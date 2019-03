Žádný kompromis. Maláčová chce prosadit svůj původní návrh na zvýšení rodičovské pro všechny

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se vrací se svým původním návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku. Chce tak prosadit, aby si o 80 tisíc od příštího roku polepšily všechny rodiny s dětmi do čtyř let. A s tím půjde i na pondělní jednání vládní koalice, jak řekla serveru iROZHLAS.cz. Původně se přitom kabinet dohodl, že více peněz půjde jen na novorozence. Po protestech rodičů ale premiér Andrej Babiš (ANO) otočil. Praha 11:36 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová (ČSSD), ministryně práce a sociálních věcí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když vláda minulý týden odklepla zvýšení rodičovského příspěvku od příštího roku z 220 na 300 tisíc pouze pro nově narozené děti, vyvolalo to ze strany nespokojených rodičů vlnu kritiky.

Protestovali před Úřadem vlády, a premiérovi dokonce přinesli i několik použitých plen. Kabinet totiž původně slíbil, že si od nového roku polepší všichni rodiče s dětmi do čtyř let.

Podle Maláčové bylo ovšem jednání vládní koalice složité a dohodl se nakonec kompromis. „Měla jsem informaci od Petra Krčála (předchůdce Maláčové v čele resortu, pozn. red.), že při vyjednávání vlády byla dohoda, že se rodičák zvedne nejdříve o 40 tisíc od 1. července 2019 a o dalších 40 tisíc v průběhu funkčního období,“ popsala.

V rozpočtu se však na to podle Maláčové nevyčlenily peníze a ona sama potřebných osm miliard, na kolik by změna vyšla, nedokáže ve svém resortu ušetřit. Na vládě se tak podle svých slov přela hlavně s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

„Nebylo to ale zahrnuto do rozpočtu. Pak jsme dohodly s paní ministryní, že to tedy bude od 1. ledna 2020, ale já jsem řekla: ‚Dobře, pak ale rovnou o 80 tisíc.‘ A takhle to vlastně strašně mockrát pokračovalo,“ pokračovala Maláčová.

Babišův zásah

Po protestech nespokojených rodičů se ovšem do celé věci vložil premiér Andrej Babiš s tím, že chce navýšení příspěvku znovu otevřít. Záležitost přitom – alespoň na sociálních sítích – prezentuje tak, že hasí průšvih vládního partnera. Maláčová ještě nedávno na sjezdu ČSSD spolu s dalšími straníky tvrdila, že hnutí ANO sociální demokracii přebírá témata.

Že by to byl i tento případ, Maláčová odmítla. „Myslím, že teď všichni vědí, že my jsme ti, co to vymysleli, dali do programového prohlášení vlády a také to prosadíme tak, aby to bylo spravedlivé pro všechny,“ řekla pro iROZHLAS.cz ministryně.

„Voliči si pamatují, že jsme si – jako jediná strana – po dvanácti letech vzpomněli, že rodičovský příspěvek je mizerně nízký. Že za 7600 měsíčně se nedá dobře vyžít a vychovávat děti. To se potom divíme, že se tu děti nerodí,“ dodala.

V rodinné politice ale ministryně plánuje i další změny. Důležitá je podle ní i podpora předškolních zařízení, hlavně pro děti mladší tří let, dále částečné úvazky a bydlení pro mladé rodiny.

Na zvýšení rodičovského příspěvku se zástupci ANO a ČSSD shodli v pondělí 18. března. Zároveň se tehdy dohodli na zvýšení důchodů, průměrně o 900 korun. Podle Schillerové se tím zvýší výdaje státního rozpočtu o 11 miliard korun.

Návrh se má v průběhu dubna dostat do meziresortního připomínkového řízení. Vláda ho má potom projednávat v květnu.