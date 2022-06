‚Čekáme na rozhodnutí soudu.‘ Advokát Jany Peterkové se odvolal proti zastavení odvolacího řízení

Jana Peterková se už odvolala proti poslednímu rozhodnutí Městského soudu v Praze v kauze šíření falešných informací o očkování proti covidu. Informaci serveru iROZHLAS.cz potvrdil její advokát Norbert Naxera, který tento záměr dopředu avizoval. Peterková šířila lživé informace o tom, že v pečovatelském domě v Měšicích zemřelo po očkování proti covidu několik lidí. Nařídil jí omluvu sociálnímu zařízení a úhradu 250 tisíc korun. Praha 15:00 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Peterková na demonstraci proti protikoronavirovým opatřením 1. ledna 2021 | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia

„Ano, proti rozhodnutí soudu jsme už podávali odvolání. Naše argumenty jsou pořád stejné,“ potvrdil serveru iROZHLAS.cz advokát Jany Peterkové Norbert Naxera.

Podle něj teď nezbývá než čekat, až soud v celé věci znovu rozhodne. „A to se nedá říct, kdy se to přesně stane. Soud nemá žádné lhůty. A vzhledem k tomu, že je léto, soudy pracují pomalu,“ vysvětlil advokát Peterkové s tím, že rozhodnutí může padnout v řádu měsíců.

Doteď se tedy Peterková vyhýbá následkům, které lednový rozsudek Městského soudu v Praze stanovuje. I když avizovala, že konkrétní videa na svých sociálních sítích smaže, rozhovor s Václavou Vondráčkovou, ve kterém lživé informace opakuje, je možné na jejím facebookovém účtu stále dohledat.

Ani dalším rozhodnutím soudu by se ale celá kauza nemusela uzavřít. V případě, že soud opět potvrdí své předchozí verdikty, plánují se Naxera s Peterkovou odvolat ještě jednou. „Ještě se dá odvolat k soudu vyššího stupně. To je vrchní soud,“ dodal advokát s tím, že to by byl případně další krok.

Zmeškání a nezaplacení

Peterková má podle lednového rozsudku Městského soudu v Praze uhradit pečovatelskému domu v Měšicích nedaleko Prahy 250 tisíc korun, omluvit se mu za šíření lživých informací o tom, že v sociálním zařízení došlo k úmrtí několika lidí po očkování proti koronaviru a také smazat videa, kterými na sociálních sítích lži šířila.

Soud vynesl v celé věci takzvaný rozsudek pro zmeškání, a to proto, že se Peterková k líčení na začátku roku vůbec nedostavila. Proto dal soud automaticky za pravdu žalobci, tedy pečovatelskému domu. Odvolací řízení Peterkové pak soud v polovině května zastavil pro nezaplacení soudního poplatku.

Podle Naxery ale soud v této věci pochybil, když zaslal výzvu k uhrazení soudního poplatku příliš brzo.

„Zaslal ji v době, kdy ještě podané odvolání nebylo řádně odůvodněno, protože je ustálenou soudní praxí, že povinnost zaplatit soudní poplatek nevzniká, dokud odvolání či jiné podání účastníků řízení není projednatelné, což v té době nebylo. Soud měl Janu Peterkovou vyzvat, aby odvolání doplnila, případně odůvodnila, a teprve po tomto doplnění měla začít běžet lhůta pro zaplacení soudního poplatku. Místo toho soud zaslal obě výzvy najednou,“ popsal důvody svého nového odvolání Naxera.

Mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig v reakci pro server iROZHLAS.cz pouze uvedl, že soud postupuje podle občanského soudního řádu. „V případě, že účastník řízení s rozhodnutím soudu nesouhlasí, je na něm, aby případně využil opravné prostředky,“ odpověděl stručně redakci.

Odhalené lži

Žalobu na Peterkovou podal provozovatel pečovatelského domu v Měšicích u Prahy, konkrétně společnost Antonia senior services.

Peterková totiž na základě údajného svědectví zaměstnankyně domova Václavy Vondráčkové ve videích na sociálních sítích tvrdila, že v pečovatelském domě zemřelo kvůli očkování proti koronaviru několik seniorů a u dalších se výrazně zhoršil zdravotní stav.

Ve videích navíc mluvila o tom, že se v pečovatelském domě měly falšovat úmrtní listy seniorů, kteří podle Peterkové měli zemřít po vakcinaci.

Pravda byla ale taková, že senioři v té době ještě nebyli proti koronaviru z důvodu nedostatku vakcín vůbec očkováni. Domov se kvůli videím Peterkové stal terčem nenávistných reakcí. Situaci řešil třeba i starosta obce Měsice Martin Čacký. Ten například zjistil, že zmiňovaná pracovnice už v domově dávno nepracovala.