Maláčová: Abychom systém ufinancovali, musíme změnit daně. Chci zapřáhnout velké a silné

Důchodci by si od ledna měli přilepšit v průměru až o 900 korun. Vyplývá to z vládního návrhu, o kterém budou ve středu jednat poslanci. Zvýšení bude o 180 až 200 korun nad zákonnou valorizaci. Částka se má podle předlohy připočítat k procentní výměře každého důchodu. Kde stát vezme na důchody peníze, popisovala ve vysílání Radiožurnálu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Rozhovor Praha 9:27 10. července 2019

Důchody se zvyšují ze zákona každý rok - jde o takzvanou zákonnou valorizaci. Letos to povinné zvýšení vychází zhruba na 700 korun. Důchodcům tedy přidáte nad zákonnou valorizaci asi 200 korun. Například Piráti říkají, že vládní rétorika je matoucí. Jak byste to nazvala vy?

Není matoucí, dáváme zhruba těch 200 korun nad zákonnou valorizaci. Přesné částky budeme znát na konci léta. Myslíme si, že je potřeba seniory chránit před chudobou. Víte, že i když se v minulých letech důchody rekordně navyšovaly, tak nám přesto rostl počet seniorů ohrožených chudobou. Zejména sociální demokracie se snaží přidat seniorům, co to jde.

Pokud poslanci zvýšení důchodů schválí, výdaje státu na důchody by tak v příštím roce poprvé překročily hranici půl bilionu korun. Kde na to vezmete peníze?

Sociální demokracie dlouhodobě mluví o tom, že budeme muset zahájit důkladnou diskusi o tom, jak změnit daňový mix…

Takže ještě nevíte?

Peníze na příští rok jsou v návrhu státního rozpočtu zajištěny. Ale dlouhodobě, protože naše společnost stárne, a bude potřeba stále více peněz nejen na důchody, ale také na sociální služby a zdravotní systém. Bude proto potřeba změnit daňový mix, protože v tuto chvíli se ukazuje, že máme větší inkaso daní od fyzických než právnických osob. A když se podíváme do okolních států, například do Rakouska nebo Německa, tak tam daňový systém vypadá úplně jinak.

Takže abychom zvládli výzvy 21. století, tak budeme muset začít debatovat o tom, jak změnit daně, abychom celý systém ufinancovali. Koneckonců je to i jeden z bodů, který řeší naše komise pro spravedlivé důchody.

Jak byste vy navrhovala upravit daňový mix?

Myslím, že je špatně, když máme 85 procent daňových příjmů ze spotřeby nebo z práce. Já bych chtěla více zapřáhnout velké a silné. Nemyslím si, že by nejvíce měli platit daně občané nebo malé firmy, živnostníci, ale opravdu ti velcí a silní.

Sociální demokracie dlouhodobě mluví například o zavedení sektorové daně nebo bankovní daně. Velké nadnárodní korporace by se měly více než doposud podílet na finančním systému.

Jak jste daleko s přípravou důchodové reformy?

V tuto chvíli diskutujeme třetí úkol ze čtyř. Už jsem několikrát avizovala, že sociální demokracie má na základě diskusí v důchodové komisi jasno.

Já mám připraven návrh důchodové reformy a v září, kdy v důchodové komisi doběhne ta čtvrtá oblast, tak bych ho chtěla představit nejdříve v koalici a potom i na parlamentní půdě.

Abychom dva roky před plánovanými parlamentními volbami poslali náš návrh důchodové reformy do legislativního procesu.

Už dva roky platí v Česku zastropování důchodového věku, hranicí je 65 let. Délka dožití se prodlužuje, jak říká i expertní skupina vašeho úřadu. Stále tedy trváte na tom, že věkovou hranici pro odchod do důchodu zvyšovat nebudete?

Přesně tak. Pokud budu ministryní práce a sociálních věcí, tak zvyšovat věk odchodu do důchodu nebudu. Je sice pravda, že se zvyšuje délka dožití našich občanů, ale nezvyšuje se věk, kdy jsou lidé bez zdravotních obtíží. Takže v tuto chvíli to nepřipadá v úvahu.