Janoušek je invalida. Soud mu otevřel cestu k upuštění od zbytku trestu, rozhodne se o něm v Brně

Roman Janoušek je od chvíle, kdy nastoupil do vězení, dosud nejblíže prominutí zbytku trestu. Potvrzuje to usnesení Krajského soudu v Brně, z něhož vyplývá, že loni se lobbista oficiálně stal invalidou. Soudce Daniel Plšek prostudoval dva posudky, na základě nichž konstatoval, že Janouškův zdravotní stav se od prvního přerušení trestu zhoršuje. O upuštění od zbytku trestu měl rozhodnout Městský soud v Praze, nakonec se tak ale stane v Brně. Brno 11:50 5. 12. 2017 (Aktualizováno: 13:56 5. 12. 2017)

„Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 80 procent a den vzniku invalidity byl stanoven k 30. 3. 2016. Odsouzenému byl výkon uloženého trestu odnětí svobody poprvé přerušen 9. 3. 2016, tedy před téměř rokem a tři čtvrtě, a během této doby se jeho zdravotní nezlepšil, spíše se zhoršuje,“ uvádí na Janouškovu adresu usnesení Krajského soudu v Brně z 15. listopadu, které získal server iROZHLAS.cz.

Soudce Plšek před více než dvěma týdny rozhodoval o Janouškově žádosti o přerušení výkonu trestu na další rok. Nakonec mu nevyhověl, zároveň ale politickému podnikateli, jak sám sebe opakovaně v minulosti tituloval, otevřel cestu k úplnému upuštění od zbytku trestu za sražení ženy v opilosti.

Janoušek za něj dostal 4,5 roku, za mříže nastoupil v listopadu 2014 a zůstal tam do března 2016. Od té doby mu soud trest dvakrát přerušil kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Nepříznivý vývoj

Trest soud lobbistovi přerušil kvůli komplikacím po operaci hlavy. Podle nejnovějšího soudního dokumentu se od té doby Janouškův zdravotní stav zhoršuje. „V současné době, po jednom a tři čtvrtě roku po proběhlé operaci odsouzeného, je více než zřejmé, že se zdravotní stav odsouzeného nevyvíjí příznivě ve smyslu toho, aby tento mohl v dohledné době výkon trestu odnětí svobody znovu nastoupit,“ píše soudce Plšek.



Při rozhodování měl k dispozici dvě lékařské zprávy: jednu neurologickou a další neurochirurgickou. „Po prostudování obou výše citovaných znaleckých posudků a dalších lékařských zpráv týkajících se odsouzeného má soud za to, že prognóza jeho zdravotního stavu nepředpokládá zlepšení natolik, aby odsouzený mohl v dohledné době být schopen vykonat zbytek uloženého trestu odnětí svobody, jehož výkon byl v minulosti opakovaně přerušen,“ konstatuje soud.

Upuštění od trestu

A jednoznačně uvádí, že vzhledem ke špatným prognózám je na místě zvažovat upuštění od zbytku trestu. „Přerušení výkonu trestu odnětí svobody by mělo být časově ohraničeným úsekem nutným právě k tomu, aby se zdravotní stav odsouzeného ustálil natolik, že bude schopen zbytek uloženého trestu odnětí svobody v budoucnu vykonat,“ vysvětluje soudce Plšek. Tuto podmínku však podle něj Janoušek nesplňuje.



Klíčová věta usnesení zní: „Zdravotní potíže odsouzeného jsou totiž takového rázu, že nemají být řešeny postupem ve smyslu § 325 odst. 1 trestního řádu, ale spíše postupem ve smyslu § 327 odst. 3 trestního řádu.“

Co říká zákon Soud může upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku, jestliže odsouzený byl nebo má být

a) vydán do cizího státu nebo předán cizímu státu podle části páté hlavy druhé zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, nebo

b) vyhoštěn. Nedojde-li k vydání odsouzeného do cizího státu, k jeho předání nebo k vyhoštění podle odstavce 1, anebo vrátí-li se v těchto případech vydaný, předaný nebo vyhoštěný, rozhodne soud, že se trest odnětí svobody nebo jeho zbytek vykoná. Soud může upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku též tehdy, zjistí-li, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou životu nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní. Proti rozhodnutí podle odstavce 3 je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Příslušná pasáž trestního řádu uvádí následující: „Soud může upustit od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku též tehdy, zjistí-li, že odsouzený onemocněl nevyléčitelnou, životu nebezpečnou nemocí nebo nevyléčitelnou nemocí duševní.“ A to je podle soudu evidentně Janouškův případ.

Nerozhodne Praha, ale Brno

Lobbista už ostatně o upuštění od trestu požádal. Původně o něm měl rozhodovat Městský soud v Praze, jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, verdikt padne v Brně. „Celou záležitost bude řešit Brno, vše jsme jim poslali,“ potvrdila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Informaci potvrdila také mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová. "Zdejší soud obdržel spisový materiál od Městského soudu v Praze a aktuálně provádí procesní úkony ve věci – evidence a seznámení se přípisem Městského soudu v Praze," uvedla.

Případný verdikt o upuštění od trestu však zřejmě nevynese Plšek. „Je to normálně podle kolečka, jde o novou věc, která připadne novému soudci,“ uvedla Sigmundová.

Janoušek se nicméně do rozhodnutí o upuštění od zbytku trestu měl vrátit do vězení, ovšem neučinil tak. Podle jeho advokáta je v lékařské péči. Brněnský krajský soud tak musí rozhodnout také o vydání příkazu k dodání odsouzeného do výkonu trestu.



Janoušek v březnu roku 2012 v Praze v opilosti naboural do auta vietnamské ženy a od nehody ujel. Řidička ho dohonila, když zastavil na červenou. Vystoupila a postavila se před Janouškův automobil a chtěla s ním situaci vyřešit.

Lobbista proti ní nejdříve dvakrát popojel, potom ale na zelenou šlápl na plyn, ženu porazil a ujel. Janoušek původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu. Nakonec ale dostal trest za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.