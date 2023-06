Snížení rozpočtu Hradu neovlivní prezidentovy cesty, potvrdila kancléřka. Reorganizace čeká Hrad i Lány

Poslanci ze sněmovního rozpočtového výboru schválili rozpočet Kanceláře prezidenta republiky na příští rok, hospodařit má se 421,7 miliony korun, což je o deset milionů korun méně než za letošní rok. „My máme velkou výhodu, že máme dvě příspěvkové organizace, takže můj úkol teď je maximálně zoptimalizovat jejich řízení,“ komentuje rozpočet Hradu na Radiožurnálu vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková. Praha 17:45 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský hrad bude v roce 2023 hospodařit s téměř 422 miliony korun (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozpočtový výbor sněmovny vám definitivně přiklepl téměř 422 milionů korun do rozpočtu na příští rok. Odpovídá rozhodnutí poslanců vašemu očekávání?

Čekali jsme tuto částku, protože od ministerstva financí jsme dostali pokyn, abychom rozpočet nastavili na tuto částku, a tak jsme to také udělali.

Po osmi letech. Zemanem odmítaní akademici získají profesuru na konci června, potvrdil Hrad Číst článek

Přesto je to ale o 10 milionů korun méně proti letošnímu roku. Bude to znamenat, že budete muset přistoupit k úsporám?

Máme velkou výhodu, že máme dvě příspěvkové organizace (Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány, pozn. red.), takže můj úkol teď je maximálně zoptimalizovat jejich řízení. Tím můžeme svým způsobem rozpočtu pomoci. Určitě to bude znamenat úspory, ale pro mě to znamená spíše optimalizaci a zefektivnění.

To znamená, že přímo Kanceláře prezidenta republiky se úspory spíše nedotknou?

Dotknou se všeho. Ale neříkám tomu úspory. Úspora to je z pohledu státního rozpočtu, ale to, co musím udělat, je zoptimalizovat chod tak, aby se potřebné věci pokryly, ale zároveň aby se nevyhazovaly peníze z okna.

Mě zajímá, jak se to dotkne aktivit prezidenta Petra Pavla? Miloš Zeman v závěru svého mandátu například už necestoval do zahraničí. Naproti tomu Petr Pavel má aktivit množství, ale přesto musíte 10 milionů ušetřit, tak si pokládám otázku, zda to nemůže ohrozit jeho plány?

Myslím si, že určitě nemůže. Ve chvíli, kdy dostaneme toky financí pod kontrolu, a to i v souvislosti s oběma příspěvkovými organizacemi, tak to plány ohrozit nemůže.

Plánovaná reorganizace

Znamená rozhodnutí rozpočtového výboru, že tedy už přistoupíte k reorganizaci, kterou jste avizovala?

Reorganizace nesouvisí s tou celkovou částkou, ta souvisí s rozpočtovým opatřením, kde jsem žádala rozpočtový výbor, aby mi povolil přesun 43 lidí ze Správy Pražského radu do Kanceláře prezidenta republiky. Mimochodem jde o jedno ze zefektivňujících opatření, protože se vedení sjednotí.

A ta druhá část byla vytvoření devíti pracovních míst v odborech prezidenta republiky, protože klíčové odbory kolem prezidenta byly v minulém období poddimenzovány. Vzhledem k aktivitám, které vyvíjí pan prezident, tři lidi v odboru zahraničním, tři lidi v odboru protokolu, na tiskovém a v bezpečnosti opravdu nestačí.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dotkne se reorganizace i fungování Lán?

Určitě ano. Pokud jde o Lánský zámek, tak ten patří pod Správu Pražského hradu a tím, že je nový ředitel správy, tak bude na něm, jak si zoptimalizuje Lány. Teď fungují ve velmi úsporném režimu, protože jsme s panem prezidentem zatím neměli čas rozhodnout, jak budeme Lány využívat.

A pokud jde o Lesní správu Lány, tak té se reorganizace v tuto chvíli netýká, protože lesní správa má úplně jiný účetní i personální systém. Do konce roku proto musíme nejprve vysoutěžit systémy, aby byly kompatibilní s těmi, který používáme tady na Hradě.

Původně jste reorganizaci plánovala už od 1. června, to se nestihlo. Platí 1. červenec jako nové datum?

Bude to od 1. července.

A znamená měsíční zpoždění pro reorganizaci nějaký problém?

Situaci to určitě komplikuje, protože kolegové hlavně ve věcných odborech prezidenta republiky mají domluvené nástupy lidí, kteří budou pracovat v posílených odborech. Tam určitě nastane zpoždění. Zároveň současní ředitelé sedí na původních pozicích a spravují agendy, které v budoucnosti mít nebudou. Takže komplikace to je, ale jsem ráda, že to prošlo a že se pohneme dál.