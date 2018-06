Šéfka Aktipu vzdělání má, opravil se Kubek. ‚Byť vzbuzuje podezření o opaku,‘ říká šéf komory

Vedoucí centra Aktip Jarmila Klímová atestace z psychiatrie má, kopie dokumentů se našly v archivu České lékařské komory v Praze 2. Serveru iROZHLAS.cz to sdělil předseda komory Milan Kubek. Opravil tak svoje dřívější vyjádření o tom, že Klímová komoře doklady o svém vzdělání nedoložila. Sama šéfka poradenského centra spekulace o svém vzdělání odmítá. Praha 12:01 13. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek a šéfka Aktipu Jarmila Klímová | Foto: Český rozhlas Šárka Ševčíková; Fotobanka Profimedia/ MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Paní doktorka, byť ta její prohlášení vzbuzují podezření, že asi vůbec doktorka není, tak opravdu vystudovala Lékařskou fakultu v Plzni, je psychiatr a má I. i II. atestaci z psychiatrie. O to víc člověka zaráží to, co prohlašuje,“ řekl serveru iROZHLAS.cz prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.

V reportáži České televize Kubek v neděli prohlásil, že komora nemá „žádný doklad o tom, že by (Klímová) měla atestaci z psychiatrie“.

„Mé prohlášení, že v registru České lékařské komory nejsou doklady o atestacích, nebylo úplně přesné. Na stránkách to opravdu není, ale v evidenci v Okresní komoře Praha 2 kopie těch dokladů jsou. Vycházel jsem z toho, co bylo dostupné ve veřejném seznamu na internetu,“ upravil teď své vyjádření Kubek.

V ČLK je už mnoho let

„Během 24 hodin došlo k dvěma naprosto protichůdným vyjádřením pana prezidenta,“ reagovala ve středu dopoledne na Kubkovo prohlášení Klímová, která je podle svých slov členkou komory už delší dobu. „Již dávno, již dávno, už je to mnoho let,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz. Její vyjádření redakce sháněla od úterního odpoledne.

Podmínkou pro členství v ČLK je vystudovaná lékařská fakulta v Česku nebo jiná lékařská fakulta uznaná ministerstvem zdravotnictví.

Centrum Aktip, které Klímová vede, nechvalně „proslavil“ dokument České televize Infiltrace. S centrem pak zahájila ČLK šetření. „Dostali jsme podnět z ministerstva zdravotnictví. Na základě našich poznatků jsem to podání osobně rozšířil ještě na další lékaře, kteří v tom figurují. V současnosti lékařská komora prošetřuje čtyři lékaře, kteří jsou spojeni s centrem Aktip, které ovšem není zdravotnickým zařízením,“ řekl redakci Kubek.

Problém se vzděláním

V dokumentu Inflitrace: Obchod se zdravím figurantce - herečce - Ivaně Lokajové terapeutka Lenka Krutilová řekla, že je možné změnit DNA nebo „vykadit“ rakovinu. „Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel normálně přísahám vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu Krutilová.

Právě terapeutka Aktipu Krutilová měla na konci května problém s proklamovaným vzděláním. Na webu se prezentovala jako absolventka psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvčí fakulty na twitteru ale upozornil, že Krutilová studium v letech 1988–2018 neabsolvovala.