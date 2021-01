Registrační systém byl připraven dobře, sama jsem se ještě nenaočkovala, říká hlavní hygienička Rážová

Očkování je cesta k normálnímu životu, ale rozvolňování opatření zatím neovlivní. O takzvaném covidpasu, který by měl sloužit třeba jako „vstupenka“ na koncert, se stále jedná. V korespondenčním rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Stihneme díky vakcínám letní festivaly? „Bude záležet na mnoha faktorech,“ napsala. Rozhovor Praha 17:46 23. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarmila Rážová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Redakce žádala Rážovou o telefonický rozhovor, hlavní hygienička ale souhlasila pouze s korespondenční formou.

Můžeme si koupit lístky na letní festival? V rozhovoru pro server iDNES jste říkala, že letní akce chcete stihnout…

Opravdu si netroufám v lednu říci, zda se bude konat v létě festival. Bude záležet na mnoha faktorech, zejména na vývoji epidemické situace. Důležité je, aby lidé dodržovali opatření a abychom zvládli proočkovat co nejvíce lidí co nejdříve. To je cesta k návratu do normálního života.

Mluvila jste i o cestování... Kdy k tomu podle vás může dojít? Máte už konkrétní plán, kolik lidí bude potřeba naočkovat, aby se mohla začít otevírat ekonomika, spouštět kultura?

Co se týče návratu do normálu, tak opět zopakuji, že bude záležet na epidemické situaci, tedy počtu nakažených a hospitalizovaných. Podle toho pak můžeme přecházet do jednotlivých nižších stupňů protiepidemického systému.

Očkování přispěje k tomu, abychom dosáhli snížení počtu nakažených. Tedy očkování je cesta k návratu do normálu, ale statistika očkování v tuto chvíli zatím přímo neovlivňuje další rozvolňování. Cílem je dosáhnout minimálně šedesátiprocentní proočkovanosti.

Takzvaný covidpas by měl být součástí Informačního systému infekčních nemocí. Jak to vypadá s jeho vývojem? Začínáte s ním už teď? Kdy ho hodláte představit?

Covidpas je projekt na úrovni Evropské unie a stále ještě je to v procesu jednání.

Ptám se hlavně kvůli tomu, že třeba systém na registraci lidí na očkování ze začátku čelil kritice. Na jeho spuštění nebyli připravení například mobilní operátoři. Nestane se něco podobného po spuštění covid pasu?

Systém na registraci byl připraven dobře, došlo jen k dočasnému přetížení, což není nic neobvyklého. Jak přesně bude fungovat covidpas, je skutečně ještě součástí diskuzí, takže nyní by bylo předčasné předvídat, zda to bude jeden centrální systém na úrovni unie, nebo to bude fungovat v každé zemi zvlášť.

Podle ústavního právníka Jana Kudrny by přitom k existenci covid pasu mohlo dojít až v případě, kdy dostanou příležitost k očkování všichni. Počítáte s tím? Podle toho bychom s ním mohli počítat až někdy na podzim.

Určitě by bylo dobré spustit covidpas, až bude maximum lidí naočkovaných. Nicméně v této souvislosti je třeba dodat, že očkování proti covid-19 je dobrovolné. Samozřejmě by bylo dobré, aby se naočkovalo maximum lidí, ale nikdy to jistě nebudou všichni. Už jen proto, že existuje i minorita těch, kteří se očkovat kvůli svému zdravotnímu stavu prostě nemůžou.

V souvislosti s opatřeními proti covidu chystáte novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Už máte konkrétní termín, kdy ji předložíte vládě? Říkala jste, že v lednu.

V současné chvíli probíhá vypořádání připomínek z meziresortního jednání. Konec ledna je termínem, který bychom si přáli zvládnout.

Jak je v novele ošetřeno právě případné zvýhodnění nebo nezvýhodnění očkovaných?

Novela tento problém neřeší.

Už jste sama očkování podstoupila?

Ještě ne. Podle očkovací strategie nejsem nyní na řadě. Ale určitě se naočkuji, jakmile to bude možné.

Kritiku schytává i systém PES. Ten měl sloužit k lepší orientaci, kvůli výjimkám ale na přehlednosti ztratil a už se několikrát upravoval. Podle ministra Jana Blatného (za ANO) by další verze měla přijít v únoru. Bude se systém měnit kvůli očkování? Bude nově započítávat třeba počet očkovaných?

Toto zatím není předmětem diskuze.

Bude nový systém PES ukazovat, k jakým rozvolněním dojde, když budeme mít tři miliony očkovaných, čtyři miliony, šest milionů…?

Systém je aktuální ve chvíli, kdy dochází ke komunitnímu šíření, tedy ano, jakmile bude dostatek populace proočkován a komunitní šíření tak bude minulostí, budeme rádi, když se jím už nebudeme muset řídit. Podstatné však zůstávají i nadále faktory jako počty provedených testů nebo počty hospitalizovaných.

Podle ministra Blatného by mohli být zvýhodňováni i lidé, kteří už nemoc prodělali, vy ale takové lidi za zcela bezpečné pro ostatní nepovažujete. Už jste s panem ministrem došli k nějakému kompromisu?

Jakési zvýhodnění těch, co nemoc prodělali, je pouze krátkodobé, tedy jen po určitou dobu po prodělané nemoci. Konkrétně zhruba 90 dní. Objevují se i reinfekce, tedy určitě není správné si myslet, že ten, kdo nemoc prodělal, je chráněn doživotně. Já sama mám nemoc za sebou, nadále dodržuji všechna opatření a rozhodně se nechám očkovat.