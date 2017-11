Janoušek by se nemusel vrátit do vězení. Podle soudu mu v odpykání zbytku trestu brání zdravotní stav

Janoušek nastoupil do vězení v roce 2014 poté, co soud rozhodl o trestu za nehodu z roku 2012, kdy opilý porazil autem ženu a z místa ujel. I přesto, že se loni svůj případ pokoušel znovu otevřít, nepodařilo se mu to.

Za mřížemi si i tak ze svého čtyřapůlletého trestu odseděl pouze rok a půl. Trest mu soud přerušil na jaře 2016, důvodem byl špatný zdravotní stav.

Janoušek žádá o přerušení trestu na rok. Soud mu rozhodnutí pošle příští týden Číst článek

Původně měl Janoušek nastoupit do vězení znovu příští týden. "Žádá opět o přerušení na rok," sdělila ve středu serveru iROZHLAS.cz mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová. Momentálně je však možné, že k ničemu takovému nedojde.

Do vězení lobbista nastoupil v roce 2014, soud ho potrestal za nehodu z roku 2012, kdy v Praze-Michli opilý naboural do vozu a ujel. Když Janouška jeho řidička dohonila, stoupla si před jeho vůz a chtěla bouračku řešit. Janoušek proti ní nejdříve dvakrát popojel, když blikla zelená, ženu porazil a ujel.

„Pokud byl odsouzenému Romanu Janouškovi výkon trestu odnětí svobody přerušen již celkově na dobu jednoho a tři čtvrtě roku, během které nedošlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu natolik, aby byl schopen výkonu trestu, není podle názoru soudu namístě rozhodovat o dalším přerušení výkonu trestu odnětí svobody,“ zní podle ČT rozhodnutí Krajského soudu v Brně.

Soud nicméně doplnil, že neočekává zlepšení Janouškova zdraví do té míry, aby si mohl odsedět zbytek trestu. „Soud má za to, že prognóza jeho zdravotního stavu nepředpokládá zlepšení natolik, aby odsouzený mohl v dohledné době být schopen vykonat zbytek uloženého trestu odnětí svobody, jehož výkon byl v minulosti opakovaně přerušen.“

Ve středu uvedl krajský soud v Brně, že nebude Janouškův zdravotní stav konzultovat s vězeňskými lékaři a sám rovnou rozhodne. Prodloužení přerušení nyní zamítl, připouští ale, že vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu existuje možnost lobbistovi trest prominout.

Radiožurnál oslovil s žádostí o vyjádření k rozhodnutí soudu Janouškova advokáta Lukáše Trojana. Ten se odmítl vyjádřit vzhledem k tomu, že je vázán mlčenlivostí. "Soud zamítl další prodloužení přerušení výkonu trestu odnětí svobody," sdělila Radiožurnálu asistentka předsedy soudu a tisková mluvčí Eva Sigmundová.