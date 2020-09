‚Plytká diskuze, kde na to vezmeme.‘ ‚Impuls pro ekonomiku.‘ Jak Maláčová obhajuje ‚rouškovné‘

Koaliční lídři se dohodli na příspěvku pět tisíc pro seniory, který mají dostat ještě letos před Vánoci. Poprvé přitom o návrhu mluvila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) teprve před 10 dny. Poté schytala vlnu kritiky opozice, která ‚rouškovné‘ označila za úplatek voličům. Podle Maláčové jde naopak o „super impuls pro rozjetí ekonomiky“. Server iROZHLAS.cz sestavil přehled jejích výroků, kterými ‚rouškovné‘ bránila. Výroky Praha 8:27 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na pietním aktu za Jaroslava Kuberu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Říkáme tomu rouškovné‘

22. srpna: „V pondělí předložím na vládu jednorázový důchodový bonus ve výši 6 tisíc korun, my tomu říkáme rouškovné. Pevně doufám, že se to podaří schválit, my bychom chtěli, aby to dostali ještě letos před Vánocemi.“

Takto ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na televizi Nova poprvé oznámila, že vláda uvažuje o jednorázovém příspěvku pro důchodce. Tehdy ještě nebylo jasné, kolik přesně senioři obdrží, jakou formou jim je stát pošle a kdy peníze dostanou.

Zahájení kampaně se Šmardou

26. srpna: „Strašně mě unavuje otázka, jestli si můžeme (pozn. red: mimořádný příspěvek důchodcům) dovolit a kde na to vezmeme. To je podle mě taková hloupá, plytká diskuze, kde na to vezmeme.“

Ačkoli se hned po oznámení sesypala na ministryni vlna kritiky z řad opozičních politiků, Maláčová i několik dnů po oznámení na návrhu trvala. Záměr poslat seniorům ‚rouškovné‘ vysvětlovala pro server Aktuálně.cz tím, že senioři, mezi které patří i její rodiče, mají velmi nízké penze. Kritiku od lidí prý neslyšela.

Společně se stranickým kolegou a místopředsedou strany Michalem Šmardou ostatně tímto tématem zahájili jeho předvolební kampaň. „Jani, na Facebooku se mě lidi ptají na ty důchody. Musíme na to něco odpovědět,“ optal se Maláčové Šmarda. „Můžeš říci, že co se nedá lidem, to se rozkrade,“ odvětila ministryně vtipem.

Vidím, že slova ministryně J. Maláčové v článku na @Aktualnecz vzbudila pozornost, proto přidávám i přesný videozáznam jejích slov. Mluví o tom, že nepotkala kromě ODS kritiky 6 tisíc pro důchodce a kritizovala jako hloupou debatu o tom, kde peníze vzít. https://t.co/5s6PYGABvU pic.twitter.com/5ldpBhJuiK — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 26, 2020

‚Peníze budou chybět jinde‘

27. srpna: „Lidé, kteří celý život poctivě pracovali, se mají mít dobře. Na tom bychom měli postavit příjmy a výdaje našeho státního rozpočtu. A pak povedeme diskusi o tom, kde ušetřit.“

„Řekla jsem ještě, že bych tu otázku položila jinak: Jak je možné, že lidé, kteří celý život pracovali, nemají důchod, ze kterého se dá žít? Na to bychom se měli ptát a politici jsou placení za to, důstojný život lidem zajistit.“

Maláčová svůj postoj k ‚rouškovnému‘ vysvětlovala na konci srpna také ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. I tehdy upozorňovala na to, že výše důchodů je dlouhodobý problém, který je třeba vyřešit důchodovou reformou. Debata o mimořádném příspěvku pro důchodce se podle ní „redukovala jen na to, kde se na to vezme“. Přiznala ale, že peníze „samozřejmě budou chybět jinde“.

Koaliční shoda

28. srpna: „Dnes jsme oznámili s Janem Hamáčkem (ČSSD) a Andrejem Babišem (ANO) koaliční shodu na prosincovém příspěvku k důchodům ve výši 5 000 Kč. OSVČ, ošetřovné, Antivirus... Stáli jsme po boku všech. Důchodci jsou ale další skupina, na kterou nesmíme zapomenout. Jsem ráda, že v tomhle jsme zajedno.“

Na ‚rouškovném‘ se koaliční lídři shodli definitivně v pátek, což Maláčová oznámila na svém twitteru a premiér s ministrem vnitra na tiskové konferenci. Senioři a seniorky by tak měli letos v prosinci dostat mimořádný příspěvek k důchodu 5000 korun. Vyplacení by měl upravit zákon. Aby začal platit, musí ho schválit nejen vláda, ale i Parlament a podepsat prezident. Stát by měl na příspěvky podle Babiše vydat 15 miliard korun. Premiér dodal, že nejde o ‚rouškovné‘.

Na vánoční dárky

31. srpna: „Rozdávání mám jako ministryně práce a sociálních věcí v popisu práce, ale vše pečlivě zvažuji. Nejde jen o to, co si přeje Maláčová. O návrzích rozhoduje sněmovna.“

O příspěvku pro seniory promluvila ministryně práce a sociálních věcí také pro CNN Prima News. Důchodci podle ní mají pět tisíc korun na vánoční dárky pro vnoučata. „Myslím, že tato pobídka je super impuls pro rozjetí ekonomiky,“ řekla.

Reakce na příspěvek

Opozice návrh Maláčové kritizovala. Podle některých jde o úplatek voličům před nadcházejícími krajskými volbami.

„Kdyby se uměla paní ministryně Maláčová a pan premiér naklonovat, tak by stáli před každou volební místností a rozdávali by peníze přímo důchodcům, šli by poté cynické logice, my vám peníze - vy nám hlasy,“ řekla například v Otázkách Václava Moravce předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

To ale premiér odmítl. „Žádná korupce, žádný úplatek,“ opakuje Babiš.

Opozice považuje páteční koaliční rozhodnutí za předvolební gesto. Kabinet podle ní zapomíná na jiné ohrožené skupiny, například na samoživitelky. Vadilo jí ale také to, že současná vláda prohlubuje schodek státního rozpočtu. „Připomíná mi to předvolební generátor náhodných čísel, nikdo neříká, kde se ty peníze vezmou, kdo to zaplatí,“ řekl pro tn.cz poslanec Martin Kupka (ODS).