10 dopisů od Babiše. ‚Odmítám alibistický až agresivní způsob reakce,‘ píše Maláčové k IT systémům

Laxní, alibistický, místy až agresivní. Tak premiér Andrej Babiš (ANO) hodnotí přístup své vládní kolegyně Jany Maláčové (ČSSD) ohledně přípravy nových informačních systémů na výplatu sociálních dávek ministerstva práce. Z dopisů, které jí adresoval v uplynulém roce a které má iROZHLAS.cz k dispozici, vyplývá, že Maláčová podle šéfa kabinetu situaci nezvládá. Ta však kritiku odmítá. Nový jednotný systém se má spustit od příštího roku. Praha 6:00 23. února 2020

Když poslanci z výboru pro sociální politiku letos poprvé zasedli k jednacímu stolu, bylo to jejich hlavní téma. Ukázalo se totiž, že nové IT systémy pro výplatu sociálních dávek by se měly prodražit o miliardu.

Alespoň s tím přišla šéfka ministerstva práce Jana Maláčová (ČSSD). Původní cena 1,5 miliardy korun z roku 2016 není reálná, oznámila zákonodárcům.

Zároveň řekla, že je o všem informováno také ministerstvo financí a premiér Andrej Babiš (ANO). Ten se však proti jejím slovům vzápětí ohradil. „Zásadně s tím nesouhlasím,“ prohlásil. Kvůli přípravě nových informačních systémů předseda vlády podle svých slov Maláčové adresoval hned 10 kritických dopisů.

Server iROZHLAS.cz nyní dokumenty s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím získal.

Babiš dopisy ministryni adresoval v rozmezí od 5. října 2018 do 10. prosince 2019. A co se v nich píše? „Chtěl bych od vás informaci, jaký je skutečný stav při zajištění další činnosti ministerstva při zajištění agendy Úřadu práce ČR v oblasti nepojistných dávkových systémů,“ žádá premiér hned v prvním dopisu.

IT systémy zajišťuje pro ministerstvo práce od roku 1993 firma OKSystem. Resort se ji před deseti lety rozhodl vyměnit a zakázku přesoutěžil. Narazil ale na antimonopolní úřad, který v roce 2013 nově zvolený systém od Fujitsu Technology Solutions zakázal. Podle něj byl předražený a nefunkční. Úředníci se tak vrátili k OKSystemu.

Prioritní úkol

Tendry se pokusila v minulém volebním nastartovat někdejší ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Resort tak nejdříve v roce 2014 vysoutěžil dosavadní firmu OKSystem, od smlouvy ale pak odstoupil. OKSystem se brání žalobou.

Druhou soutěž ministerstvo vyhlásilo v roce 2017, vyhrála ji firma DXC Technology. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tehdy nařídil přezkum a ministerstvo po něm vítěze kvůli nízké ceně vyřadilo. Společnost se obrátila na antimonopolní úřad, který zakázku opět zakázal. Resort podle něj svůj krok transparentně nevysvětlil.

Tendry opět obnovila současná šéfka resortu Maláčová. Přípravy nových IT systémů však nabírají zpoždění. A prodražuje se i jejich cena. Už teď do nich resort podle Babiše investoval skoro tři miliardy. Maláčové to přitom zadal jako prioritní úkol. „Prodlení ve spuštění nových informačních systémů nebere konce, a to i za období vámi řízeného ministerstva,“ stojí v dopise ze 7. února 2019.

„Minulý rok MPSV realizovalo čtyři velké projekty, přesně dle harmonogramu. Takže situaci máme pod kontrolou. “ Jana Maláčová (ministryně práce)

Ten poslal Maláčové šéf kabinetu krátce potom, co Nejvyšší kontrolní úřad upozornil na selhání při budování informačních systémů pro výplatu dávek. Resort podle prověrky porušil v letech 2013 až 2017 rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun. Kontroloři kvůli tomu podali také dvě trestní oznámení.

„Se značným znepokojením jsem se seznámil s informací Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zaměřil na to, jakým způsobem MPSV pořizovalo, provozovalo a rozvíjelo a nadále rozvíjí informační systémy zajišťující výplatu sociálních dávek,“ komentoval to tehdy ve zmíněném dopise Babiš.

