Důstojníci se nechali najmout na dosažení ‚intimních cílů‘ Nečasové. Nebýt jí, zůstali bezúhonní, píše soud

Není pochyb o tom, že tři nejvýše postavení důstojníci zpravodajské služby pomohli mocné milence premiéra dosáhnout jejích intimních cílů. V odvolacím rozsudku v kauze Jany Nečasové a zpravodajců tak soud vysvětluje, proč někdejší šéfku premiérova kabinetu potrestal. Soudce Richard Petrásek také zopakoval, že bývalý premiér Petr Nečas u hlavního líčení nemluvil pravdu, aby svoji dnešní manželku ochránil. Server iROZHLAS.cz rozsudek zveřejňuje. Praha 6:00 9. června 2019

„Je osobou, od které se trestná činnost všech ostatních obžalovaných odvíjí, která byla organizátorkou veškeré trestné činnosti, bez jejíž účasti by spoluobžalovaní i nadále zůstali bezúhonnými,“ napsal do odvolacího verdiktu soudce Městského soudu v Praze Richard Petrásek. Vysvětlil tak, proč bývalé šéfce kabinetu zpřísnil trest. Server iROZHLAS.cz pravomocný rozsudek ke kauze, která zapříčinila pád vlády Petra Nečase, získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Kompletní dokument níže publikuje.

Jana Nečasová (dříve Nagyová) v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce Ondreje Páleníka, Milana Kovandu a Jana Pohůnka. Zařídili pro ní sledování tehdejší manželky premiéra Petra Nečase. Jeho milenka a zároveň nejbližší spolupracovnice tak chtěla uspíšit jeho rozchod. Kartářka ji totiž přesvědčila, že Nečasova tehdejší manželka má milence.

Jana Nečasová se však zároveň bála, že její poměr s premiérem prosákne na veřejnost, proto také nechala sledovat dva zaměstnance úřadu vlády: měla podezření, že o jejím románku vynesou informace.

Prvoinstanční soud kvůli nezákonnému sledování Janu Nečasovou a zpravodajce potrestal za zneužití pravomoci podmíněnými tresty v rozpětí 18 měsíců až dvou let. Rozdal pětileté zákazy činnosti. A to se státnímu zástupci Rostislavu Bajgerovi zdálo být málo. Nečasová se podle něj totiž dopustila závažného jednání: zneužila postavení na Úřadu vlády a blízkosti k premiérovi k osobnímu prospěchu.

‚Nízké pohnutky‘

„Činila tak, z velmi ‚nízkých pohnutek‘, a to získat informace o soukromí Nečasovy tehdejší manželky, které by mohla využít ve svůj prospěch, v rámci osobního poměru udržovaného s Petrem Nečasem, a dále z obavy před spekulacemi novinářů,“ cituje odvolací rozsudek z odvolání státního zástupce.

V případě prvoinstančních trestů pro zpravodajce vadilo Bajgerovi následující: „Soud nevzal v potaz, že trestná činnost byla spáchána v podstatě třemi nejvýše postavenými důstojníky zpravodajské služby. Obžalovaní byli ve funkcích, kdy to měli být právě oni, kdo budou prioritně dbát na zákonnost činnosti Vojenského zpravodajství.“

Výměna soudkyní Nečasová a zpravodajci si nejdříve u Obvodního soudu pro Prahu 1 vyslechli dva osvobozující verdikty. Případ měla na starost Helena Králová, jejíž verdikty ale zrušil odvolací městský soud. Podle něj Králová nelogicky hodnotila důkazy a nekriticky akceptovala obhajobu.

Nadřízený soud jí nakonec případ odebral, protože podle něj nebyla schopna dovést případ k rozsudku, který by bylo možné schválit. Kauzu pak u prvoinstančního soudu dostala na starost soudkyně Pavla Hájková, která na rozdíl od kolegyně všechny obžalované potrestala.

Králová rozhodovala i ve větvi takzvaných trafik, kvůli níž dokonce čelila kárné obžalobě. Nadřízení soudkyni vyčítali náhlou změnu na zákonnost odposlechů v případu. Kárný senát ale nakonec došel k závěru, že šlo o nedorozumění a soudkyni nepotrestal.

Jana Nečasová se zase v odvolání ohradila proti tomu, že prvoinstanční soud neuvěřil klíčovému důkazu v její prospěch. Výpověď někdejšího premiéra a jejího dnešního manžela Petra Nečase považoval za nepravdivou. Nečas v tiskovém vyjádření z června 2013 těsně po zásahu policie na úřadu vlády před televizními kamerami řekl, že o sledování své tehdejší manželky zpravodajci nikdy nerozhodl ani o něm nebyl informován, a že pokud se to opravdu stalo, považuje to za zásadní pochybení.

