‚Nikdo z nás není nad zákon.‘ Část politiků odsuzuje násilí u soudu s Peterkovou, zváží možná opatření

Soud s dezinformátorkou Janou Peterkovou přerušila potyčka jejích příznivců s vězeňskou službou. Dva vylomili dveře do soudní síně, skandovali: hanba a gestapo, až před nimi musela soudkyně prchnout do bezpečí. „Zákon jsme my!" křičely desítky lidí na chodbě soudu. Politici jejich chování v soudní budově kritizují. „Nikdo z nás není nad zákon," vzkazuje ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN. reakce Praha 11:46 31. 5. 2023 (Aktualizováno: 12:20 31. 5. 2023)

Soudkyně kráčí rychlým krokem chodbou pražského městského soudu. Chrání jí jeden příslušník justiční stráže. „Utekla, nemá na to koule. Hanba. Mr*ko jedna zku*vená. Svi*ě soudkyně,“ křičí na ní dav, který krátce předtím vylomil jedno křídlo dveří soudní síně.

Atmosféra u soudu s Janou Peterkovou byla během úterý divoká. Justiční stráži musela dokonce přispěchat na pomoc policie. „Máme vaše dr*ky, to se vám všechno vrátí. Jste nahraný,“ varovala žena členy pořádkové jednotky v taktických vestách, kteří později bránili vstup do jednací síně.

Soud dnes musel přerušit jednání v případu bývalé novinářky Jany Peterkové. Její podporovatelé vylomili dveře do soudní síně, zasahovala justiční stráž. Soud na Praze 2 měl projednávat její odvolání v případu šíření poplašné zprávy.

Část politiků se proti takovému chování lidí v soudní budově ostře ohradila. „Nikdo z nás není zákon a nikdo z nás není nad zákon. Podobné excesy ukazují, jak blízko je od lživého nebo nenávistného slova k násilnému činu,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS jednal ještě během úterý se šéfem vězeňské služby Simonem Michailidisem. Zároveň oznámil, že se násilím v budově soudu a případnými opatřeními proti podobným incidentům bude zabývat vláda na středečním zasedání.

Proti podobnému násilí se postavil i předseda lidovců Marian Jurečka: „Pro všechny platí pravidla a zákony! Nikdo si nemůže dovolit takové jednání! Takové jednání nelze omlouvat, ani tolerovat!“

A podobně mluvil i exministr spravedlnosti, dnes europoslanec Jiří Pospíšil z TOP 09. „Ohrožení soudkyně davem příznivců paní Peterkové zcela odsuzuji. Toto je hranice, kterou nikdo nesmí překročit. To, co z nás dělá fungující západní zemi, je vláda práva a jeho vymahatelnost. A žádná skupinka fanatiků, která se pasuje do role zákona, na tom nic nezmění,“ uvedl.

Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Jakub Michálek z Pirátů to označil za akt chuligánství. „Demokracie je velmi křehká a extremisté, kteří na ni útočí, by měli nést následky jako každý jiný výtržník,“ poznamenal.

Podle člena zmíněného výboru Ondřeje Koláře z TOP 09 není jednání příznivců Peterkové jakkoli ospravedlnitelné. „Jedním ze znaků svobodné společnosti je respekt k právnímu státu a nezávislost soudů. Pokud je lítý dav ochoten vzít útokem soudní místnost, nesmí existovat slitování. Spravedlnost není a nesmí být v rukou ulice,“ upozornil.

„Případy zásahů proti institucím se evidentně stávají rizikem, které by bylo velmi nerozumné a krátkozraké jakkoli bagatelizovat,“ varovala Lucie Potůčková, členka sněmovního ústavně právního výboru ze STAN.

Předseda výboru Radek Vondráček z ANO věří, že v budoucnu už se něco podobného nebude opakovat. „Jednou ze zásad soudního řízení je jeho veřejnost. Vtrhnutí do jednací síně je ale naprosto proti všem pravidlům. Je to něco nového a na soudu na to nebyli připraveni. Náš právní řád má k dispozici nástroje, aby byl tento incident vyšetřen a účastníci vedeni k odpovědnosti,“ zdůraznil.

Vladimíra Jesenská, místopředsedkyně výboru z SPD, k tomu pouze dodala: „Ke včerejšímu dění mohu konstatovat, že nesouhlasím s jakýmkoliv protiprávním jednáním.“

