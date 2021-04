Richterová vytkla poslankyni ANO sundaný respirátor. ‚Jen bonzujete a pomlouváte,‘ reagovala Pastuchová

Poslankyně hnutí ANO Jana Pastuchová se účastnila středečního zasedání sněmovního výboru pro zdravotnictví bez nasazeného respirátoru. Po poznámce Olgy Richterové (Piráti), která na sundaný respirátor poukázala, se Pastuchová omluvila. Přidala ale dotčenou reakci na adresu místopředsedkyně Pirátů, kterou nařkla z pomlouvání a bonzování. „Jste mimo realitu, už vás mám dost,“ řekla Richterové. Praha 20:02 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlevo poslankyně Jana Pastuchová (ANO) a vpravo pirátská poslankyně Olga Richterová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Richterová na schůzi připomněla, že stále platí nařízení povinného nošení respirátoru ve vnitřních prostorách i pro očkované. Poslankyně Pastuchová seděla na schůzi dlouhou dobu bez nasazeného respirátoru, jak bylo možné sledovat na živém přenosu z jednání.

Svrčinová: Otevření obchodů na začátku května je stále ve hře, výdejní okénka jsou problém Číst článek

Omluva s poznámkou

Po připomenutí od Richterové si respirátor hned nasadila a přihlásila se k faktické poznámce. „Omlouvám se, že jsem si teď nevzala respirátor, byla jsem na toaletě a teď jsem si ho nasadila,“ začala Pastuchová omluvou, navázala však rozčileným projevem namířeným proti Richterové.

„Přijde mi, že nás tady úkolujete, jako pro svoji diplomovou práci, validními studiemi. Nevím, co tady studujete. Proboha běžte už někam do praxe,“ vyzvala místopředsedkyni Pirátů. „Jedete na svém počítači, co vám píše PR (oddělení pro styky s veřejností, pozn. red.) za otázky. Pokládáte nám otázky, které sem vůbec nepatří. Jste absolutně mimo realitu. Už vás mám dnes trochu dost,“ řekla Pastuchová a pokračovala dalšími výtkami na adresu Richterové.

„Sama relevantní odpověď neumíte, umíte jen pomlouvat, bonzovat. Teď mě napadnete, že jsem si nenasadila roušku. Ano, neměla jsem ji, byla jsem na toaletě. Tak mě tady nenapadejte,“ rozhořčila se poslankyně ANO. „Vyprošuji si napadání vašich pirátských stran. Už mě opravdu nebavíte,“ zakončila Pastuchová.

Symbolický význam

Pastuchové se zastala předsedkyně výboru Věra Adámková (ANO): „Kolegyně Pastuchová je po dvou očkováních a pokaždé, když jsem se na ní podívala, tak pila,“ řekla Richterové. Jak je však poznat ze záznamu jednání, Pastuchová opravdu neměla nasazený respirátor od doby, kdy dorazila na schůzi.

24 otázek ke covidu-19: pozitivní test u školáka, dezinfekce respirátoru či budoucnost Sputniku V Číst článek

Richterová po projevu poslankyně Pastuchové dodala, že jí šlo pouze o princip dodržování pravidel. „Snažila jsem se ve vší slušnosti upozornit, že prostě od 14 hodin, kdy začal výbor, paní Pastuchová neměla respirátor. Byl to dlouhý čas v kuse. Má to i symbolický význam. Ať jsme v jakémkoli zdravotním stavu, každý ten respirátor nasazený musíme mít,“ uvedla.

Povinnost zakrytých úst respirátorem ve vnitřních prostorách budov stále platí i pro osoby, které již podstoupily očkování. Aktuální nařízení vlády neudává výjimku ani pro potřeby konzumace jídla či nápojů, pokud se tak neděje u stolu ve stravovacím zařízení. Současná podoba nařízení platí do neděle 2. května.