Janoušek nenastoupil do vězení kvůli vážným zdravotním komplikacím, oznámil jeho advokát

Lobbista Roman Janoušek k výkonu trestu nenastoupil ze zdravotního důvodů, nachází se v akutní lékařské péči, řekl jeho advokát Lukáš Trojan. Doplnil, že Janoušek prostřednictvím právních zástupců komunikuje o svém zdravotním stavu s vězeňskou službou. Lobbista byl v roce 2012 odsouzen za to, že autem porazil ženu, do vězení měl po přerušeném trestu nastoupit do nedělní půlnoci.

Brno 15:27 27. listopadu 2017