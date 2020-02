Úředník obviněný kvůli tendrům na výplatu dávek je v insolvenci. Z výplaty mu zbyde 16 tisíc měsíčně

Manažer pro kyberbezpečnost Karel Macek, kterého během pondělního zásahu na ministerstvu práce zadrželi detektivové protimafiánské centrály, je v insolvenci. Kvůli dřívějšímu podnikání dlužil 2,5 milionu korun. Částku začal splácet před čtyřmi lety, z výplaty od ministerstva mu tak na životbytí měsíčně zbývá 16 tisíc korun, zjistil iROZHLAS.cz. Policie Macka viní z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Praha 13:24 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Macek se ke svým dluhům podle soudních dokumentů přihlásil rok potom, co začal pracovat na ministerstvu práce. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Soud schvaluje oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Dále ukládá dlužníkovi, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy k určenému dni měsíce stanovenou částku,“ píše se v usnesení olomouckého krajského soudu z listopadu 2016, který Mackovy dluhy spočítal na 2 524 562 korun.

Ministryně Maláčová postavila obviněné úředníky mimo službu. ‚Čekám další dopis od Babiše,‘ řekla Číst článek

O peníze se tenkrát podle dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku přihlásil pardubický znalec z oblasti stavebnictví, dvojice soudních exekutorů, ale i britská firma Caldershot Finance s anonymní vlastnickou strukturou a český stát. Tomu totiž Macek dlužil 268 tisíc korun na sociálním pojištění.

Macek se zadlužil před lety, když zkoušel podnikat, jak serveru iROZHLAS.cz popsal jeden z věřitelů. „Stále sliboval, že bude splácet. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než to dát právníkovi a právník ho poslal do exekuce. Doufám, že se to teď nezmění a nebude zas problém,“ uvedl.

Macek se ke svým dluhům podle soudních dokumentů přihlásil rok poté, co začal pracovat na ministerstvu práce. Resort mu tak z výplaty pravidelně strhával desetitisíce, na živobytí mu od konce roku 2016 měsíčně zbývalo 12 tisíc korun, od července 2019 se mu částka zvedla o čtyři tisíce, tedy na 16 tisíc korun.

Korupční riziko

Angažmá Macka na ministerstvo nyní kritizuje organizace Transparency International, podle ní byl Macek vzhledem ke své životní situaci pro resort vysoce rizikový. „Z pohledu korupčního potenciálu představuje takový pracovník vysoké riziko, je jednodušeji vydíratelný. Je paradoxní, že člověk, co má na starosti kybernetickou bezpečnost ministerstva, je zároveň pomyslným slabým článkem,“ přiblížil analytik organizace Milan Eibl.

Policejní razie Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu v pondělí zasahovali na ministerstvu práce a sociálních věcí kvůli tendrům na IT systémy na výplatu dávek. Dosud obvinili dva lidi – náměstka pro řízení sekce ekonomické a IT Jana Baláče (ČSSD) a manažera kybernetické bezpečnosti Karla Macka. Policie je stíhá pro podezření z pletich při zadávání veřejné zakázky a kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojici hrozí až 12 let za mřížemi. Razie proběhla také ve společnosti OKsystem.

Podobně mluví také pirátský poslanec Lukáš Kolářík, který je místopředsedou sněmovního výboru pro bezpečnost. „To, že je jeden ze zadržených v insolvenci, je šokující informace. Vždyť pan Macek dluží i samotnému státu. Podle našich informací navíc police vyšetřuje možný úplatek ve výši tří milionů (o úplatku informovaly třeba Lidové noviny s odkazem na nejmenované zdroje, státní zastupitelství to ale nepotvrdilo – pozn. red.). Je to velice podezřelá situace, byť je možné, že to nemá přímou souvislost,“ řekl.

Podle opozičního zákonodárce má Macek navíc prověrku na stupeň tajné. „Zajímalo by mě, jestli o tom Národní bezpečnostní úřad věděl, a pokud ano, jak zdůvodní udělení prověrky někomu, kdo je z povahy své situace náchylný k úplatku či jinému delikátnímu chování. Nechci předjímat, opravdu stále nemáme všechny informace, nicméně to ukazuje na mnohem větší síť pochybení, než je teď patrné,“ doplnil Kolářík.

Redakce proto oslovila také Národní bezpečnostní úřad, do uzávěrky textu ale na otázky neodpověděl.

Policie Macka, který v resortu dosud působil jako šéf oddělení bezpečnosti informací a manažer pro kyberbezpečnost, zadržela kvůli podezření na machinace u veřejných tendrů na výplatu sociálních dávek. Společně s náměstkem pro ekonomiku a IT Jana Baláčem (ČSSD) čelí obvinění z pletich při zadávání veřejné zakázky a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Dvojici teď hrozí až 12 let za mřížemi.

Redakce se snažila Macka kontaktovat, ale bez úspěchu. Podobně jako Baláč byl od pondělí v policejní cele. „Oba obvinění byli ve středu policejním orgánem propuštěni na svobodu," upřesnil pro iROZHLAS.cz v SMS zprávě dozorující státní zástupce Zdeněk Matula.

K další vazbě nebyl podle Matuly důvod. „Po provedených úkonech v rámci zadržení nebyla shledána důvodná obava, že by obvinění uprchli, opakovali či dokonali trestnou činnost, pro kterou jsou stíháni, či by mařili objasňování skutečností důležitých pro trestní řízení,“ dodal.

Ve službách IT

Šéfka resortu Jana Maláčová (ANO) v úterý Radiožurnálu řekla, že úředníky postavila mimo službu. Kdo je nyní nahradí, zatím není jasné. „To je věc interních procesů ministerstva práce a sociálních věcí. Bude to rozhodnuto v příštích dnech,“ prohlásila v úterý na výjezdu po Středočeském kraji.

Obvinění manažer resortu Karel Macek | Zdroj: MPSV

Zda o dluzích svého manažera pro kyberbezpečnost Maláčová věděla, není jasné. Na aktuální dotazy zaslané skrze SMS zprávu zatím nereagovala. Server iROZHLAS.cz požádal o vyjádření také tiskový odbor resortu. Mluvčí Kristýna Křupková po několika urgencích uvedla, že ministerstvo nebude záležitost komentovat.

Před příchodem na ministerstvo Macek pracoval přes osm let v soukromé sféře. V 2007 byl ve společnosti Asseco, která v minulosti vyhrála zakázku na jeden z informačních systémů právě pro ministerstvo práce. Firma teď figurovala například v zakázce na elektronické dálniční známky.

V Assecu měl Macek podle svého profilu na LinkedInu za úkol připomínkovat software určený pro veřejnou správu. Do firmy přišel z městského úřadu v Zábřehu, odkud pochází. I tady měl na starosti IT – vedl tamní oddělení a dohlížel na veřejné zakázky. Už tehdy byl podle zveřejněných informací v pracovním kontaktu s resortem práce.

Macek absolvoval Vysoké učení technického v Brně. Do hledáčku médií se poprvé dostal v roce 2008, kdy stál jako zaměstnanec společnosti Wanemi za měsíčníkem Nezávislé zábřežské noviny. Ty hájily zájmy firmy ve sporu s obyvateli Zábřehu o vybudování teplárny.