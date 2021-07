Praha 1 ukončila problematickou správu horského areálu pro děti. ‚Chyb si nejsem vědoma,‘ říká šéfka

O dětský rekreační areál v Jizerských horách se starala 17 let. V květnu ji ale majitel areálu - městská část Praha 1 - hodil přes palubu. Nahradit ji má nově vzniklá příspěvková organizace. „Oni si rozhodli,“ nechce končící správkyně Irena Mühlová verdikt komentovat, vyjádřit se nechce ani k pochybnostem ohledně hospodaření. Politici se dohadují, co bude s areálem dál. Původní zpráva Praha 6:17 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Oni si rozhodli o tom, že to bude příspěvková organizace,“ okomentovala stroze Irena Mühlová svůj konec | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Horský areál v Janově nad Nisou patří městské Praze 1. O jeho dvě části - školu v přírodě a vilu Oáza - se už léta stará Irena Mühlová. První zmíněnou spravuje od června 2004, druhou dostala o osm let později na starost firma Saarland, kde Mühlová působí jako jednatelka.

Praha 1 zapůjčí takzvaný Rybářský domeček na Kampě Skautskému institutu, schválili radní Číst článek

Nyní ale končí. Městská část se totiž v květnu rozhodla, že se o areál bude starat nově vzniklá příspěvková organizace. Jejího ředitele chce zastupitelstvo vybrat co nejdříve, aby mohl v září nastoupit do funkce.

„Oni si rozhodli o tom, že to bude příspěvková organizace,“ okomentovala stroze Mühlová svůj konec pro server iROZHLAS.cz.

Problémy nevidí

Nechtěla reagovat na problematické body svého fungování u Nisy. „Neplacení poplatků, nedodání seznamu skutečně ubytovaných osob s vyúčtováním, zatajování informací, nezveřejnění smluv v registru, neplnění povinnosti uzavírat smlouvy jménem Prahy 1. Ty správce uzavíral sám za sebe,“ vyjmenoval výtky vůči Mühlové opoziční zastupitel městské části a šéf kontrolního výboru David Bodeček (Piráti).

Praha 1 nenašla Arenbergerovy nemovitosti kvůli chybě v rodném čísle. Je i ve smlouvě o převodu bytu Číst článek

Jeho tvrzení podepírají i dokumenty, které server iROZHLAS.cz prostudoval. Syn správcové podle nich navíc využívá byt Prahy 1 o ploše 80 metrů čtverečních v jedné z janovských budov za měsíční nájemné dva tisíce korun. „To není ani polovina nájemného v našich sociálních bytech,“ kritizuje Bodeček.

Správkyně Mühlová však žádné problémy nevidí. „Heleďte se, já si žádných pochybení, co se týká mé osoby, nejsem vůbec vědoma. A navíc pan Bodeček tady vůbec nebyl, areál vůbec nezná a nikdy areál nenavštívil,“ hájila svou práci. Její slova podle ní potvrzují audity, které se v Janově dělaly v uplynulých letech.

Na doplňující dotazy už ale reagovat odmítla. „Víte co, já o tom opravdu nebudu hovořit. Moje činnost končí a já k tomu opravdu už nemám co dál říct,“ snažila se hovor ukončit.

Šest milionů za rok...

Jeden z auditů si městská část nechala vypracovat letos v březnu. Závěr? Pro městskou část bylo podle něj obtížné nahlížet pod pokličku fungování areálu. Problematická byla kontrola ekonomické efektivity, obsazenosti i toho, zda budovy skutečně slouží hlavně školám.

„Víte co, já o tom opravdu nebudu hovořit. Moje činnost končí a já k tomu opravdu už nemám co dál říct.“ Irena Mühlová (končící správkyně areálu v Jizerských horách)

Provoz horského areálu navíc podle auditu loni vyšel městskou část na 6,5 milionu korun. A to byl po většinu roku prázdný kvůli koronaviru. „Z toho byly hrazeny mzdové náklady personálu včetně všech odvodů a daní a vyúčtovaných záloh na provoz,“ stojí ve zprávě z auditu, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Součástí byly i odměny pro správce. Za objekt Škola v přírodě dostala Mühlová skoro 2,469 milionu, za vilu Oáza pak firma Saarland inkasovala 1,452 milionu korun.

...a přes milion z Antiviru

Na další peníze si Mühlová a její firma přišly přes programy, které měly podpořit podnikatele postižené pandemií koronaviru. V rámci Antiviru jim přišlo na konto více než milion korun, jak vychází z odpovědí ministerstva práce, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Poslanci dosud neschválili podobu kurzarbeitu. Maláčová proto chce znovu prodloužit Antivirus Číst článek

Právě k tomuto tématu měl směřovat další dotaz na Mühlovou. Proč žádala o vládní podporu, když fungování areálu platila městská část. „Už nic, už nic, na shledanou,“ nenechala ani položit otázku a zavěsila telefon.

Jak to bude s financováním areálu po zřízení příspěvkové organizace, zatím není jisté. Podle místostarostky a radní pro školství Evy Špačkové (ODS) by provoz neměl vyjít dráž než doposud. „Zařízení pro děti nevydělávají. To je prostě bonus, který dětem poskytujeme,“ uvedla k tomu.

Dohady o auditu

Právě zřízení příspěvkové organizace ovšem rozděluje radní Prahy 1. Třeba podle Bodečka je za zřízením příspěvkové organizace snaha o zametení problémů pod koberec. Řešení podle něj navíc nedoporučila dva roky stará ekonomická analýza.

„Říká, že by nebylo dobré zřídit příspěvkovou organizaci, dokud nebudou dostatečně zanalyzované postupy z minulosti,“ přiblížil zastupitel. K hloubkovému auditu se ale podle něj městská část zatím nemá. „Vědí, že je to průšvih, proto audit dělat nechtějí,“ dodal.

Arenbergerovy nemovitosti jsme nenašli kvůli chybě v rodném čísle, vysvětluje radní Votoček z Prahy 1 Číst článek

Podle místostarostky Špačkové ale mohl celou záležitost vyřešit sám Bodeček, když vykonával funkci radního pro majetek. „Pokud zjistil nějaké nesrovnalosti, tak se ptám, co činil. On akorát řekl, že chtěli ukončit smlouvu s paní Mühlovou, ale nepředestřel plán B. Ukázalo se, že jedni to chtějí prodat, druzí to chtějí dát svým kamarádům na pronájem, nebo to pronajmout dlouhodobě,“ tvrdí Špačková.

Příspěvkovou organizaci podle ní městská část zvolila hlavně proto, že jednu školu v přírodě už stejným způsobem provozuje. „Nejlepším východiskem pro něco nového je zřízení příspěvkové organizace. V harmonogramu máme, že vznikne během července,“ řekla Špačková.

Končící správkyně už do konkurzu na nového šéfa areálu nezasáhne. Nevyloučila však, že štěstí zkusí někdo z jejích rodinných příslušníků. Například syn, který využívá zmíněný byt.

„Já jsem o tom s nikým nehovořila. Nevím, zda se přihlásí můj syn, to byste se museli zeptat jeho. A to nevím, jestli s vámi o tom bude chtít hovořit,“ uvedla odměřeně.