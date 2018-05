Zkoumali jsme ho 3 dny jako 'no name' pacienta, říká člen lékařské komise, která vyšetřovala Janouška

Byl členem osmičlenné komise, díky jejíž zprávě se již Roman Janoušek zřejmě nevrátí do vězení. Podle neurochirurga Pavla Otruby nebyla shoda lékařů stoprocentní, nakonec se ale přiklonili k závěru, že další pobyt za mřížemi lobbistův zdravotní stav neumožňuje. Podle Otruby byl Janoušek kvůli vyšetření tři dny hospitalizován ve Fakultní nemocnici Olomouc, lékař odmítá jakékoliv tlaky na komisi, lobbistu prý brala jako obyčejného pacienta. Rozhovor Olomouc 6:00 3. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Janoušek, soud | Foto: Filip Jandourek

Jak znalecký posudek týkající se pana Janouška vznikal?

Přednosta soudního lékařství má pověření pana ředitele, aby vytvořil ústavně znaleckou komisi, kam byli přizváni různí specialisté: neurochirurg, neurolog, psycholog. Každý dal svůj objektivní nález na doktora Janouška. Potom z toho vznikl posudek. Logisticky vše zařizoval Ústav soudního lékařství.

Tam sepsali závěrečnou zprávu?

Ano. Celý jejich tým ji dával dohromady, všichni z komise se ale museli shodnout na jejím závěrečném znění. To je konsenzus jejích osmi členů nebo kolik nás tam bylo. Ti řeknou: se závěrem zaslaném soudu my všichni souhlasíme. Každý má právo říct svůj názor, to je jako porota u amerického soudu.

Nebylo koho přehlasovávat

Hlasovali jste?

Nehlasovali, v tomto případě byla jakási shoda, takže nebylo třeba někoho přehlasovávat. Samozřejmě každý má jiný názor, někdo by byl tvrdší, někdo měkčí, ale musíte udělat jeden závěr, pod který se všichni podepisují, že souhlasí. Je to společný postup, nedělá to jediný člověk, to je hloupost.

Panovala tedy skutečně shoda?

V tomhle případě nikdo nebyl zásadně proti, nikdo nebyl ani stoprocentně pro. Každý má svůj vlastní názor, každý lékař vám řekne trošičku něco jiného, ale musí se z toho udělat výstup, nějaký kompromis. A ten musel zároveň jednoznačně odpovědět na položené otázky. Těžko jsme si mohli říkat možná, kdyby; chtělo se po nás ano/ne, to je těžké. Museli jsme sladit neurologický a neurochirurgický pohled, ty rozhodly. Psycholog pouze dodal aktuální stav. Nakonec jsme se shodli na znění ne.

Odseděl si rok a čtvrt Podle komise, jejímž byl Otruba členem, by se Janoušek za mříže neměl vracet. „Lze konstatovat, že klinický stav (...) a riziko těžkého poranění mozku (...) neumožňuje odsouzenému výkon trestu, aby nebyl ohrožen život a jeho zdraví,“ citovala z jejího posudku Česká televize. Soud na jeho základě do tří týdnů rozhodne, zda lobbistovi promine zbytek trestu za sražení ženy v opilosti. Janoušek si má za úmyslné sražení ženy při dopravní nehodě odpykat 4,5 roku vězení, zatím si odseděl zhruba rok a čtvrt. Trest mu byl přerušen ze zdravotních důvodů, muž si už dříve opakovaně stěžoval na zdravotní komplikace po operacích hlavy. Od roku 2016 je lobbista invalidou. Opilý lobbista v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté byl dočasně propuštěn na svobodu. Brněnský krajský soud loni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Vy sám jste se přikláněl k jakému résumé?

Ne já, komise. Můj názor nebyl důležitý.

Takže z pohledu neurologie a neurochirurgie není pan Janoušek schopen pokračovat ve výkonu trestu?

Obecně se asi ví, že podstoupil nějaké operace. Neurochirurg tedy musel stav zhodnotit z pohledu chirurgického, neurolog zase z pohledu neurologického.

Byl hospitalizován

Hodnotili jste lékařské zprávy, nebo jste pozorovali přímo pana Janouška?

Pan Janoušek u nás byl tři dny hospitalizován.

Jak často dáváte podobně závažná stanoviska, která někomu mohou pomoci z vězení?

Je to spíše výjimečné, spíše řešíme posudky kvůli žádostem o odškodnění, ať už jsou to pracovní úrazy, škodní záležitosti v rámci vyřizování pojišťoven. Žádosti o přerušování výkonu trestu jsou výjimečné.

Stav věznění opravdu neumožňuje

Můžete vyloučit jakýkoliv vnější vliv na rozhodování komise?

My jsme tady pana Janouška měli hospitalizovaného, prováděli jsme potřebná vyšetření, ať už zobrazovací, nebo elektrofyziologická, a hodnotili jsme jeho současný zdravotní stav. Hodnotili jsme ho, jako by přišel „no name“ pacient z ulice. Na základě těchto vyšetření a toho, co v nich bylo nalezeno, je klinický a zdravotní stav takový, že opravdu nedovoluje pobyt ve vězení. Jsou tam určité zdravotní komplikace k tomu vedoucí. Měli jsme zprávy lékařů z Prahy, četli jsme, komentovali jsme je, máme na ně vlastní názor, ale chtěli jsme ho mít tady na pozorování a podrobná vyšetření během těch třech dnů. A na jejich základě jsme se nemohli rozhodnout jinak.

Je šance, že se zdravotní stav pana Janouška zlepší?

To už je moc konkrétní.

Jak moc pana Janouška jeho zdravotní stav omezuje v jeho běžném životě?

To se opět ptáte na moc konkrétní věci, pochopte, že to nemohu komentovat.