'Olympijskej výbor je třeba pokrátit,' psal Jansta v SMS. Chtěl zasahovat do rozdělování dotací

Janstu a Boháče policie prověřuje kvůli porcování takzvaného neinvestičního programu číslo 3, uvedl server Aktuálně.cz a informaci Radiožurnálu potvrdil sám Miroslav Jansta. Z programu resort školství vyplácí peníze sportovním organizacím, tedy třeba České unii sportu nebo Českému olympijskému výboru.

Z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout, vyplývá, že Jansta věděl ještě předtím, než zasedala expertní komise, která měla dotace posuzovat, že Česká unie sportu dostane dotaci 48 milionů korun.

Dotační aféra se rozrůstá. Policie obvinila špičky České unie sportu Janstu a Boháče Číst článek

Janstovi to napsal 7. 2. 2017, tedy den před první zasedáním komise, v SMS přímo Jan Boháč, člen komise a zároveň tajemník České unie sportu. „Z programu III MŠMT se plánuje pro ČUS jen 48 mil jako loni. Zítra tam v 9 jdu na komisi. Snad přijde i Karel Bauer. Sokoli dostanou zase skoro stejně jako my a ČOV nás zválcuje všechny,“ píše Boháč Janstovi.

Tím podle policie Boháč porušil pravidla, informace neměl vůbec pouštět dál. Ještě ten večer Jansta na to konto psal SMS náměstkyni na školství Simoně Kratochvílové. „Největší organizace přece nemůže mít 48 milionů korun,“ stojí ve zprávě.

Krátit by se podle něj mělo jinde - třeba u Českého olympijského výboru. „Tam se to musí udělat politicky, tam jako my jsme největší, my to nepotřebujem na centrum ale olympijskej výbor je třeba pokrátit, já nechci proti Jirkovi (zřejmě Jiří Kejval, předseda ČOV, pozn. red.) nasazovat, ale tam má být na zajištění olympiády a ne nějaký český olympijský výbor, na to má dost sponzorů že jo. My potřebujeme zajišťovat servis celý republice a to jsme my a Sokol, Sokol míň, ale sokolka by měla dostat když tak z tý desítky, nebo z něčeho,“ psal Jansta Kratochvílové.

„Jo, tak já jdu ještě zavolat Břízovi (bývalý šéf odboru sportu na ministerstvu školství Zdeněk Bříza, pozn. red.) a Karlovi. Díky nashle,“ odpověděla tehdejší náměstkyně Kratochvílová.

„Česká unie sportu obdržela usnesení o zahájení trestního stíhání právnické osoby. Usnesení je mj. založeno na předpokladu, že byly činěny kroky k navýšení zdrojů pro správu majetku ČUS a zajištění sportovní činnosti, což ovšem odpovídá stanovám ČUS. Mělo údajně dojít k neoprávněnému navýšení prostředků na provoz ČUS ve výši několika milionů korun. Právní konstrukce hovoří o návodu, pokusu a pomoci k vyjmenovaným trestným činům. ČUS je stíhán spolu s dalšími konkrétními fyzickými osobami, jejichž jména s ohledem na dikci zákona nelze uvést. Veškerá sdělená obvinění odmítáme, neboť všechny kroky byly dělány v souladu s právními předpisy ČR a ve prospěch sportu, sportovců a členů ČUS. Věříme, že se vše v průběhu vyšetřování vysvětlí a potvrdí se zákonnost jednání zástupců sportu směrem k příslušným státním institucím. “ Prokop Beneš (obhájce České unie sportu)

I z těchto SMS policie dovozuje, že se Jansta angažoval v rozdělování dotací a tlačil na to, jakým způsobem mají být peníze v tomto programu rozděleny. Co dalšího má policie v ruce se policie zatím neví.

Komise nakonec zvedla peníze pro českou unii sportu a naopak snížila dotace pro olympioniky. Oproti podkladovému materiálu, který dostala expertní komise od úředníků ministerstva, nakonec komise rozhodla, že unie sporu získá místo 48 milionů 60 milionů a Český olympijský výbor místo 64 milionů jen 50.

Radiožurnál hovořil s Karlem Bauerem, předsedou klubu jachtařů, který v té komisi také seděl a policie ho kvůli tomu vyslýchala. Změny vysvětluje tím, že dotace v té podobě, co je navrhli úředníci ministerstva, byly nesmyslné a komise tam byla od toho, aby to změnila.

Komise ale zasedala poprvé, nebyly jasně daná kritéria, jak se dotace mají počítat a byl tam poměrně dost velký prostor pro „vlastní výpočty“.

Jansta komunikuje jen přes svého advokáta. Ten Radiožurnálu řekl, že Jansta ani Boháč věc zatím nekomentovali. Advokát české unie sportu Propok Beneš sdělil, že unie veškerá obvinění odmítá a že zvažují stížnost.

Policie obvinila kvůli sportovním dotacím šéfa České unie sportu Miroslava Janstu a generálního sekretáře Jana Boháče. Kromě toho stíhá i Českou unii sportu. Ve stejné kauze byl dříve obviněn dnes už bývalý přeseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Toho detektivové zatkli 3. května při rozsáhlé razii. Společně s ním figuruje v případu i Simona Kratochvílová, někdejší náměstkyně na ministerstvu školství.

Zatím se neví, V policejním obviněni není vysvětleno, zda měl Jansta z údajného ovlivňování dotace sám pro sebe prospěch a není tak jasné, kde policie vidí hranici mezi lobbingem a nepřípustným ovlivňováním dotace.