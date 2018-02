Vildumetzová už bude jen poslankyní. Funkci karlovarské hejtmanky opustí do konce roku

Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová z hnutí ANO v budoucnu rezignuje na svou funkci. Zůstane jen poslankyní. Uvedla to na čtvrtečním jednání karlovarského krajského zastupitelstva s tím, že funkci opustí nejpozději do konce tohoto roku. Informovala o tom Česká televize. Vildumetzová je současně i předsedkyní Asociace krajů ČR, odchodem z kraje tak o funkci přijde. Karlovy Vary 13:49 22. 2. 2018 (Aktualizováno: 14:08 22. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlovarská hejtmanka a poslankyně z hnutí ANO Jana Vildumetzová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jana Vildumetzová ve čtvrtek zdůraznila, že vždycky odmítala kumulace funkcí, ale po svém zvolení se chtěla rozmyslet, který post si vybere. Od listopadu tak byla naplno hejtmankou i poslankyní.

Hejtmani, radní i náměstkyně. Poslanci z ANO i přes nelibost vedení hnutí dál kumulují funkce Číst článek

„Budeme o tom teď hovořit s koaličními partnery. Hodně projektů je rozdělaných a některé věci bych v nějakém stadiu ráda předala. Je to o to složitější, protože, pokud budu ukončovat funkci hejtmanky, budu ukončovat i pozici šéfky asociace krajů. Ten termín, který jsem řekla koaličním partnerům, je maximálně do konce roku. Ale předpokládám, že to bude daleko dříve. To je opravdu nejzazší termín," řekla novinářům.

Čas na rozmyšlenou

„Obě funkce v žádném případě vykonávat nebudu,“ prohlašovala ještě na začátku listopadu hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, která se do Poslanecké sněmovny dostala díky preferenčním hlasům.

Na konci loňského listopadu ale otočila a uvedla, že si ponechá křeslo hejtmanky i poslankyně, vzdá se ale podle svých slov hejtmanského platu.

„Chci během nějakého období nejprve zjistit, jestli jsem vůbec časově schopná obě pozice zastávat," uvedla tehdy Vildumetzová.

Celostátní výbor ANO na začátku loňského listopadu rozhodl, že by si jeho hejtmani měli vybrat pouze jednu funkci. Sám šéf hnutí Andrej Babiš se nechal slyšet, že s kumulací funkcí nesouhlasí.

Vildumetzová v Karlovarském kraji kandidovala do sněmovny na 4. místě za hnutí ANO, do dolní komory ale vstoupila prvního místa - přeskákala i lídra kandidátky, ministra dopravy v Sobotkově vládě Dana Ťoka.

Jana Vildumetzová V letech 2006-2013 starostka Horního Slavkova na Sokolovsku a členka ODS v letech 2008-2014. V komunálních volbách 2014 za ODS neúspěšně kandidovala do zastupitelstva Karlových Varů. Od prosince 2014 do listopadu 2016 byla náměstkyní ministra vnitra ČR. Od roku 2015 je členkou hnutí ANO a po krajských volbách na podzim 2016 se stala hejtmankou Karlovarského kraje a předsedkyní Asociace krajů ČR. V říjnových volbách do Poslanecké sněmovny získala poslanecký mandát.