Premiér tak v dopisech postupně přitvrzuje. Maláčovou v dokumentech kritizuje například za přílišnou závislost na externích dodavatelích i za nedostatek „erudovaného managementu“ přímo uvnitř resortu. Ministryně podle něj situaci nezvládá. „Ani po prostudování všech podkladů nejsem přesvědčený o tom, že výměna OK aplikací bude po 1. lednu 2021 úspěšná,“ napsal loni v říjnu.

Agresivní reakce

Své vládní kolegyni Babiš také vyčítá její způsob komunikace. „Odmítám vámi zvolený alibistický, místy až agresivní způsob reakce obsažený v zaslaném dopisu ze dne 18. listopadu 2019, kterým mne osočujete a obviňujete z nečinnosti ve věci dlouhodobého a nadále neúspěšného řešení změny dodavatele resortních agentových informačních systémů,“ píše premiér v zatím posledním dopise z 10. prosince 2019.

V něm také Maláčovou opět vyzval, aby mu dodala „analýzu současného stavu realizace Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a další postup v nezbytném zajištění výplaty sociálních dávek po 31. prosinci 2020“. Termín odevzdání původně stanovil na loňský červenec, ministryně ho ale i přes urgence nevyslyšela. Nově jí tak dal lhůtu do letošního ledna.

„Dne 17. ledna byla vyžadovaná analýza datovou schránkou zaslána k rukám předsedy vlády. Respektujeme jeho právo na informace o dění v jednotlivých resortech a vždy poskytujeme součinnost,“ uvedl Jan Brodský z tiskového odboru resortu.

Písemná korespondence je podle něj standardním způsobem komunikace.

Deset dopisů od Andreje Babiše si můžete přečíst zde:

Situace pod kontrolou

Sama Maláčová kritiku odmítá. „Minulý rok MPSV realizovalo čtyři velké projekty, přesně dle harmonogramu. Takže situaci máme pod kontrolou,“ napsala pro iROZHLAS.cz v SMS zprávě.

Žádost o dopisy Když se premiér Andrej Babiš (ANO) zmínil o tom, že kvůli IT systémům ministerstva práce zaslal Jana Maláčové (ČSSD) hned deset kritických dopisů, redakce o ně s pomocí informačního zákona požádala Úřad vlády i resort. Úřad vlády Babišovy dopisy poskytl, v případě reakce Maláčové však doporučil obrátit se přímo na její ministerstvo. Tam ale iROZHLAS.cz narazil. Ministerstvo odmítl korespondenci zveřejnit s tím, že v ní Maláčová nevystupuje jako šéfka úřadu ale ústavní činitelka. Záležitost tak podle vyjádření nespadá do působnosti resortu. Redakce podala proti postupu resortu stížnost.

Jenže Babiš tak klidný není. „Definitivně skončí opakovaně prodlužovaná smlouva MPSV s dosavadním provozovatelem IS DAV firmou OKSystem a MPSV se tak vystavuje riziku vysazení provozu předmětného IS, na kterém je z hlediska výplaty sociálních dávek závislá značná část občanů a jejich rodin,“ uvedl v jednom ze svých dopisů.

Podobné obavy má i pirátský poslanec Ondřej Kolařík, který sedí ve sněmovním výboru pro sociální politiku. „Jeden velký systém, který teď spravuje OKSystem, se za paní Marksové rozdělil do několika menších agend. Což je z hlediska IT v pořádku, je ale problém se soutěžemi. Vzali si velké sousto a táhne se to,“ přiblížil.

Tomu, že se nový jednotný systém podaří od příštího roku nastartovat, tak Kolařík příliš nevěří. „Už ale nemají možnost s firmou OKSystem smlouvu prodloužit, mohli by jí tak natvrdo nařídit, aby systém ještě rok provozovala, než se to podaří vyřešit. Přece jenom jde o kritickou infrastrukturu státu,“ doplnil.

Informační systém na výplatu sociálních dávek je součástí chystaného jednotného resortního informačního systému. Původně měl běžet od roku 2017 a stát 1,5 miliardy korun. Podle nového plánu by měl vyjít o miliardu dráž a spustit by se měl v lednu 2021.