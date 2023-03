Inaugurační ceremoniál je prakticky hotový, ladíme už jen detaily, říká budoucí kancléřka Vohralíková

Přesně za týden bude mít Česko oficiálně nového prezidenta po Miloši Zemanovi. Devátého března složí zvolený Petr Pavel slavnostní slib, podepíše inaugurační listiny a získá prezidentské pravomoci. Jak je ceremoniál připraven, popsala pro Radiožurnál Jana Vohralíková z týmu zvoleného prezidenta Petra Pavla. Rozhovor Praha 10:24 2. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Vohralíková nová kancléřka prezidenta Petra Pavla | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je ceremoniál už úplně připraven, nebo se budete se stávajícím kancléřem Vratislavem Mynářem ještě scházet?

My se sejdeme ještě jednou příští týden na generální zkoušku. Ale jinak se zdá, že všechny hlavní věci jsou připraveny. Teď už ladíme opravdu jenom detaily.

Hradní tým se stále tvoří, není to otázka dnů. Se současnými zaměstnanci prezidentské kanceláře budu mít individuální schůzky, popisuje Jana Vohralíková

Na té vaší první schůzce jste Vratislava Mynáře požádala o několik dokumentů a také informací. Jedním z těch požadovaných podkladů byly i závěry auditu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Dostala jste je?

Mám předběžné zprávy NKÚ s tím, že kancelář prezidenta k nim poslala připomínky. Závěrečnou zprávu NKÚ ještě nemám, ale ona nebyla ani vydána.

A co z těch předběžných zpráv vyplývá?

Já bych to teď nechtěla komentovat. Jsou tam věci, které se snažili vypořádat s těmi svými připomínkami. Ale uvidíme, čekám na tu konečnou zprávu.

Petr Pavel dřív řekl, že by chtěl na Hradě udělat další audit. Do jeho jmenování by se to ale nestihlo. Bude nový prezident trvat na dalším prověřování NKÚ, nebo ne? Je to už jasné?

My jsme se domluvili, že si počkáme na závěry NKÚ. Zároveň prováděla audit podle informací, které jsem dostala od pana kancléře Mynáře, ještě jedna soukromá společnost. Na ty závěry se také podíváme a pak se domluvíme, kde jsou případná bílá místa, na která by bylo dobré se podívat dalším auditem.

Takže další audit vyloučen není?

Ne, není vyloučen.

Petr Pavel řekl, že v prezidentské kanceláři na Hradě nebude úřadovat, dokud nebude mít jistotu, že v ní nejsou odposlechy. Pracujete už nějak na prohlídkách a zabezpečení Pražského hradu?

V tuto chvíli nemůžeme na něčem pracovat, protože Petr Pavel se ujme úřadu až 9. 3. a i já vlastně začnou být oficiálně vedoucí Kanceláře Hradu až 9. 3. V každém případě se musí kanceláře připravit, bude se tam malovat a dělat další úpravy a pak teprve budou kontroly proti odposlechům.

Společně s novým prezidentem začne úřadovat, taky jeho kompletní tým. Budete nějak měnit organizaci a strukturu prezidentské kanceláře? Řekli jste, že navíc oproti tomu současnému stavu zavedete odbor vnitrostátní politiky. Budete měnit něco dalšího?

Včera jsem dostala informace o tom, které pozice budou uvolněny. Takže ty dohady, které máme dneska s lidmi, kteří byli zveřejněni, že budu pracovat pro pana prezidenta, tak ty máme kde zaměstnat s tím, že ano, určitě budeme měnit organizační strukturu. Na tom se bude chvíli pracovat, protože to se nedá dělat jako změna pro změnu, ale určitě k nějakým změnám dojde.

A jak to bude se současnými zaměstnanci prezidentské kanceláře? Na co se mají připravit? Budete si každého nějak speciálně zvát, prověřovat?

Prověřovat bych tomu určitě neřekla. Já v každé pozici, ve které jsem začínala, tak jsem začínala tím, že jsem měla individuální rozhovory se všemi řediteli a vedoucími a pak i společnou schůzku se všemi zaměstnanci. Tak to určitě udělám taky tady.

Máte už představu o tom týmu, který s vámi nastoupí na Hrad, je už kompletně poskládán?

Ne, určitě ne. Ten tým se tvoří a určitě se ještě bude tvořit. To není otázka dnů.

Co bude první, co začne Petr Pavel v úřadu řešit? Máte už nějakou představu? Vláda teď třeba spěchá se schválením nižší červnové valorizace důchodů. Už třetím dnem proti tomu bojuje opozice ve sněmovně.

Pan prezident celý tento měsíc stále něco řeší. Ona tam přestávka vlastně nikdy nebyla. Ale vypadá to, že ano, že pokud zákon o důchodech projde Poslaneckou sněmovnou a následně Senátem, tak to bude první věc, kterou pan prezident bude řešit.

Máte už nějakou představu o tom, jak bude celý ten inaugurační ceremoniál vypadat?

Ano, ta představa už je kompletní. Začne společnou schůzí poslanecké sněmovny a senátu ve Vladislavském sále. Potom bude pokračovat pozdrav z balkonu pana prezidenta, protože zveme veřejnost, aby přišla jak na Hradčanské náměstí, tak na třetí nádvoří. Následovat bude číše vína, kde zahraje Spirituál kvintet a celý ten slavnostní den bude zakončen ekumenickou modlitbu v katedrále a Dvořákovým Te Deum.