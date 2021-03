Maláčová: Musíme omezit mobilitu v průmyslu. Mám strach, že současná opatření jsou polovičatá

Sněmovna v pátek neschválila příspěvek pro lidi v karanténě, takzvanou izolačku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ji proto v pondělí nese znovu na vládu. Probírat chce také home office nebo povinné testování ve všech firmách. „Nejhorší, co si můžu představit, je, že za několik týdnů zjistíme, že velmi tvrdý lockdown nestačil a že si to lidé budou muset prodloužit,” řekla v rozhovoru pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 11:14 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

Předsednictvo sociální demokracie v sobotu pověřilo ministry vaší strany, tedy i vás, aby na vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Navrhnete to v pondělí?

Ano. Chceme, aby se ve všech firmách začalo povinně testovat a než to bude možné, tak musíme dočasně uzavřít nebo omezit provoz v oblasti průmyslu. Asi nemusím opakovat fakt, že v průmyslu pracuje téměř 40 procent všech zaměstnanců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Celý rozhovor s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD)

A pokud ode dneška (od pondělí – pozn. red.) radikálně omezujeme mobilitu téměř ve všech oblastech života, tak z toho nemůžeme celý průmysl vynechat. Koneckonců radí nám to odborníci a myslím si, že vláda by je měla poslouchat.

Které podniky jsou klíčové pro chod státu a měly by mít výjimku?

Myslím, že je to ta kritická infrastruktura státu – výroba potravin, léků, pak energetika, vodárenství a tak dále. Je to definováno zákonem, ale je to také otázkou diskuse. Pokud přijdeme na to, že potřebujeme nějakým způsobem udržet tyto firmy v běhu, tak se na tom pojďme dohodnout.

Ale důležité je omezit v průmyslu radikálně mobilitu, než se začne povinně testovat, protože mám velký strach, že například za tři týdny zjistíme, že současná opatření nepomohla a že se jednalo pouze o poloviční řešení a že budeme muset lidem říkat: ‚Musíte to ještě chvíli vydržet‘. To je podle mě nejhorší, co by se mohlo stát. Máme nemocnice na pokraji kolapsu a skutečně musíme ochránit zdraví a odlehčit nemocnicím.

‚První krok správným směrem‘

V pátek jste psala, že pro uzavření podniků bylo tou dobou šest členů vlády, to znamená, že je potřeba ještě získat další dva hlasy. Máte je v tuto chvíli?

V tuto chvíli se připravujeme na dnešní jednání vlády. Víte, že jsme se přes víkend posunuli. Mám velkou radost, že se od pátku zahájí povinné testování pro firmy nad 250 zaměstnanců. Ale je potřeba říci, že 250 zaměstnanců má v České republice pouze 2000 firem. To znamená, že to je první krok správným směrem. Ještě jednou – pokud omezujeme mobilitu téměř ve všech oblastech života, tak...

Než začne povinné testování ve firmách, měli bychom omezit i průmysl. Jsme v kritické situaci, na jipkách dochází lůžka i personál. Ve vládě je nás už 6 s tímto názorem. Potřebujeme další dva hlasy‼️ A přes víkend na MPSV připravíme nový návrh Izolačky. — Jana Maláčová (@JMalacova) February 26, 2021

Pardon, to už jste říkala. Myslíte, že pro ten návrh je v tuto chvíli ve vládě většina?

Myslím si, že v tuto chvíli se situace od pátku nevyvinula. Ještě jedna věc, kterou jsem chtěla říct. Pokud jsme například opět přerušili školní docházku pro úplně všechny děti, tak vím, že náklady na omezení provozu v průmyslu jsou obrovské, uvědomuju si to, ale obrovské jsou také, pokud přerušíme provoz službám. A ještě větší náklady s sebou nese přerušení školní docházky.

Lidé na home office by mohli přispět potřebnějším, řekl Vystrčil. Později výrok označil za nepovedený Číst článek

Vím, že to není bezprostředně vidět, ale to, že děti už nechodí téměř rok do škol, bude znamenat pro celou společnost obrovský výpadek a myslím, že se to nedá ani časově dohnat.

Jestli dobře chápu vaše předešlá slova, tak je to šest hlasů pro schválení na vládě. Jak velkou šanci dáváte tomu, že získáte na svou stranu další dva hlasy?

To, pane redaktore, není o tom, že budeme shánět další dva hlasy, ale je dobře, že se v rámci vlády vede diskuse a že se posouváme a vyvíjíme. Minulý týden, když jsem chtěla zavádět k 8. březnu povinné testování ve všech firmách, tak to většina kolegů nepodpořila. Ale už týden poté máme alespoň konsenzus na tom, že to bude povinné od 5. března pro firmy nad 250 zaměstnanců. Pevně doufám, že těmito argumenty a názory odborníků vládní kolegy přesvědčíme.

