsob fungování opozice – koalice.

Naopak teď jsme si to na magistrátu nastavili tak, že opozici dáváme trochu víc, než je standardně zvyklé. Hrozně se mi líbí, že se konečně nastavuje politická kultura, která bude mít základ ve slušnosti. To na městských částech bohužel zatím není. Je to ve Sněmovně, i proto se vzal tento princip. Ale věřím, že se to propíše třeba do budoucího volebního období i do městských částí.

Ale rozhodně bych neřekla, že v tomto je zásadní problém, jak jste to nastínil. Že když do sebe v minulém volebním období ti lidé trošku jdou, tak že by spolu nemohli vládnout. To tak není.

Už jste zmínila zkušenost z Prahy 10, tam jste v předchozím volebním období byla místostarostkou a vládli jste tam spolu s ODS, loni v červnu jste společně odvolali starostku Renatu Chmelovou z koalice Vlasta. Máte s nimi asi lepší vztahy než jiní Piráti. Pomáhala jste nyní během vyjednávání otupovat ostny mezi ODS a Piráty?

Rozhodně jsem byla asi ta, která se snažila strany přesvědčit ze svého působení na Praze 10, že s ODS bývá často velmi rozumná domluva. Takže asi to byla moje role a samozřejmě i role nějakého „ženského“ elementu, protože vyjednávalo více než 90 % mužů. Nechci říct, že to bylo nepříjemné, ale bylo to mnohdy zabarveno tím, že tam byly silné osobnosti. Ale já také nejsem nijak upejpavá.

Ano, nová rada bude plná silných osobnosti. Dokážou se tam všechna ta ega snést?

Budou muset. Kdybych tomu nevěřila, tak takovou koaliční smlouvu nepodepíšu, ale myslím si, že je vyjednaná pro všechny strany tak, aby se v ní cítily dobře. A aby souboje eg byly co nejmenší, případně aby se mohly otupovat hrany.

Skládání slibu zastupitelů Prahy. Jana Komrsková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rada plná ‚kumulátorů‘

V radě budou také osobnosti, které kumulují více důležitých politických funkcí. Budoucí primátor Svoboda je poslancem a má lékařskou praxi, paní Udženija je starostkou Prahy 2, Michal Hroza je místostarosta na Praze 4 a Jiří Pospíšil je europoslancem. Je to pro Piráty problém? Dlouhodobě proti kumulaci funkcí brojíte.

Ano, to je pravda. Tento princip ale můžeme aplikovat pouze sami u sebe, ne u ostatních.

Nebo mohli bychom i na ně a pak s nimi nevládnout, jenže jak jste to vyjmenoval, tak z 11členné rady mají minimálně tito čtyři ještě jednu neméně významnou roli, kterou zastávají. Je to na jejich rozhodnutí a upřímně si myslím, že takováto pozice se na částečný úvazek dělat nedá. My je ale nemůžeme nutit, aby se případně funkce vzdali.

Jaké máte ohlasy z vedení Pirátů o tom, jaký kompromis jste nakonec vyjednali?

Jsem v kontaktu s Olgou Richterovou, která nás ve vyjednávání podporovala, samozřejmě nás sledují. Pan Hřib to konzultoval s Ivanem Bartošem a součástí vyjednávacího týmu byl i Jakub Michálek. Naši hlavní představitelé mají maximální informace, a kdyby se cokoliv vychylovalo mimo naše zásady či program, tak by na to určitě upozornili.

Případ Kordová Marvanová

Ještě bych se chtěl zeptat na případ Hany Kordové Marvanové. Vyšlo najevo, že není mezi zastupiteli, se kterými nová rada počítá při schvalování koaliční smlouvy. Šéf pražské ODS Marek Benda pro iROZHLAS.cz potvrdil, že je to i kvůli tomu, že se v prosinci nepřidala ke zbytku klubu Spolu a ANO při snaze prosadit Svobodu novým primátorem. Řešili jste to nějak se Spolu, nebo to berete jako jejich vnitřní věc?

Je to opravdu jejich vnitřní věc. Na druhou stranu se na to musíme podívat z pozice toho, že když jsme v půlce ledna dostali tuto nabídku, tak tam bylo, že Spolu, Piráti a STAN mají dohromady 37 zastupitelů.

Teď je nás 36 a nebudu zastírat, že mě to nepřekvapilo. Překvapilo. Ale je to problematika Spolu, která nám mohla být rozkryta dřív, ale chápu i jejich kroky a jejich důvody. Chci ale říci, že u nás to na schválení koaliční smlouvy nemá zásadní vliv.

Díky tomu, jak se v prosinci zachovala, ač to určitě pro Spolu bylo velmi nepříjemné, tak za to jí patří dík, protože jinak by tady vládlo Spolu a ANO, opoziční smlouva. To by pro chod města určitě nebyla žádná výhra. Osobně jsem jí několikrát poděkovala a jsme spolu v kontaktu.

Právě jsem se chtěl dostat k tomu, že kdyby se v prosinci nezachovala tak, že odmítla hlasovat s ANO, tak spolu dost možná vůbec neřešíme novou městskou radu na vládním půdorysu. Jenže za to byla od Spolu potrestaná, nepočítají s ní, tak jestli jste kvůli tomu na Spolu netlačili? Že by jí neměli trestat za něco, co vám v důsledku pomohlo?

Řeknu to jinak. My jim do toho mluvit nemůžeme, ale byla bych velice ráda, kdyby Hana Marvanová podepsala koaliční smlouvu. Protože ona od začátku vyjednávání hovořila o vládním půdorysu a že by byla velmi ráda, kdyby vznikla vláda Spolu, Pirátů a STAN.

Nemyslím si, že by se kvůli tomu naštvala a nebavila se s námi v koalici, naopak si myslím, že bychom s ní měli mluvit a řešit to i se Spolu. Třeba ještě svůj názor změní, nic ještě není podepsáno, stačí tam dopsat pouze její jméno, nic jiného by se neměnilo.

Jestli přes své vyjmutí z koalice smlouvu přesto podepíše, tak to beru jako velké plus. Rozhodně bych za to byla ráda.

Hana Marvanová a Jana Komrsková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz