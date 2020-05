Druhou fázi chytré karantény spustíme v září, uvedla Rážová. 200 milionů míří hlavně na nábor personálu

S odchodem Romana Prymuly z ministerstva zdravotnictví k 30. květnu druhá fáze chytré karantény nezačne. Bude to až mnohem později v září. Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová, pod níž bude projekt nově spadat. Uvedla také, že náklady ve výši 200 milionů korun pokryjí především provoz, personální posílení, nebo vznik nového odboru pro hrozby pro veřejné zdraví. . Praha 9:04 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička Jarmila Rážová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr Adam Vojtěch řekl, že nová chytrá karanténa vyjde asi na 200 milionů korun. „Příliš novinek tam není. Většina peněz půjde na personální posílení krajských hygienických stanic, které hrají v trasování a udělování karantény stěžejní roli. Další část peněz půjde na zajištění činnosti spojené s testováním, nebo na přijetí 17 lidí na ministerstvo zdravotnictví, kteří budou pracovat na posuzování rizika vzniku zdravotních hrozeb,“ vysvětlila Rážová povahu nákladů na projekt chytré karantény. Hygienické stanice má tak v následujících týdnech posílit až 140 lidí.

Investice společně se vznikem nového odboru pro hrozby pro veřejné zdraví mají podle Rážové zvýšit připravenost Česka na krizové stavy podobné stávající epidemii. Jako důležitou vnímá také spolupráci se státní organizací Nakid zajišťující provoz doplňkových nástrojů jako aplikace eRouška nebo vzpomínkových map.

Druhá fáze

Roman Prymula uvedl, že po jeho odchodu z ministerstva zdravotnictví k 30. květnu začne druhá fáze chytré karantény. Podle hlavní hygieničky tomu tak ale nebude. Přijde pouze postupný přechod a rozvolnění asistence ze strany armády. „Bude to pouze přechodná fáze. Projekt je třeba naplno implementovat do 30. září. Začne nabírání nových lidí, do té doby bude většinu činností zajišťovat armáda ve spolupráci s hygieniky. Půjde hlavně o přechod ze struktur se spoustou dobrovolníků na ministerstvo zdravotnictví,“ uvedla Rážová.

Rozšíření rychlé karantény má podle Rážové smysl. Její přínos považuje za výrazný, osvědčuje se podle ní ve stávajících ohniscích nákazy koronavirem. „Kolegové ji teď využívají hlavně v Moravskoslezském kraji na dohledávání kontaktů případů spojených s Karvinou. Tam se podařilo zapojit mediky z Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. To je jedna z výhod elektronického zapojení - lidé nemusí být na místě a v kapacitách krajské hygienické stanice,“ dodala hlavní hygienička.