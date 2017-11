Roman Janoušek nechce zpět do vězení. Kvůli zdraví požádal o další přerušení

Roman Janoušek se nechce vrátit do vězení, kam má nastoupit na konci listopadu. Soud požádal o další přerušení výkonu trestu kvůli zdraví. Rozhodnout o jeho žádosti by se mělo do 14 dnů.