Při výpovědi před soudem pak ale tvrdil něco jiného: prvotní podnět ke sledování přišel právě od něj kvůli prověřování nebezpečí týkajícího se jeho rodiny. A právě ke změněnému tvrzení se podle Jany Nečasové měl obvodní soud přiklonit.

„Je těžko představitelné, aby soud přikládal větší váhu mediálnímu prohlášení než výpovědi svědka před soudem. Žádný zákon neukládá zákaz nepravdivého prohlášení pro média. Rozhodující pro věc jsou jeho výroky před soudem,“ argumentovala v odvolání Nečasová.

Prvoinstanční soud podle ní také pochybil, když vycházel z její výpovědi na policii krátce po zatčení, místo výpovědi před soudem. V přípravném řízení Nečasová vypověděla, že požádala o sledování manželky tehdejšího premiéra, aniž by o tom věděl. Před soudem ale výpověď změnila tak, že s Nečasem ladila: o sledování měl někdejší premiér požádat sám.

Zákoník Marie Terezie

Tehdejší šéfka kabinetu rozpor v odvolání vysvětlila obrovským tlakem po zatčení. „Pokud je výslech pod vlivem spánkové deprivace a pod hrozbou uvalení vazby považován za věrohodnější, než u hlavního líčení, vrací nás to zpět do měkčí podoby trestního zákoníku Marie Terezie se soft verzí útrpného práva…V přípravném řízení uvedla, že to Nečasovi řekla, až když přišly nějaké výsledky a fotografie. Svou první výpovědí se rozhodla chránit blízké osoby, kolegy a především nejbližšího člověka,“ cituje pravomocný rozsudek z odvolání Nečasové.

Městský soud ale její argumenty neuznal, naopak upozornil, že změna výpovědi je účelová: po propuštění z vazby Nečasová a další aktéři případu svoje výpovědi sladili. „A to není důvodem, aby obvodní soud hodnotil výpověď Nečasové před obvodním soudem jako věrohodnější, než její výpověď z přípravného řízení, v které se k oběma zažalovaným skutkům z části doznala,“ argumentuje předseda odvolacího senátu.

Nečasová podle něj obrátila, aby se vyhnula trestu a pomohla dalším obžalovaným, jenže její výpověď podle odvolacího rozsudku jasně vyvrátily další důkazy, například odposlechy: „Jednoznačně potvrzují správný závěr obvodního soudu, že obžalovaní chtěli vyhovět mocné milence premiéra.“

Účelové prohlášení

Městský soud také rozcupoval odvolací námitku Nečasové týkající se výpovědi jejího dnešního manžela. „Jde o zcela nevěrohodné a účelové prohlášení, učiněné ve snaze pomoci své manželce – obžalované vyhnout se odsouzení.“ Výpověď někdejšího šéfa vlády podle odvolacího soudce Petráska vyvrací jednak odposlechy, jednak sama výpověď Nečasové z přípravného řízení.

Pravdivé je tak podle soudu naopak prohlášení před novináři po zásahu na úřadu vlády. „Z hlediska důkazní hodnoty má oproti výpovědi svědka před obvodním soudem logicky výhodu v tom, že v době vydání tiskového prohlášení svědek netušil, že bude v budoucnu sloužit jako důkaz proti Nečasové, a na rozdíl od své výpovědi před obvodním soudem neměl možnost jeho obsah předem konzultovat s ní ani dalšími obžalovanými,“ vysvětluje odvolací soud.

Není podle něj pochyb, že Nečasová nezákonné sledování premiérovy tehdejší manželky po zpravodajcích požadovala a ti jí i přes jasné porušení zákona vyhověli. „Závěr obvodního soudu, že spoluobžalovaní se nechali najmout tehdejší Nečasovou milenkou za účelem dosažení jejích intimních cílů, je podle odvolacího soudu sice poněkud expresivní vyjádření, avšak v zásadě vyplývající z provedených důkazů,“ poukazuje soudce Petrásek.

Požadavku státního zástupce nakonec vyhověl a všem zpřísnil tresty. Nečasová jako organizátorka odešla s tříletou podmínkou a desetiletým – maximálním – zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy. Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let.

Hrozí jí vězení

Pro Nečasovou, jak uvedl její advokát Eduard Bruna, znamená pravomocný rozsudek velké ohrožení. Před soudem totiž stojí kvůli údajnému vyzrazení utajované informace BIS lobbistovi Ivu Rittigovi a také kvůli podplácení poslanců příslibem lukrativních funkcí plus krácení daní z dárků. Bruna upozornil, že kdyby jí byť v jedné z těchto kauz soud potrestal, znamenalo by to pro ni vězení.

Proti rozhodnutí ve zpravodajské větvi může Nečasová podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ani ona, ani potrestaní zpravodajci tak však dosud neučinili. „Nic tady zatím není, mají ale ještě dost času,“ uvedla mluvčí obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová. Na podání dovolání mají aktéři případu dva měsíce od doručení pravomocného rozsudku.