Japonsko vydalo českým úřadům čínského dvojnásobného vraha. Na útěku byl od roku 1998

Japonsko vydalo do Česka čínského státního příslušníka odsouzeného českými soudy za dvojnásobnou vraždu. Hledaný člověk spáchal vraždu v roce 1998, a hned poté utekl do Číny. Oznámil to ve středu mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka na webu úřadu.

