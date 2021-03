Místo stoprocentní nemocenské příspěvek 370 korun. ‚Dílčí zájem převážil,’ reaguje Maláčová

Poslanci v úterý po celodenní debatě schválili příspěvek až 370 korun na den k nemocenské pro lidi k nařízení karanténě. Vládní návrh na stoprocentní náhradu mzdy dostatečnou podporu neměl kvůli odpor u části poslanců hnutí ANO. Dopadne podobně i návrh na zvýšení ošetřovného? „Na sociálním výboru se rýsuje shoda. Vypadá to, že půjdeme na 90 procent čistého,” řekla Radiožurnálu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Rozhovor Praha 10:37 3. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jste s výsledkem úterního hlasování, tedy se schválením příspěvku až 370 korun na den pro lidi v karanténě, spokojená?

Nejsem spokojená, protože jsem prosazovala stoprocentní nemocenskou. Situace je velmi vážná, kritická, v České republice máme obrovskou nakaženost, 20 tisíc mrtvých, nejvyšší denní přírůstky v celé Evropě a nemáme ani základní kalibr na boj proti pandemii, který má Evropa nebo okolní země.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou

Chtěli jsme dočasnou stoprocentní nemocenskou, abychom mohli maximálně redukovat kontakty a aby lidé nemuseli z finančních důvodů dále chodit do práce. Výsledkem je původní Izolačka. Pravice je neoblomná a myslím, že je to velká škoda.

Promiňte, ale tady nejde jen o pravici. Část poslanců ANO hlasovalo rovněž proti. Necítíte v tom vinu, že jste si to nedokázala vyjednat a prosadit předem?

Myslím, že hnutí ANO je pravice. Včerejší (úterní - pozn. red.) hlasování to opět potvrdilo. Podívejte se, myslím, že ty argumenty padly...

...ale je to váš koaliční partner.

Ano. Přesvědčoval je včera i pan premiér (Andrej Babiš, ANO - pozn. red.) a nevedlo to k tomu, aby poslanci pochopili, jak moc dočasnou stoprocentní nemocenskou potřebujeme. Bohužel pravděpodobně ke smůle náš všech.

Předloha půjde k posouzení do Senátu. Jaký vývoj tam čekáte?

Zítra (ve čtvrtek - pozn. red.) bude o tom návrhu hlasovat Senát, tak jak je to předjednané by návrh měl projít bez problémů, a měli bychom tak dokončit legislativní proces.

Izolačka jako příspěvek nemocenské + 370 Kč na 14 dní. Tohle dnes schválila Sněmovna. Ať si kdo chce, co chce, říká, je to původní vládní návrh tj. bez nároku cestovatelských karantén na izolačku. — Jana Maláčová (@JMalacova) March 2, 2021

Pojďme se vrátit ještě k tomu, o čem už jste mluvila. Proč se strany vládní koalice nedokážou domluvit, jak se postaví k takto důležitým úpravám?

To se musíte zeptat poslanců hnutí ANO - proč když máme velmi kritickou zdravotní krizi, tak přesto převáží parciální (dílčí - pozn. red.) zájem nad zájmem nás všech. Myslím, že argumentů padlo hodně i v debatě. Skutečně cílem stoprocentní nemocenské, která měla být dočasná na dva měsíce, bylo to, aby se všichni, kteří mají příznaky nebo jsou covid pozitivní, mohli izolovat.

To jsme si už řekli. Ale někteří poslanci z ANO namítali, že by mohlo dojít ke zneužívání stoprocentní dávky.

Vidíte a já se snažím vysvětlit, že v době, kdy jde o život, bychom neměli diskutovat o tom, jak zachovat výrobu. Nechci to zlehčovat, nikdo nechce poškozovat ekonomiku - ale bavme se o tom, jak maximálně izolovat kontakty. Skutečně včera ve sněmovně převážil parciální zájem nad zájmem náš všech.

Ošetřovné na 90 %?

Avizovala jste, že budete prosazovat i navýšení ošetřovného pro rodiče kvůli zavřeným školkám a školám ze 70 na 100 procent redukovaného výdělku. Máte v tomhle podporu hnutí ANO, nebo to není jisté?

Situace je brána v kontextu toho, že někteří rodiče už jsou proti své vůli šestý měsíc doma, protože jsou zavřené školy. Jsou na tom finančně biti. Asi každý politik zažívá denně desítky a stovky apelů na to, aby se otevřely školy. Logicky v těch posledních dnech a týdnech se situace natolik zhoršila, že všichni rozumí tomu, že to nejde.

Stoprocentní nemocenská? ‚Jeden z největších nezodpovědných kroků,‘ říká šéf svazu průmyslu Číst článek

Kromě toho, že to má vážné sociální a psychologické aspekty a že děti pravděpodobně to, že nebyly rok ve škole, nedoženou, tak to má extrémně negativní a zvyšující se dopady na finanční situace rodin. Proto musíme...

...rozumím, ale máte v tom podporu, nebo ne?

Pane redaktore, vysvětlím to, a pak vám hned odpovím. Proto potřebujeme ošetřovné navýšit, tak jak jsme to včera diskutovali na sociálním výboru. V tuto chvíli se rýsuje shoda, abychom ošetřovné navýšili alespoň na úroveň, která byla na jaře loňského roku.

Teď dojednáváme aspekty a z těch 70 procent hrubého půjdeme na 80 procent. Vím, že je to složité, ale v tuto chvíli se dá říct, že 80 procent ošetřovného je 90 procent čistého příjmu. Nepůjdeme na 100, ale vypadá to, že půjdeme na 90 čistého.

Máte na těch 90 procent čistého dohodnutou podporu hnutí ANO?

Ano, jak jsem říkala, na sociálním výboru se nám rýsuje shoda. Rýsuje, není to ještě definitivně potvrzené, že většina poslanců a poslankyň by chtěla jít na úroveň z loňského roku.