Koneckonců celá vláda ponese zodpovědnost za tu situaci a mám strach, že současná opatření jsou skutečně polovičatá. Nejhorší, co si můžu představit je, že za několik týdnů zjistíme, že velmi tvrdý lockdown nestačil a že si to lidé budou muset prodloužit.

Izolačka a home office

Odborníci za jeden z problémů současné situace označují také nedostatečné kontroly toho, jestli lidé dodržují karanténu. Sociolog Daniel Prokop před týdnem ve vysílání Radiožurnálu upozorňoval na to, že v lednu bylo kontrolováno jen 500 ze skoro čtvrt milionu karantén. Bude vláda něco dělat i v tomto směru, aby se posílily kontroly?

Myslím, že je to žádoucí. Koneckonců kromě těch kontrol musíme přejít i k dalším opatřením. Není to například jen o testování a kontrolách, ale na dnešní vládu připravujeme také návrh na posílení home officu. Víte, že home office, který je teď doporučen, tak je využíván v mnohem menším rozsahu, než to bylo před rokem. Musíme hledat cesty, jak...

Maláčová: Příspěvek Izolačka by se mohl vyplácet už v březnu. Dosáhnou na něj i dohodáři Číst článek

Pardon, můžete být konkrétnější – co ohledně home officu budete na vládě schvalovat?

Jak do těch soukromých pracovněprávních vztahů zasáhneme. Jsou zde nápady – nerada bych to předjímala – ale například jít cestou omezení počtu lidí v kancelářích, tak jak to děláme v prodejnách, budeme o tom diskutovat.

Další věc je izolačka, dnes ji po tom pátečním průšvihu (do zákona byly nestandardním způsobem zaneseny pozměňovací návrhy poslanců, což kritizovali někteří senátoři, sněmovna nakonec návrh neschválila – pozn. red.) nesu na vládu, zítra by měla jednat sněmovna, ve středu by měl izolačku schválit Senát a měla by platit 14 dní zpětně k 1. březnu.

Pak je tam celá řada věcí jako povinné nošení roušek na pracovišti, ještě zvýšené hygienické věci... Vždycky je to o celé sadě opatření, která pak ve své kombinaci, ve svém důsledku vedou k tomu, že se nám podaří celou situaci dostat pod kontrolu.

V sobotu jste měly na twitteru zajímavou výměnu názorů s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) právě ohledně takzvané izolačky. Přemýšlela jste, jak působí na lidi v této situaci, když dvě členky vlády mají takovou debatu na sociálních sítích a všichni to online sledují?

Myslím, že to nebyl správný krok. Měly bychom tyto diskuse ponechat na jednání vlády. Důležité ale je, že máme v tuto chvíli shodu a že dnes izolačku schválíme, zítra, pevně doufám, ji poslanci podpoří. A také mám radost, že jsem se dohodla se Senátem, který bude ve středu zasedat, a snad nám izolačku tentokrát nevrátí.

Děkuji za nabídku, ale naprosto postačí, když to nebudeš blokovat. Máš obrovský podíl na tom, že si lidé musí vybírat mezi zdravím a výdělkem. — Jana Maláčová (@JMalacova) February 27, 2021

Ještě praktická věc – parametry izolačky zůstávají takové, jaké měly být? To znamená maximálně 370 korun na den?

Ne, myslím, že se za tři týdny izolačka a celá pandemická situace vyvinula. Přicházíme opět, tak jak to bylo před třemi týdny, s dalšími variantami a chceme o tom diskutovat.

Myslím, že pokud jsme minulý týden karanténu prodloužili na 14 dní a lidé budou standardně doma dva týdny, tak to znamená, že o to bude vyšší výpadek z příjmů. A proto bychom měli více diskutovat s kolegy na vládě o dalších dvou variantách. Původně se pracovalo i s částkou 500 korun na den. Je to koneckonců částka, kterou dostali živnostníci, nevidím důvod, proč by ji neměli dostat zaměstnanci.

Když se podíváte na jednotlivé technické varianty, tak 500 korun denně je v podstatě stoprocentní nemocenská, tak předkládám i tuto několikrát diskutovanou variantu, která má pro zaměstnavatele výhodu, že by byla administrativně nejméně náročná a dostali by ji kompletně proplacenou.

Dnes odpoledne budu jednat s představiteli odborářů a zaměstnavatelů, uvidíme, jak se k tomu postaví, a poté celou věc prodiskutujeme na vládě a pak oznámíme, pro kterou variantu jsme se rozhodli. Situace se za poslední tři týdny rapidně zhoršila.