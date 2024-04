Vládní důchodová reforma nic neušetří, většina lidí nad 65 let nemůže pracovat, říká Maláčová

Opoziční hnutí ANO zrušilo svou účast na schůzce se zástupci vlády kvůli penzijní reformě na Pražském hradě. Podle premiéra Fialy se nejsilnější opoziční strana dohodnout nechce a nemá žádný plán reformy. „Rozumím tomu tak, že opozice nechce dělat křoví vládní koalici, která ve skutečnosti nechce diskutovat ani hledat alternativy pro své záměry,“ řekla pro Český rozhlas Plus bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (SOCDEM). Praha 18:26 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maláčová jako ministryně práce a sociálních věcí v roce 2019 podle svých slov zabránila tomu, aby se o zvyšování věkové hranice vůbec začalo diskutovat | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Reforma by podle ní měla být změnou k lepšímu či nápravou systému, což znamená, že by lidé po celoživotní práci měli takový důchod, aby si mohli poslední roky života užít. A aby se kvůli stárnutí populace nemusel zvyšovat věk odchodu do důchodu, je třeba najít nové zdroje financování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Jana Maláčová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí

„Když vláda říká, že není alternativy, tak je to velká manipulace, protože mě napadají minimálně tři, jak udržet důchodový systém financovatelný bez toho, aby se zvýšil věk odchodu do důchodu nad 65 let,“ tvrdí nynější expertka Českomoravské konfederace odborových svazů.

Jako trojici alternativ uvádí prorodinnou politiku a podporu ekonomiky, aby vyšší růst HDP pokryl nejhorší období demografického vývoje, popřípadě dofinancování důchodového systému z jiných zdrojů. K tomu přistoupily i mnohé západní země, které na důchody vynakládají ještě větší podíl HDP. A bude to podle Maláčové muset dělat i Česko.

Sama by zvolila kombinaci všech tří řešení. Najít by se v nich mohly i strany současné vládní koalice: KDU-ČSL v prorodinné politice, ODS v investicích do ekonomiky.

„ANO opisuje“

Maláčová jako ministryně práce a sociálních věcí v roce 2019 podle svých slov zabránila tomu, aby se o zvyšování věkové hranice vůbec začalo diskutovat. Právě z jejích argumentů prý dnes hnutí ANO opisuje.

Zklamání z ANO, kompromis a vyhlídka kulatého stolu s odborníky. Pavel hodnotí jednání o důchodech Číst článek

„V momentě, kdy většina obyvatel nebude schopná pracovat nad 65 let, tak to nemá smysl. Bude to stejně drahé, jen to zaplatíme z jiných systémů: z dávek, nemocenského pojištění nebo invalidních důchodů. Nic to neušetří, zvýší se administrativa a systém nebude fungovat,“ shrnuje s tím, že výsledkem by byl jen rozvrat a prohloubení pocitu nespravedlnosti.

„Kdo může, ať pracuje. Měli bychom motivovat k tomu, aby lidé pracovali co nejdéle, ale to tato vláda nedělá,“ hodnotí exministryně.

Přestože se zvyšuje věk dožití, neznamená to, že se lidé zároveň dožívají vyššího věku ve zdraví. „Moji kolegové říkali, že když se dříve jezdívalo do domovů důchodců dříve, tak tam křepčili padesátiletí senioři. Dnes jsou to lidé naprosto závislí na péči ostatních,“ zdůrazňuje.

Poslechněte si celý rozhovor výše.